Язык для души

С 2010 года в Прикамье отмечается День коми-пермяцкого языка, а в честь 100-летнего юбилея округа 2025 год в регионе объявлен Годом коми-пермяцкого языка. Насколько популярен этот язык у жителей и что делается для его популяризации — в материале «Нового компаньона».

Классики в помощь

По данным Министерства образования и науки Пермского края, в 2024/25 учебном году коми-пермяцкий язык и литературу изучали 2511 обучающихся из 23 образовательных организаций Гайнского, Косинского, Кочёвского, Кудымкарского и Юсьвинского округов. Кроме этого, в дошкольных образовательных организациях возможность приобщения к коми-пермяцкому языку предоставлена 2077 воспитанникам.

«В рамках государственной программы Пермского края «Общество и власть» предусмотрено финансирование по направлению «Научно-методическое сопровождение развития коми-пермяцкого языка, организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, развитие, изучение и популяризацию коми-пермяцкого языка». Ежегодно по данному направлению предусматривается финансирование в размере 6,7 млн руб.», — рассказали в пресс-службе краевого минобра.

По словам директора Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников образования Татьяны Меркушевой, всё взаимосвязано: школа реализует право ребёнка на изучение родного языка, соответственно, должны быть созданы и все условия для этого.

«Три года идёт системное, единое оснащение классов для изучения коми-пермяцкого языка. В единой стилистике разработаны стенды с учёными, изучавшими коми-пермяцкий язык, классиками коми-пермяцкой литературы. В прошлом году были созданы плакаты для основной школы по темам, которые идут в рамках учебной программы и учебников по коми-пермяцкому языку. В этом году подготовлены и направлены в школы Коми-Пермяцкого округа плакаты для начальных классов», — рассказывает Татьяна Меркушева.

Два мира

В пресс-службе Министерства образования и науки Прикамья рассказали также, что пять новых учебников по коми-пермяцкому языку для пятых—девятых классов, разработанные авторским коллективом совместно с Коми-Пермяцким институтом повышения квалификации работников образования, были впервые включены в Федеральный перечень. Они успешно прошли апробацию и получили более 99% положительных оценок.

А с учётом языковой ситуации в Коми-Пермяцком округе разработано учебное пособие для обучающихся, слабо владеющих родным языком, или не владеющих коми-пермяцким языком, но желающих его изучать. В 2025/26 учебном году по данному учебному пособию коми-пермяцкий язык стали изучать во многих школах, где ранее он не изучался, объяснили в минобре.

Алевтина Лобанова, заместитель декана по коми-пермяцко-русскому отделению, доцент кафедры общего языкознания, русского и коми-пермяцкого языков и методики преподавания языков ПГГПУ, отмечает, что факультативами, особенно в Кудымкарском муниципальном округе, охвачено очень много ребят, они введены почти повсеместно, но в других территориях изучение языка проходит очень несистемно.

«Например, в Кочёвском округе культура живёт, проводятся изумительные праздники, но язык преподаётся только в двух школах. Ещё недавно язык изучался в Юксеевской школе. Это очень богатое с исторической и культурной точки зрения село, где много традиций, а языка нет. Конечно, очень хочется, чтобы язык вернулся в стены школ, потому что из семьи язык ушёл», — объясняет Алевтина Лобанова.

Непростая ситуация складывается с набором групп на коми-пермяцко-русское отделение в Пермском педуниверситете. По словам Алевтины Лобановой, сейчас на отделении на втором, четвёртом и пятом курсах обучаются 22 студента, при этом, несмотря на все усилия педагогов, в новом учебном году набора на специальность не было.

Настроение же учащегося и желание изучать язык, считает эксперт, на 80% зависят от педагога, от того, как ведётся урок, насколько он интересен, познавателен и доступен. Более того, ученик тянется к молодому педагогу.

Люди есть

Привлечь молодёжь к изучению стараются разными способами. Так, в ПГГПУ несколько лет назад организовали языковой клуб, в котором пообщаться на коми-пермяцком языке и приобщиться к культуре этого народа могут все желающие. А в этом году ввели факультатив по изучению языка, который могут посещать студенты всех факультетов. Занятия начнутся со следующего семестра, и уже сформирована группа из 15 слушателей.

Кроме того, в этом году впервые появился образовательный курс по изучению коми-пермяцкого языка в ПГНИУ, который также открыт для студентов всех факультетов.

Ведёт его преподаватель и автор научно-популярного блога о коми-пермяцком языке «Лов» Екатерина Федосеева. В прошлом году она запустила онлайн-курс по изучению коми-пермяцкого языка. Преподаватель отмечает, что интерес к этому растёт.

«Первый поток я запустила в октябре прошлого года. Тогда поступило 10 заявок, курс окончили семь человек. А в феврале, когда стали много говорить про Год коми-пермяцкого языка, юбилей округа, поступило уже 20 заявок, и 15 человек стабильно изучали язык. То есть активность была повышенная», — рассказывает преподаватель.

По словам Екатерины Федосеевой, в основном интерес к изучению коми-пермяцкого языка проявляют люди в возрасте 30—50 лет, те, у кого в роду есть коми-пермяки. Большинство из них — русскоговорящие. Что касается географии слушателей, она очень обширна: обращаются люди из южных регионов России, из других стран.

Через курсы и диктанты

Коми-пермяцкий язык и литературу в своей деятельности старается продвигать и Коми-Пермяцкий этнокультурный центр. Здесь также разработаны курсы, которые ежегодно посещает порядка 20 человек. В этом году появился новый онлайн-курс, присоединиться к которому можно из любой части мира.

Помимо этого, проходят занятия и для приезжающих в округ туристов, которых с каждым годом становится всё больше.

«Некоторые даже не слышали про коми-пермяцкий язык, они удивляются, что у нас 17 падежей, отсутствует род, есть такие фразы, которыми мы можем описать какое-то обстоятельство, человека или действие, которых нет в русском языке. Для гостей это всегда большое удивление, и они рады, что у нас есть такой самобытный язык», — рассказывает заведующая отделом развития национальных культур Коми-Пермяцкого этнокультурного центра Татьяна Бразгина.

Ещё одним способом привлечь к родной культуре молодое поколение является детский интерактивный театр «Бурмортино» с элементами изучения коми-пермяцкого языка. Для детей дошкольного и школьного возраста специалисты центра ставят сказки, помогающие изучить на коми-пермяцком языке различные темы, организуют встречи с писателями. По итогам 2024 года театр посетил 921 ребёнок.

«Можно сказать, что интерес к языку растёт, но больше у тех, кто когда-то жил в округе и хочет освежить память, вспомнить, как пишутся и произносятся те или иные слова. И больше интересуются языком жители среднего возраста, — говорит Татьяна Бразгина. — Через различные мероприятия стараемся подключать и молодёжь, но массового бума, к сожалению, нет».

Как отмечает Алевтина Лобанова, такая тенденция в изучении коренных языков складывается по всей стране.

«Очень хотелось бы вновь запустить коми-пермяцкую группу. К этому нельзя относиться спокойно. То, что язык уходит из высшей школы, на мой взгляд, это катастрофа. Если мы не будем выпускать педагогов со знанием коми-пермяцкого и русского языков, скажем, в течение пяти лет, это будет очень ощутимо для округа. Специалисты очень нужны, и, пока язык жив, нужно что-то предпринимать», — резюмирует педагог.

