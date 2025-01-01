Полина Путякова журналист Спринтерский режим Вкладчики и банки отдают приоритет краткосрочным вкладам Поделиться Твитнуть

В портфеле российских банков доля краткосрочных депозитов (сроком до 180 дней) достигла рекордных 30% от общего объёма рублёвых сбережений населения — около 16 трлн руб., что на 60% больше, чем годом ранее. Вкладчики массово выбирают такие продукты, стремясь зафиксировать доходность 15—17% годовых на фоне цикла снижения ключевой ставки ЦБ (16,5%), опасаясь её дальнейшего падения. В результате формируется парадокс: банки вынуждены ориентироваться на «спринтерский» горизонт, жертвуя стабильностью фондирования ради удержания капитала.

Эта трансформация пассивов уже меняет банковскую модель, усиливая риски ликвидности и ограничивая выдачу долгосрочных кредитов реальному сектору. Несмотря на заверения ЦБ о пролонгации большинства вкладов, эксперты видят угрозу инвестиционной активности: при ставке выше 14% ресурсы останутся в коротком сегменте, повышая стоимость заимствований и тормозя рост экономики.

Короткие доминируют

Доля длинных вкладов сократилась с пиковых 8,87—9,08% в августе—сентябре 2024 года до 4,63% к осени 2025-го — почти вдвое. Такие данные ЦБ приводит директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. По словам эксперта, падение ускорилось в июне, с началом цикла снижения ключевой ставки, когда вкладчики массово перешли в «спринтерский» режим.

Ирина Андриевская подчёркивает, что по­пулярность краткосрочных вкладов резко возрастает именно в условиях нестабильности.

«Чем быстрее меняется рыночная ситуация — растут цены, «скачет» ключевая ставка, тем больше «разбег» диапазона депозитных процентов», — отмечает она.

Банки назначают повышенные ставки на короткие продукты, чтобы предотвратить отток капитала, но избегают фиксации высоких процентов на длительный срок, опасаясь переплат при стабилизации.

Эта стратегия осторожности проявляется и со стороны вкладчиков. Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева объясняет, что клиенты стремятся зафиксировать доходность на ближайшие месяцы, сохраняя возможность гибко реагировать на изменения.

По мнению финансового аналитика Эдуарда Матвеева, люди размещают деньги под максимальный процент, сравнивая ставки с уровнем инфляции.

В итоге формируется заметный разрыв в доходности. По текущим ставкам разница между краткосрочными и годовыми вкладами остаётся заметной. Согласно базе «Банки.ру», на текущий момент средняя доходность по вкладам на месяц составляет 12,3% годовых, на три месяца — 12,8% годовых, на полгода — 11,8% годовых. Вклады на год дают самую скромную среднюю доходность — чуть выше 10,2% годовых. Такие данные приводит Гаянэ Замалеева.

В то же время рынок не ожидает резких изменений до конца года. Директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Юрий Эйдинов указывает на вероятность того, что ключевая ставка останется неизменной по итогам декабрьского заседания Совета директоров Банка России. В этой связи ставки по вкладам сейчас остановили своё снижение и в течение последнего месяца находятся примерно на одном уровне, говорит эксперт.

Риски ликвидности

Рост доли краткосрочных депозитов в пассивах банков неизбежно трансформирует структуру их фондирования, создавая дисбаланс между краткосрочными обязательствами и долгосрочными активами. Это, в свою очередь, усиливает риски ликвидности и ограничивает возможности кредитования.

Банкам требуются длинные вклады — на сроки до пяти лет, — чтобы соответствовать структуре розничного кредитного портфеля. Ирина Андриевская подчёркивает, что, по данным ЦБ на 1 сентября 2025 года, 63% розничных кредитов выданы на срок свыше одного года, а на кредиты дольше трёх лет приходится почти 156%. Привлекая депозиты на три года, банки получают устойчивый источник для финансирования аналогичных по сроку активов. Однако при доминировании коротких пассивов им приходится искать альтернативные каналы фондирования — от бизнеса, ЦБ, облигационных заимствований или фондового рынка.

В этой ситуации банки работают в двух направлениях, отмечает Эдуард Матвеев. С одной стороны, они предлагают интересные условия для вкладчиков, удерживая их. Это отражается на стоимости кредитов, потому что чем дороже депозиты для банка, тем выше ставка для заёмщиков. И в такой ситуации банку необходимо быть абсолютно уверенным, что выданный кредит вернётся. А это значит, что стоит ожидать ужесточения требований к заёмщикам.

Риски ликвидности хотя и управляемы, но остаются ключевым вызовом в текущей ситуа­ции. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова напоминает, что крупные банки обязаны держать под контролем норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ). Если много «коротких» денег, предполагается, что часть может уйти в ближайшие 30 дней. Чтобы не остаться без наличных, приходится держать больше высоколиквидных активов. С 30 октября российские банки перешли на национальный НКЛ, и это несколько упрощает ситуацию: в него входит больше видов таких активов.

Ирина Андриевская считает, что существуют буферы, смягчающие давление. От четверти до трети средств населения хранится на текущих счетах, картах и эскроу под околонулевые ставки — то есть практически бесплатно для банков. Этот «резерв» стабилизирует ликвидность. Кроме того, в стрессовые периоды, как в марте 2022 года, банки резко повышают ставки по всем накопительным продуктам, предотвращая отток.

Ещё один немаловажный буфер — достаточно высокий уровень доверия к банковской системе. Благодаря не только ставкам, но и существующей системе страхования, системе значимых для экономики банков, действиям ЦБ по санации банков клиенты несли свои сбережения в банки даже в последние непростые годы, говорит Ирина Андриевская. Вложения розничных клиентов прибавили за последние 12 месяцев почти 20%, судя по данным ЦБ.

Ловить или фиксировать

Вкладчикам в условиях нестабильных ставок приходится выбирать между двумя стратегия­ми: ловить максимум на коротких депозитах или зафиксировать доходность надолго. Оптимальный подход зависит от целей, горизонта и прогнозов по ключевой ставке.

Большинство россиян — 19 из 20 — осенью 2025 года предпочитают ловить краткосрочные предложения. Ирина Андриевская объясняет, что главный критерий принятия решения — доходность. Короткие вклады дают 15—17%, тогда как годовые редко превышают 13%. Люди открывают депозит на три—шесть месяцев, а по окончании продлевают его под новые условия. Пока ключевая ставка не стабилизируется, такая тактика позволяет зарабатывать больше.

В пользу этой стратегии вкладчиков склоняют и акционные «приветственные» ставки. Гаянэ Замалеева отмечает: разница между стартовой и базовой ставками достигает 2—3 п. п., но действует только один-два месяца. В итоге короткие депозиты выгодны для активных вкладчиков, готовых мониторить рынок.

«Акционные предложения с повышенной ставкой на первые один-два месяца — довольно распространённая практика. Банки используют их, чтобы быстро привлечь ликвидность и стимулировать новых клиентов. В большинстве случаев такие вклады выгодны только на коротком горизонте, после чего ставка возвращается к базовому уровню. Бонусные надбавки предлагают и финансовые маркетплейсы — зачастую они добавляют к процентной ставке банка бонусы от себя», — уточняет эксперт.

Те, кто копит на крупные цели — ипотеку, образование, пенсию, — часто выбирают фиксацию. Ирина Андриевская подчёркивает: годовой вклад на 13% позволяет не тратить силы на управление сбережениями. Юрий Эйдинов соглашается: если деньги не понадобятся в ближайшие месяцы, выгоднее фиксировать ставки на год и более.

«По нашим оценкам, Банк России может снизить ключевую ставку до 16% к концу 2025 года и до 14% к концу 2026 года. По мере смягчения ДКП ставки по вкладам будут снижаться, поэтому разумно сейчас фиксировать привлекательные ставки на длинный срок», — заключает Анна Землянова.

