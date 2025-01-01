Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыкальный ключ Пермская краевая специальная музыкальная школа подводит итоги первого года работы Поделиться Твитнуть

Фото: Архив Пермской краевой специальной музыкальной школы

Краевая музыкальная школа — хороший пример того, сколь многое может измениться в городе и регионе благодаря одному-единственному учреждению. О необходимости открыть такую школу говорили много лет; помнится, Владимир Спиваков призывал краевые власти её открыть ещё во время своих концертов в Перми с оркестром «Виртуозы Москвы», то есть в 2010-е годы. Каждый раз, когда музыкальные вундеркинды из Пермского края добивались успехов на российском уровне, заходил разговор о том, что «уже пора», ведь в регионе столько талантливых детей!

Идея, овладевшая массами, становится материальной силой: постепенно необходимость открытия специальной музыкальной школы стала очевидностью; однако лишь соединение нескольких добрых воль помогло реализовать этот проект. Министерство культуры Пермского края как основной проводник идеи нашло мощную поддержку в лице скрипача Павла Милюкова — бывшего пермяка, а сейчас мировой звезды классической музыки, который стал художественным руководителем нового учебного заведения; поддержал проект и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, а тут и 300-летие Перми помогло — краевые власти сумели максимально полно использовать юбилей для реализации нескольких больших и давно назревших инфраструктурных изменений, и музыкальная школа — в их числе.

Специальных музыкальных школ, ученики которых в полном объёме получают общее среднее и среднее специальное образование, в России всего 11. Выпускники этой школы могут после её окончания сразу поступать в консерваторию, институт культуры или другой профильный вуз, минуя стадию музыкального училища.

Новое здание в стремительно развивающемся микрорайоне ДКЖ задолго до открытия привлекало внимание своей необычной архитектурой: сверху оно напоминает и раскрытый рояль, и басовый ключ. Внутри — 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест, интернат для иногородних учащихся на 100 мест, а также великолепный атриум с особой акустикой. Школа ещё не начала работать, а в этом эффектном помещении уже прошла церемония награждения ежегодной премией Пермского края в сфере культуры за 2024 год.

Нынешней осенью школа начала второй учебный год. Чем же запомнился первый и каковы его итоги?

Как сообщила на заседании правительства Пермского края глава регионального минкульта Алла Платонова, конкурс в новую школу нынче составил от трёх до шести человек на место — в зависимости от направления обучения, а этих направлений целых 20! Желающие поступить приезжают не только из Перми и городов Пермского края, но и из других регионов.

Вера Никольская, директор Пермской краевой специальной музыкальной школы:

— Главный итог первого года работы: у нас сформирован очень хороший, сильный состав детей и сильный профессиональный состав педагогов. Благодаря поддержке президента Владимира Путина и губернатора Дмитрия Махонина мы оснащены очень хорошими музыкальными инструментами, и эти инструменты востребованы, работают. Мы смогли привлечь к преподаванию в школе прекрасных педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Екатеринбурга. Фактически сейчас внутри пермской системы музыкального образования работают лучшие силы — мастера из консерваторий и профильных вузов со всей страны.

Среди выдающихся музыкантов, преподающих в школе и дающих мастер-классы для учеников, особое место занимает Павел Милюков. Он с самого начала был горячим сторонником этого начинания, продвигал его на самых высоких российских уровнях, а став художественным руководителем школы, постоянно вникает в её дела и проблемы и, как он сам сказал в интервью «Новому компаньону», старается как можно чаще бывать в родном городе, чтобы участвовать в учебном процессе.

За первый учебный год юные музыканты уже показали выдающиеся результаты, получив пять Гран-при на международных и всероссийских конкурсах и 65 званий лауреатов I степени. Всеволод Якубовский стал лауреатом Гран-при VIII Международного конкурса-фестиваля бая­нистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В. С. Брызгалина, Татьяна Хисматова (фортепиано) получила Гран-при Открытого всероссийского фестиваля искусств «Духовное наследие России — 2024», балалаечник Павел Парамонов — Гран-при V Всероссийского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах «Русский напев», Олег Кадников (фортепиано) — целых два Гран-при: Международного конкурса «Жар-птица России» и Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Навстречу талантам».

Особенное изумление вызывает успех Ярослава Тельканова: молодому человеку всего восемь лет, а он уже стал лауреатом I степени всероссийского конкурса композиторов!

Особое внимание к преподаванию композиции — одна из «фишек» пермской школы, которая отличает её от десяти других подобных образовательных учреждений. Как рассказал руководитель методического центра по обучению композиции в Пермском крае, председатель Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков, композиция преподаётся и в других школах тоже, но в меньшем объёме.

Ещё одна подобная «фишка» — особое внимание к ансамблевому и оркестровому исполнительству. В школе уже в первый год были сформированы оркестры — целых три: камерный, духовой и оркестр русских народных инструментов. Дважды в год в школе проходит оркестровый интенсив — лаборатория «От инструмента к симфонии» под руководством главного дирижёра Пермского театра оперы и балета Владимира Ткаченко. Ребята с пятого по восьмой класс в течение двух недель занимаются в этой лаборатории по три-четыре часа ежедневно. На выпускном концерте школьный оркестр исполнил Concerto Grosso Арканджело Корелли и Симфонию № 7 Моцарта. С первым произведением школьникам помогли педагоги — музыканты Пермской оперы Марина Захарова и Кристина Лебедева (скрипка), Юрий Поляков (виолончель) и Евгений Синицын (контрабас), которые составили группу солирующих инструментов, зато симфонию ребята исполнили совершенно самостоятельно.

Вообще, сотрудничество с Пермским театром оперы и балета — мощный козырь учебного заведения: многие музыканты театрального оркестра работают в школе преподавателями. Другие институции — образовательные и культурные — тоже охотно сотрудничают с новой школой.

Важная часть обучения талантливых детей — практическая подготовка к профессиональной деятельности. Как рассказала директор школы Вера Никольская, за год ученики выступили в более чем 500 концертах!

Собственный очень удобный концертный зал — не роскошь, а стратегически важная часть школьной инфраструктуры. Благодаря этому залу Краевая музыкальная школа из учебного учреждения превратилась в настоящий культурный центр. Здесь в 2025 году прошла вся образовательная программа Дягилевского фестиваля, которая завершилась концертом фестивального хора. Буквально на днях в школьном зале состоялась церемония открытия фестиваля современной музыки Sound 59, который проходит в Перми уже в 18-й раз.

Словом, Краевая музыкальная школа — это больше чем школа.

По мнению министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, принципиально важно, что при приёме в школу упор делается на талант: никакие связи и протекции не помогут, если у ребёнка не выявлена одарённость. Зато если ребёнок талантлив, он будет зачислен, даже если не имеет никакой подготовки и не играет на музыкальном инструменте. Научат! Было бы желание и способности. Родителей поступающих чётко предупреждают: большая учебная нагрузка, связанная с интеграцией музыкальной и общеобразовательной программ, требует от учеников серьёзной самоотдачи. Однако это никого не пугает…

В нынешнем учебном году в школе занимаются 259 учеников. Все они надеются стать настоящими звёздами музыкального искусства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.