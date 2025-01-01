Алёна Морозова Перспективы пермского образования На развитие сети образовательных организаций Перми в 2025 и 2026 годах будет направлено почти 13 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

В октябре выездное заседание Общественного совета при Пермской городской думе было посвящено развитию отрасли образования и прошло в выездном формате. Члены совета посетили новый корпус школы № 55, который был построен в рамках национального проекта «Образование» всего за год и открылся в марте 2025 года.

В начале заседания для участников провели экскурсию по образовательному учреждению. Им представили современные учебные классы, укомплектованные всем необходимым, в том числе интерактивным оборудованием. В школе появились специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, кабинет прототипирования и 3D-моделирования, кулинарный цех, швейная мастерская, мастерская по обработке дерева и металла, спортивный зал. Предусмотрена современная библиотека с пространствами для чтения, самостоятельных занятий и настольных игр, мультимедийный класс, который педагоги и ученики используют и для образовательной, и для внеурочной деятельности.

Член общественного совета, профессор кафедры междисциплинарных исторических исследований историко-политологического факультета ПГНИУ Игорь Кирьянов отметил, что применительно к этой школе можно употребить слово «уникальная», так как здесь уникально буквально всё: оборудование, пространство, атмосфера.

«Главное, чтобы эта уникальность распространялась и на другие образовательные учреждения. Перспективы у пермского образования весьма серьёзные. Радует, что сегодня школы активно развиваются, ведь это серьёзное подспорье для следующей, высшей ступени образования», — подчеркнул он.

Строительство и ремонт

После экскурсии члены общественного совета заслушали доклад начальника департамента образования администрации Перми Ольги Ершовой. Она подчеркнула, что сегодня перед властями города стоит задача обеспечить условия для равного, качественного образования всех детей краевой столицы, независимо от возраста, места проживания и социального статуса. На эти цели из бюджетов всех уровней выделяются беспрецедентные средства.

Дополнительно порядка 1000 мест появится благодаря строительству лицея № 3 в Индустриальном районе, этот объект будет сдан в 2027 году. Возводится новая школа в районе ДКЖ на 1400 мест и школа на 543 места в ЖК «Погода», которую возводит застройщик. Идёт проектирование новой Инженерной школы в Орджоникидзевском районе на 1050 мест, школы в Ленинском районе на 1050 мест.

Ольга Ершова напомнила, что в муниципалитете есть практика передачи объектов застройщиками. Так, за прошлый учебный год в новых зданиях создано 235 дошкольных и более 3000 школьных мест. Адресное строительство зданий продолжается, особое внимание уделяется микрорайонам с плотной жилой застройкой.

По словам начальника департамента образования администрации Перми, в приоритете городских властей сегодня не только строительство новых школ и детских садов, но и ремонт существующих учреждений. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в Перми ведётся активная работа по комплексному капитальному ремонту детских садов и школ. Учреждения обновляются полностью — идёт замена коммунальных и инженерных сетей, систем безопасности, ремонты фасадов, кровли и т. д.

В 2024 году в рамках федеральной программы были проведены комплексные капитальные ремонты пяти учреждений образования на общую сумму 1,1 млрд руб. В текущем году количество объектов увеличилось до шести, на их комплексное обновление направлено более 1,6 млрд руб. Кроме того, по муниципальной программе «Доступное и качественное образование» в 2025 году завершён капитальный ремонт школы № 132 и детского сада «Компас» — на эти цели из городского бюджета выделено свыше 485 млн руб.

В 2026 году в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети» и городской программы планируется отремонтировать 20 зданий школ и два садика. Ольга Ершова подчеркнула, что таких объёмов работ по комплексному обновлению учреждений образования в городе никогда не было. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов в общей сложности выделяется более 3,3 млрд руб.

Параллельно в рамках регионального проекта «Комфортный край», инициированного губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, ведётся благоустройство пришкольных территорий. Так, в 2026 году по этой программе планируется отремонтировать 19 объектов. Идёт и модернизация школьных пространств, создаются цифровая образовательная среда и условия для занятий физкультурой и спортом, профориентационной работы со школьниками.

«Мы все понимаем важность эффективной профориентации школьников. Наша страна, край, город нуждаются в квалифицированных кадрах в самых разных отраслях. Важно обес­печить условия для того, чтобы уже на уровне школ наши дети совершали осознанный выбор своего дальнейшего пути и могли полноценно самореализоваться и стать мастерами своего дела», — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Задачи ранней профориентации школьников помогает решить муниципальный проект «Большая школа для большого города». Его цель — обеспечить выпускникам образовательных учреждений Перми высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению. Для этого в партнёрстве с властями региона и предприятиями города создаются качественные образовательные условия для осознанного выбора выпускниками будущей сферы деятельности в соответствии с их возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда.

Сохранение пространств

Отдельно был рассмотрен вопрос с детскими садами. Ольга Ершова отметила, что по всей стране наблюдается тенденция к сокращению количества детей дошкольного возраста, соответственно, помещения детских садов освобождаются. Отвечая на вопрос участников заседания о том, как решается проблема свободных пространств, она сообщила, что власти города делают всё возможное для их сохранения.

Например, в городе есть практика по использованию помещений детских садов для развития дополнительного образования. Так, в освобождённых зданиях в разных районах города действуют шесть центров дополнительного образования, детская музыкальная школа «Кварта» и другие учреждения. Кроме того, стало хорошей практикой размещать учеников начальных классов в детских садах на время ремонта школ, идёт работа и с частными образовательными организациями.

«Кроме того, детские сады подхватили историю с группами продлённого дня — эта услуга очень востребована семьями Перми», — подчерк­нула Ольга Ершова.

Она отметила также, что в действующих детских садах впервые за многие годы ремонтируются бассейны, внедряются новые образовательные треки — обучение плаванию, оздоровительное плавание, подводная робототехника.

В целом на развитие сети образовательных организаций в Перми в 2025 и 2026 годах из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников будет направлено почти 13 млрд руб.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Сегодня говорили о развитии инфраструктуры образовательной отрасли. И все могли лично посмотреть, как выглядит современная пермская школа. У нас в Перми при поддержке губернатора Дмитрия Николаевича Махонина идёт активная школьная стройка, огромное спасибо краевым властям, президентскому нацпроекту за поддержку! Всего за год был возведён новый корпус школы № 55 на правобережье Камы, в Дзержинском районе. Понятно, что в таких условиях педагогам приятно работать, а детям — учиться. Будем все вместе продолжать обновлять инфраструктуру, делать пермское образование доступным и качественным.

