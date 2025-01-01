Полина Путякова журналист Деньги без купюр Как цифровой рубль становится частью финансовой системы страны Поделиться Твитнуть

С 1 октября цифровой рубль используется для части федеральных расходов и отдельных социальных пособий. С 1 января 2026 года его можно будет использовать для любых выплат из федерального бюджета: пенсий, стипендий, зарплат бюджетникам, а с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые сети будут обязаны принимать цифровой рубль.

Несмотря на это, в массовом восприятии цифровой рубль — пока скорее абстрактная категория. Хорошо осведомлены о нём, по собственным оценкам, лишь 7% россиян. Почти половина знают о цифровом рубле в общих чертах, а каждый второй слышал лишь термин или вовсе ничего не знает о нём — таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Часть экспертов оценивают будущую динамику распространения цифрового рубля достаточно оптимистично. В частности, основатель инвестиционной компании «Инвестлэнд» Евгений Климов считает, что стимулирующее внедрение через социальные выплаты — это сильный драйвер популяризации цифрового рубля. По оценкам эксперта, если перечень платежей, доступных в цифровых рублях, будет расширяться, уже к концу 2025 года этим инструментом может пользоваться 15—20% населения, а в 2026 году — 30—40%. При этом Климов подчёркивает, что масштаб зависит не только от числа выплат, но и от удобства: простота переводов, возможность расплачиваться в магазинах и автоматизация платежей будут решающими.

По оценкам заведующей кафедрой экономики и менеджмента Пермского филиала Президентской академии Эльвиры Кариевой, цифровой рубль может стать массовым платёжным инструментом к 2030 году, охватывая до половины внутренних розничных платежей и четверть корпоративных расчётов. Ключевыми факторами эксперт считает уровень технологий и инфраструктуры, доверие населения, скорость переводов и режим 24/7, прозрачность и упрощение получения государственных услуг. Однако свою роль сыграют и внешние драйверы: геополитические вызовы, санкционное давление и международная конкуренция цифровых валют создадут дополнительную мотивацию.

В то же время часть экспертов указывают на серьёзные ограничения, которые препятствуют распространению цифрового рубля. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин обращает внимание, что для многих пенсионеров этот инструмент не даёт ощутимых преимуществ: быстрые, бесплатные переводы, простое хранение и прозрачность использования средств обеспечивает и обычный безналичный рубль.

Без веры в рубль

Внедрение цифрового рубля затрагивает интересы разных экономических субъектов по-разному. Наиболее чувствительной оказывается как раз та аудитория, с которой новый инструмент запускается в первую очередь — пенсионеры и получатели социальных выплат. Эльвира Кариева отмечает, что эти группы одновременно и удобны, и уязвимы, поскольку полностью зависят от бюджета. Для них переход на цифровой рубль может стать стрессовым: низкая цифровая грамотность, технические сбои и потенциальные мошеннические схемы способны вызвать недоверие к новой форме денег. Кроме того, чтобы воспользоваться цифровым рублём, гражданам потребуется открыть специальный счёт в банке, что само по себе представляет барьер.

Не только пенсионеры, но и большинство россиян затрудняются назвать преимущества цифрового рубля, гораздо чётче формулируются опасения — об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ. Цифровой рубль ассоциируется с рис­ками взлома, усилением контроля со стороны государства и зависимостью от интернета. Доля скептиков, считающих, что у цифрового рубля нет преимуществ, в семь раз больше, чем доля оптимистов, не видящих в нём недостатков (40 и 6%). Оставшаяся часть опрошенных затрудняются с ответом на эти вопросы, то есть не имеют сложившегося представления о плюсах и минусах новой формы рубля. В целом цифровой рубль пока воспринимается скорее как потенциальный риск, чем как очевидное благо.

20% тревоги

Наиболее дискуссионным является вопрос о влиянии цифрового рубля на банковскую систему. Евгений Климов считает риск оттока средств со счетов банков достаточно значительным, особенно для банков с ограниченной диверсификацией пассивов.

«Если значимая часть клиентов станет конвертировать депозиты в цифровые рубли, которые фактически хранятся на счетах в Центральном банке, у коммерческих банков сократится база для кредитования и инвестирования», — объясняет он.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич называет ещё одну группу риска — банки с большой долей расчётов по социальным выплатам и взаимодействием с государственным сектором, которые будут более чувствительны к внедрению цифрового рубля.

В то же время Дмитрий Грицкевич ожидает лишь незначительного оттока. Цифровой рубль, по его мнению, в первую очередь предназначен для платежей, а не для накоплений. Он легко и быстро обменивается на безналичные рубли, а традиционные срочные вклады и накопительные счета с процентным доходом остаются предпочтительными для сбережений.

«Поскольку цифровой рубль не предусматривает начисление процентов, традиционные срочные вклады и накопительные счета останутся предпочтительным вариантом для сбережения средств и получения процентного дохода», — уверен эксперт.

Оценка, предполагающая переток денег вкладчиков из банков на платформу цифрового рубля ЦБ в объёме до 20% средств, кажется преувеличенной и директору по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирине Андриевской. Во-первых, на остатки средств в цифровых кошельках не будут начисляться проценты, а значит, банковские вклады останутся привлекательными. Не планируется и выдавать кредиты в цифровых рублях. Второй аргумент связан с осторожным отношением людей к новшествам, касающимся денег. Опросы «Выберу.ру» показывают, что 42% настроены скептично, среди них 29% опасаются, что их цифровая валюта может исчезнуть из-за сбоев.

«Наконец, далеко не все захотят, чтобы их деньги в цифрорублях стали абсолютно прозрачны для властей. По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам I квартала 2025 года составила 86,7%. Получается, что в эпоху повсеместной цифровизации расчётов 13 из 100 рублей в тратах людей по-прежнему наличные», — говорит Ирина Андриевская.

Эксперт оценивает максимальный объём оттока в 17,545 трлн руб. — это сумма, которая находится на текущих счетах (без эскроу для ипотечных сделок), включая деньги зарплатных карт, вкладов до востребования и другие средства, потенциально способные «переехать» на платформу цифрового рубля ЦБ.

В целом Дмитрий Грицкевич не ожидает серьёзного дефицита ликвидности в банковской системе из-за цифрового рубля. Однако транзакции с цифровым рублём будут бесплатными, что может негативно повлиять на комиссионный доход банков, но повысит привлекательность банковских программ кешбэка для удержания клиентов.

По словам эксперта, конкуренция со стороны нового инструмента заставит банки улучшать свои продукты и экосистемы для привлечения и удержания клиентов.

Возможно, банки смогут предложить сберегательные продукты, связанные с цифровым рублём, такие как повышенные процентные ставки по вкладам на сумму конвертации цифровых рублей или кешбэк за конвертацию в обычные рубли при открытии вклада или накопительного счёта.

Код доверия

При этом цифровой рубль открывает для государства новые возможности в управлении денежно-кредитной политикой. Прямой доступ к счетам клиентов позволяет регулятору мгновенно начислять и списывать проценты, запускать таргетированную эмиссию и оперативно влиять на денежную массу. По словам Евгения Климова, это повышает точность политики и снижает лаги стандартных инструментов.

Помимо инструментов денежно-кредитной политики, цифровой рубль способен решать целый ряд государственных задач. Он повышает прозрачность целевых выплат и сокращает возможности злоупотреблений бюджетными средствами, а также гарантирует быстроту и надёжность социальных выплат, даже если коммерческие банки сталкиваются с трудностями. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов подчёркивает, что внедрение смарт-контрактов позволит направлять финансирование строго на определённые цели, снижая риски коррупции и нецелевого использования средств. По мнению Эльвиры Кариевой, цифровой рубль уменьшает административные и операционные затраты на организацию бюджетных выплат и сборов, оптимизирует трансграничные расчёты и снижает зависимость от внешних платёжных систем. В долгосрочной перспективе это создаёт основу для цифровой финансовой инфраструктуры страны и удешевления транзакционных издержек в экономике.

При этом государство сталкивается с новыми рисками. Старые инструменты управления финансовой системой, например ставки по межбанковским ресурсам, могут терять эффективность, а быстрые перераспределения между цифровыми и классическими счетами усложняют управление ликвидностью. Тем не менее, считает Евгений Климов, при должной аналитике новые сценарии поведения клиентов делают систему более прозрачной и управляемой.

Кроме того, продолжает эксперт, практически любая инновация на старте становится целью мошенников: стоит ожидать появления фишинговых ресурсов, имитации выплат от ЦБ, подделки интерфейсов цифровых кошельков, QR-коды и эксплойты в небанковском софте. С этим прогнозом согласен и Александр Потавин: цифровой рубль делает платежи более безопасными, но не снимает опасений пользователей стать жертвами новых высокотехнологичных форм обмана. По мнению экспертов, современные антифрод-системы банков и регулятора, а также просветительская работа помогут смягчить эти угрозы и повысить доверие к новому инструменту.

Собственный опыт тестирования цифрового рубля имеют буквально единицы из числа клиентов — добровольцев банков, которые участвуют в пилоте регулятора. Поэтому говорить о защищённости от мошенников можно только в теории, отмечает Ирина Андриевская. Однако, на первый взгляд, этот вид валюты гораздо надёжнее, чем наличные и безналичные рубли: каждый цифрорубль имеет уникальный код, который позволит отследить его путь и местонахождение. Похитить этот вид денег злоумышленникам станет сложнее даже методами социальной инженерии, ведь в схеме перевода цифрорублей в наличные больше этапов, каждый из которых будет защищён.

