Полина Путякова журналист Природа налога Самозанятых ждёт изменение условий ведения бизнеса

Режим налога на профессиональный доход (НПД), введённый в 2019 году как десятилетний эксперимент, стал предметом обсуждения. По закону он останется неизменным до 2028 года, но затем, по всей видимости, корректировки неизбежны. Правительство, бизнес и эксперты ищут баланс между достигнутой легализацией миллионов граждан и нарастаю­щими бюджетными, административными и социальными вызовами. Ключевые претензии к этому налоговому режиму таковы: злоупотреб­ления для маскировки трудовых отношений и «несправедливость» в разнице между НДФЛ и НПД.

Бюджетные потери и злоупотребления

По словам руководителя HR Tech направления сервиса WinWork Умы Аюбовой, эксперимент оказался эффективным: за время его действия зарегистрировано более 14 млн плательщиков НПД, только за прошлый год собрано почти 100 млрд руб. налогов. Количество самозанятых продолжает расти, а сфера их деятельности расширяется. Однако этот позитивный итог не отменяет возможности пересмотра системы налогообложения, поскольку процентные ставки и условия применения не менялись с момента введения, считает доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Елена Лавренчук.

На первый план для пересмотра выходят экономические причины. Доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ кандидат экономических наук Юлия Карпович подчёркивает, что низкая ставка НПД создаёт значительные выпадающие доходы для государства, особенно на фоне роста расходов на оборону и социальные обязательства. Правительство уже ищет способы увеличения нагрузки — например, через повышение налога с 4 до 5% при оказании услуг физическим лицам, — не подавляя при этом деловую активность.

Административные аспекты НПД усугубляют ситуацию, создавая неравные условия конкуренции: этот режим зачастую выгоднее, чем упрощённая система налогообложения для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, что побуждает существующих ИП массово переходить на НПД, отмечает Юлия Карпович.

Наконец, ещё одним ключевым аргументом в пользу изменений становятся социальные факторы и злоупотребления режимом. Елена Лавренчук фиксирует перевод сотрудников на самозанятость для снижения налоговой нагрузки, а Юлия Карпович детализирует классические схемы дробления бизнеса: компании увольняют персонал, предлагая сотрудникам зарегистрироваться в качестве самозанятых для выполнения тех же функций, экономя на НДФЛ, взносах и трудовых гарантиях.

Теневой риск

Заведующий кафедрой учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ доктор экономических наук Михаил Городилов подчёркивает, что простая регистрация, отсутствие бухгалтерского учёта, отчётности и ККТ сохранят привлекательность НПД даже при умеренном повышении ставок. Цифровая природа налога упрощает его соблюдение, поэтому многие предпочтут остаться в системе, особенно если рост нагрузки будет постепенным. Альтернативой может стать введение обязательных страховых взносов «за себя» по аналогии с ИП, что увеличит поступления в социальные фонды, но не разрушит удобство режима.

Однако реакция самозанятых будет неоднородной. Юлия Карпович акцентирует внимание на двух факторах: уровне дохода и значимости легальности. Высокодоходные категории со стабильными клиентами — программисты, маркетологи, юристы — останутся в системе, поскольку для них важны официальные документы. Ума Аюбова соглашается: сотрудничающие с бизнесом просто повысят расценки, сохранив легальность.

В то же время низкодоходные и нестабильные группы окажутся наиболее уязвимыми. Юлия Карпович относит к ним специалистов по мелкому ремонту, нянь, сиделок и репетиторов — их деятельность легко переводится на наличные расчёты, тогда как рост ставки налога может съесть невысокую маржу. Ума Аюбова добавляет в этот список фрилансеров, водителей и бытовых мастеров, привыкших к минимальному налогообложению. Для них с ростом ставок исчезнет стимул к легальности, что увеличит теневую занятость.

Елена Лавренчук отмечает, что часть самозанятых смогут перейти на ИП, однако порог НПД не позволяет развивать бизнес выше определённого уровня. Уход в тень затруднён: закон 115-ФЗ совершенствуется, а расчёты по банковским картам оставляют следы. Тем не менее председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина предупреждает: резкое повышение до 8—10% спровоцирует эффект, обратный желаемому — снижение бюджетных поступлений и массовый уход в неформальный сектор.

В поисках справедливости

Михаил Городилов объясняет, что существует предел, после которого рост ставок сокращает налоговую базу из-за снижения деловой активности. Хотя возможности налоговых органов сегодня значительно выше, чем десятилетие назад, резкое повышение всё равно спровоцирует обратный эффект. Однако заранее оптимального уровня новой ставки не знает никто. Поэтому, по мнению эксперта, правительство выберет поступательную траекторию, чтобы, наблюдая за цифрами, «нащупать» оптимальный уровень.

Конкретные границы «справедливой ставки» эксперты связывают с ближайшей легальной альтернативой — УСН с объектом «Доходы». Юлия Карпович уверена, что ставка НПД должна оставаться ниже 6%, с учётом отсутствия страховых взносов. Превышение этого уровня обесценивает режим: при ставке 8% большинство либо перейдёт на УСН (готовые к отчётности), либо уйдёт в тень.

По мнению Елены Лавренчук, повышение ставки для физлиц выше 6% бессмысленно — самозанятый просто станет ИП с региональной ставкой от 1 до 6%. Ума Аюбова расширяет диапазон до 6—8%, но подчёркивает: при ставке 10% и выше риск теневого сектора становится критическим.

Резкие изменения несут системные риски и для экономики в целом. Юлия Карпович предупреждает: без дополнительного регулирования миллионы самозанятых выйдут из правового поля, сокращение их доходов ударит по рознице и услугам. Также имеет значение, что для микропредпринимательства главная угроза — потеря доверия к государству: непредсказуемость сделает любые инвестиции в легальный бизнес слишком рискованными. Ума Аюбова добавляет: чтобы сохранить легальность, самозанятые повысят цены, что ударит по МСП, активно с ними сотрудничающему. В итоге снижение поступлений и рост теневого сектора станут неизбежными.

Обратный эффект

Ужесточение режима НПД снизит гибкость рынка труда, говорят эксперты. Юлия Карпович указывает, что форматы нештатной занятости, удобные и работникам, и работодателям, станут менее привлекательными. Ума Аюбова развивает мысль: в отраслях с дефицитом кадров — рознице, логистике, строительстве — самозанятые закрывали «дыры»; их сокращение усугубит нехватку персонала.

Впрочем, по оценке Елены Лавренчук, радикального влияния на рынок труда не произойдёт: часть самозанятых перейдут на ИП, а часть — прекратят деятельность, но массового ухода в тень не ожидается.

Для бизнес-заказчиков последствия окажутся более значимыми. Самозанятые, компенсируя рост налогов, заложат его в стоимость услуг — это ударит по издержкам компаний. Юлия Карпович прогнозирует три сценария: повышение ставок оплаты услуг, перевод исполнителей в штат с полным соцпакетом или уход в тень. Первые два варианта увеличат затраты бизнеса и, как следствие, подстегнут инфляцию, третий повысит риски доначислений при переквалификации отношений в трудовые.

При этом малые компании и ИП пострадают сильнее крупного бизнеса, считает Ума Аюбова. Именно для них рост стоимости внештатных услуг критичен. Она приводит результаты опросов WinWork, согласно которым компании готовятся к увеличению затрат на трудовые ресурсы и оптимизации уже существующих.

Что касается дополнительных доходов бюджета, здесь эксперты единодушны в осторожных оценках. «Прогнозировать сложно, так как многие самозанятые осуществляют налогообложение так называемых нерегулярных доходов, которые сегодня есть, а завтра их может и не быть. Но в любом случае рост не будет пропорционален росту налоговых ставок, а при определённом уровне поступления могут и вообще снижаться», — предупреждает Михаил Городилов.

