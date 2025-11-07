Алёна Бронникова «Кому нужно отремонтировать дом — те стараются» Генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Станислав Ермолаев — о реализации программы капремонта, задачах и планах Поделиться Твитнуть

— Станислав Павлович, вы возглавляете Фонд капитального ремонта Пермского края с февраля. Можете немного рассказать о себе, как вы пришли на эту должность?

— С 2015 года я работал в администрации Перми. С региональной программой капитального ремонта Пермского края я знаком практически с момента её возникновения, с тем, как она формировалась изначально, какие проводились трансформации, как она исполнялась, как реализовывались планы.

— Какие первостепенные задачи были поставлены перед вами?

— Губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин поставил задачи определить задолженность фонда перед подрядными организациями, провести инвентаризацию задолженности собственников помещений по уплате взносов в фонд капитального ремонта, обеспечить контрактацию и исполнение плана 2025 года, качество выполнения работ и комфортное и благоприятное проживание в домах после проведённого в них капитального ремонта.

— Хватает ли ресурсов и кадров для их решения?

— В Фонде капитального ремонта Пермского края трудится 121 человек — есть и сотрудники со стажем в профессии 40 лет, и молодые люди, только начинающие свой жизненный путь в строительстве. Для исполнения поставленных задач материальных и человеческих ресурсов на сегодняшний день достаточно.

— Были ли приняты какие-то новые решения после вступления в должность?

— Мной была проведена инвентаризация договоров строительного подряда, заключённых в предыдущие периоды, определены проблемы по каждому договору строительного подряда, проведена встреча с каждой подрядной организацией. С теми организациями, которые подали исковые заявления в суды о принудительном взыскании с фонда задолженности за выполненные ими работы, заключены мировые соглашения. Задолженность перед ними погашена в полном объёме.

С февраля по октябрь 2025 года по таким договорам подрядчикам за проведённый ими ремонт в 2023—2024 годах выплачено 1,7 млрд руб.

— Как вообще работает региональная программа капремонта, по каким критериям отбираются дома для включения в график?

— В региональную программу капитального ремонта включаются все многоквартирные дома, расположенные на территории Пермского края, за исключением домов, где менее пяти квартир, где износ конструктивных элементов превышает 70%, а также домов блочной застройки и домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Региональная программа капитального ремонта Пермского края исполняется на основании трёхлетних краткосрочных планов. Сейчас трёхлетний краткосрочный план — на 2024—2026 годы, следующий — 2027—2029 годы и так далее.

Очерёдность выполнения того или иного вида работ определяется в том числе и на основании проведённого уполномоченным лицом многоквартирного дома мониторинга технического состояния в соответствии с постановлением правительства Пермского края № 289-п, который должен направляться в фонд уполномоченным лицом ежегодно до 1 мая. На основании полученной информации фонд анализирует и направляет результаты мониторинга в минЖКХ до 1 июня для актуализации региональной программы.

К сожалению, на сегодняшний день по проведённым мониторингам предоставляется только 40% от всего необходимого объёма.

— С чем это связано?

— Это человеческий фактор. Программа капитального ремонта существует 10 лет, но управляющие компании до сих пор не научились работать с документами. Для решения проблемы прокуратура с января по май «теребит» всех, в том числе и держателей спецсчетов, и органы местного самоуправления, с требованием о предоставлении мониторинга. Но пока административной ответственности за непредоставление данных нет. Если бы это было как-то законодательно закреплено, собираемость была бы выше.

Кому нужно отремонтировать дом — те стараются, их дома уже отремонтированы и находятся в хорошем состоянии.

— Можно ли подвести предварительные итоги ремонтной кампании 2025 года?

— На 2025 год краткосрочным планом реализации региональной программы запланировано к ремонту 244 многоквартирных дома, 468 видов работ — на сумму 3,3 млрд руб. По состоянию на 31 октября работы выполнены в 113 домах на сумму 1,7 млрд руб. Остальные многоквартирные дома находятся в стадии приёмки и в высокой степени готовности. Планы 2025 года фондом будут выполнены.

— Какие дома были самыми сложными?

— Самые сложные — это двух- и трёхэтажные дома, где скатная крыша и где межчердачные перекрытия находятся в неудовлетворительном состоянии, дома, которые были построены в 1930—1950-е годы.

— Что входит в перечень работ по программе капремонта? Какие из них наиболее востребованы в домах Пермского края?

— Всего подразумевается шесть видов работ. Это ремонт крыши, фасада, фундамента, подвала, ремонт инженерных систем, в том числе газоснабжения, и ремонт лифтового оборудования. В многоквартирных домах тех собственников, кто формирует фонд у регионального оператора, лифты практически все уже заменены.

В основном у собственников востребованы работы по ремонту крыши и фасада.

— В чём отличие способа формирования фонда на спецсчёте от накопления средств собственников в «общем котле»?

— На спецсчёте средства копятся для ремонта конкретного дома, и все вопросы, связанные с капитальным ремонтом, собственники решают самостоятельно. Они организуют начисление взносов, выбирают подрядные организации, согласовывают сметы и самостоя­тельно выполняют строительно-монтажные работы.

В «общем котле» региональный оператор аккумулирует денежные средства собственников, обеспечивает начисление взносов, печать и доставку квитанций, привлекает подрядчиков, финансирует и контролирует выполнение работ. При этом средства, полученные от собственников в одних домах, региональный оператор может использовать на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других.

— Есть ли у жителей возможность добиться капремонта в их домах раньше срока, установленного по графику?

— Естественно. На основании постановления № 289-п любое уполномоченное лицо в любой момент может обратиться в комиссию, написать заявление о переносе капитального ремонта (определённого вида работ) на более ранний срок. Нужно приложить к заявлению акт мониторинга, акт весенне-осеннего осмотра и справку о собираемости средств, которая должна составлять не менее 92%. Но если у уполномоченного лица или управляющей компании есть проектная документация, то собираемость может составлять от 50%. Комиссия в течение 30 дней рассматривает заявление и принимает решение. Как правило, жителям всегда идут навстречу.

— А если жители не согласны с перечнем работ?

— Они так же могут обратиться в комиссию, предоставить акт мониторинга, которым зафиксировано, что капитальный ремонт не нужен. И также будет принято решение о переносе работ на более поздний срок. Комиссия в министерстве проходит раз в три недели.

— Сколько средств уходит в среднем на ремонт одного многоквартирного дома?

— Есть внешний комплекс работ, есть внутренний. Если брать внешний — это крыша, фасад, фундамент. Внутренний — это все инженерные работы плюс подвал. На каждый получается около 20 млн руб., то есть в общем — около 40 млн руб. Но в региональной программе есть специальное ранжирование по видам работ на основании мониторинга. Мы ремонтируем не дом целиком, а по конкретному виду на определённый год. Тот дом, у которого износ больше, стоит впереди.

— Что можно сказать о собираемости средств?

— Ситуация по собираемости среди муниципальных округов на территории Пермского края почти одинаковая, в крупных городах собираемость выше.

— Какая работа проводится с должниками?

— По взысканию задолженности с собственников помещений фондом проводится претензионная и исковая работа. Бюджетом Пермского края региональному оператору предусмотрены средства на проведение данной работы в части уплаты государственной пошлины.

За девять месяцев 2025 года для уплаты государственной пошлины в рамках проведения претензионно-исковой работы региональным оператором израсходовано 4,2 млн руб. Направлено 1,6 тыс. заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму в размере 51 млн руб. — в среднем получается 31 тыс. руб. на одно заявление. Взыскано уже 46 млн руб.

— Зависит ли объём ремонтных работ от суммы собранных средств?

— Нет, не зависит. Потому что цена договора на тот или иной вид работ формируется от предельной стоимости, утверждённой постановлением правительства Пермского края.

— Какие средства, помимо денег собственников, привлекаются для реализации работ?

— Кроме взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений, в соответствии с действующим законодательством фонд капитального ремонта образуют пени, уплаченные в связи с ненадлежащим исполнением собственниками обязанности по уплате взносов, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счёте или счёте регионального оператора, а также субсидии, предоставляемые из бюджета Пермского края.

— Какой объём субсидий предоставляется из бюджета?

— Из бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов на капитальный ремонт предоставляется примерно 1,5 млрд руб. На следующий трёхлетний период заложена такая же сумма.

— Если говорить о сложностях, с которыми приходится сталкиваться, много ли в регионе случаев, когда подрядчики срывают сроки?

— В регионе примерно 40% подрядных организаций срывают сроки, из них большинство — по обоснованным причинам. Там, где при проведении строительно-монтажных работ выявились скрытые дефекты, ранее не учтённые проектной документацией и необоснованные.

В случаях срыва сроков по необоснованным причинам или когда подрядчики выполняют работу настолько медленно, что явно не успеют к сроку, законодательством предусмотрено только одно правомочие — отказаться от исполнения договора строительного подряда и потребовать возмещения убытков.

Если это не отвечает интересам управляющей компании или собственников помещений, подрядная организация завершает капитальный ремонт за пределами установленного срока по договору строительного подряда и уплачивает штрафы, пени, предусмотренные данным договором, заключённым региональным оператором и подрядной организацией.

Фото предоставлено Фондом капитального ремонта Пермского края

Если результата работ нет, подрядная организация не исполняет взятые на себя обязанности, то региональный оператор в одностороннем порядке расторгает договор с данной организацией. Региональным оператором незамедлительно проводятся конкурсные процедуры по отбору новой подрядной организации на продолжение и окончание капитального ремонта.

В 2025 году региональным оператором расторгнуты десятки договоров, заключённых в период за 2023—2024 годы, когда подрядные организации не выполнили свои обязанности.

Для предупреждения срыва сроков региональным оператором осуществляется еженедельный контроль с фотофиксацией проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.

— Фонд ведёт работы в том числе на объектах культурного наследия. Как выстроен этот процесс, какие сложности возникают при работе с такими домами?

— На территории Пермского края более 100 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного значения, включённых в региональную программу капитального ремонта. Проведение в них работ выполняется под надзором Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Особенность заключается в наличии у подрядной организации для разработки проектной документации и проведения строительно-монтажных работ лицензии Министерства культуры РФ на работы по сохранению объектов культурного наследия.

При разработке проектной документации в Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края выдаётся задание, разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, подрядной организацией проводятся историко-архитектурные натурные исследования объекта, подлежащего ремонту, историко-архивные и библиографические исследования, составляется отчёт по комплексным научным исследованиям, разрабатывается и утверждается Государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия, являющегося многоквартирным домом.

После утверждения научно-проектной документации выдаётся разрешение на проведение работ по капитальному ремонту.

— Сколько в среднем по времени занимают работы на объектах?

— Всё зависит от площади, от состояния конструктивных элементов. К примеру, по дому на ул. Белинского, 47 в Перми мы делаем дополнительное детальное инструментальное обследование, на его основании примем техническое решение — как восстановить все конструкции. Есть дома, переходящие из года в год. Например, дом на проспекте Мира, 9 в Краснокамске (объект культурного наследия «Жилдом на 205 квартир») в работе с предыдущего года, срок окончания работ — 2026 год. В том же Краснокамске рядом стоят двухэтажные дома — их фасады мы делаем за два месяца.

— Какие изменения были внесены в жилищное законодательство в этом году?

— Основные изменения, внесённые в жилищное законодательство, связаны с организацией строительного контроля в процессе проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Ранее региональный оператор для осуществления функции строительного контроля заключал договоры с подрядными организациями, имеющими право на проведение строи­тельного контроля, и последние проводили строительный контроль на соответствие объёма и качества выполняемых работ подрядными организациями в соответствии с проектной документацией.

Контроль в процессе проведения капитального ремонта проводится исполнительным органом субъекта РФ или подведомственным ему учреждением.

В настоящее время Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края наделяет полномочиями по осуществлению строительного контроля при проведении региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов подведомственное ему государственное бюджетное учреждение «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства».

— Что изменится для жителей?

— Сейчас контроль за работами будет осуществляться подведомственным министерству учреждением. Жители получат более качественный результат.

— Какие планы стоят перед фондом на 2026 год?

— В 2026 году фонд обязан провести капитальный ремонт 1,1 тыс. видов работ в 532 многоквартирных домах Пермского края. Порядка 50% объектов у нас уже законтрактовано.

