Каршеринг в тренде

Уже больше года в столице Прикамья работает федеральный оператор каршеринга «Делимобиль», а в августе зашёл ещё один крупный игрок — «Яндекс Драйв». За год Пермь стала одним из городов с самым быстрорастущим спросом на каршеринг в России: объём аренды машин через сервис «Делимобиль» увеличился более чем в 2,5 раза в сравнении с августом предыдущего года. «Новый компаньон» поговорил с представителями отрасли и экспертами о причинах популярности этой услуги и о том, может ли каршеринг составить конкуренцию такси.

Пользователи и направления

За год работы «Делимобиля» число пользователей в Перми увеличилось примерно на 90%. Из тех, кто оформляет поминутную аренду авто, около 75% — мужчины, среди которых самая активная возрастная группа — старше 37 лет. При этом доля женщин среди пользователей каршеринга в регионе также активно растёт и уже превысила 25% за год работы сервиса.

Особой популярностью у жителей и гостей Прикамья пользовались продолжительные поездки на каршеринге, длительностью от 24 часов.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании, сейчас количество автомобилей, которые можно арендовать, составляет 700 единиц (в целом автопарк «Делимобиля» в российских городах насчитывает более 30 тыс. машин). Они доступны для старта и завершения аренды в Перми, но ездить можно по всему краю, а также в соседние регионы по тарифу «Межгород». Помимо регулярных поездок по Пермскому краю, пермяки чаще всего ездят в Екатеринбург, отмечают в сервисе.

Автопарк, доступный для аренды, за год увеличился на 50% за счёт новых автомобилей Haval Jolion в категории «Комфорт» и премиальных Jaecoo J7 в категории Supreme. Сейчас в пермском «Делимобиле» представлено 16 различных моделей автомобилей. Самыми востребованными автомобилями в категории «Эконом» стали VW Polo и KIA Rio X-Line. В категории «Комфорт» лидировали Haval Jolion и Nissan Qashqai. В категории Supreme пермяки чаще всего выбирали Jaecoo J7, Toyota Camry и BMW X1.

В Пермском крае цена за минуту пользования услугой для добросовестных водителей стартует от 11 руб., но при дополнительных индивидуальных скидках может быть меньше.

«Для формирования стоимости поездок наша компания использует технологии динамического ценообразования, которые учитывают рейтинг водителя и количество свободных машин в конкретном районе. Чтобы предложить пользователю выгодные поездки, мы также используем гибкую линейку тарифов под разные сценарии, развиваем программу лояльности и регулярно запускаем дополнительные скидки», — пояснили в пресс-службе сервиса.

Ещё одной компанией, которая развивает в регионе сервис поминутной аренды авто, является «Яндекс Драйв». Пермь стала восьмым городом России, где присутствует платформа. Ранее сервис появился в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове и Калининграде.

Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работать в Перми 19 августа, и сейчас для аренды авто пермякам и гостям города доступны более 200 машин Haval Jolion.

Зона работы сервиса охватывает Пермь и близлежащие населённые пункты, включая Нытву, Краснокамск и Звёздный. В соответствующем приложении можно посмотреть подробную зону работы сервиса.

«Средняя продолжительность поездки в Перми составляет 1,5 часа. Пользователи арендуют машину, чтобы решить сразу несколько задач и оптимизировать расходы на транспорт — в сервисе набирают популярность долгие поездки. Для них 20% пользователей предпочитают брать автомобиль по тарифу «Часы и дни» — час поездки стоит от 350 руб. В то же время краткосрочная аренда автомобиля доступна по тарифу «Минуты» со стоимостью от 12 руб. — больше половины поездок проходят по этому сценарию», — отметили в «Яндекс Go».

В часы высокого спроса, например в праздничные дни, аренда авто также становится альтернативой такси. В компании пояснили, что стоимость поездки не так подвержена влиянию спроса и, как следствие, повышающего коэффициента.

Мнения экспертов

Директор и соучредитель сети автосервисов «АБС-Авто» Денис Двойников связывает рост интереса к сервису с тем, что для Перми это относительно новый формат, а за год первый федеральный оператор каршеринга провёл активную работу по развитию сервиса, обозначил своё присутствие в регионе и постепенно увеличивал автопарк.

К тому времени как в Перми начал работу «Яндекс Драйв», у жителей города сформировалось доверие к такому виду аренды автомобилей, что закономерно отразилось и на росте использования.

«По степени развития каршеринга Пермь пока отстаёт от крупных городов-миллионеров — там сервисы появились значительно раньше. Однако сейчас мы видим устойчивый рост интереса, это связано с общим уровнем доступности и удобства аренды автомобилей. Соответственно, можно предположить, что рост использования продолжится», — отметил эксперт.

Денис Двойников сравнил услуги краткосрочной аренды авто с услугами такси. По его мнению, если говорить о ценообразовании, то в большинстве случаев поездка на каршеринге обходится выгоднее.

«Большую долю рынка такси занимает «Яндекс». Можно сказать, он становится монополистом. Сервисы «Яндекса» «ловят» пиковые нагрузки, и, соответственно, варьируется ценообразование. На примере своих сервисов мы видим стабильный спрос на услуги обслуживания автомобилей каршеринга», — добавил директор сети «АБС-Авто».

Первым в Перми сервисом краткосрочной аренды автомобилей стала компания VoronaCar. Она работала в регионе с 2018 года до сентября 2024-го. В начале этого года компания изменила формат своей деятельности и название, став «Вороной». С тех пор она функционирует в виде автопроката. Причиной перехода «стал заход на рынок федеральной каршеринговой компании», объяснили тогда представители фирмы.

Основатель сервиса «Ворона», директор компании «Автовектор» Надежда Сасунова обратила внимание на то, что спрос на каршеринг связан с осведомлённостью горожан и привыканием к этой услуге, а также с пониманием того, как она функционирует. Кроме того, не стоит забывать и об увеличении количества машин и развитии интернета.

