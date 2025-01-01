Алина Наумова ИИ штурмует рынок труда Среди работодателей Прикамья растёт спрос на специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае наблюдается растущий спрос на кандидатов с навыками работы с искусственным интеллектом (ИИ). Как сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по Поволжью, в регионе за девять месяцев текущего года компании опубликовали 290 вакансий с требованиями или пожеланиями о владении навыками ИИ. Это значение почти на треть (32%) выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Вакансий в России, предполагающих наличие опыта работы с ИИ или навыков машинного обучения, за год стало больше в 2,3 раза, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Рынок труда адаптируется к ИИ

В SuperJob также отметили, что сейчас российские компании активно внедряют ИИ в бизнес-процессы, применяют его для решения разных задач — от разработки рекомендательных технологий до создания контента. Руководитель управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ Ольга Максютенко заметила, что работодатели повысили требования к сотрудникам, владеющим технологиями ИИ: если раньше эти знания были востребованы преимущественно в крупных компаниях технологической сферы, то теперь такие компетенции нужны почти в каждой отрасли экономики региона — от промышленности до сферы услуг.

Так, ранее требования к навыкам работы с ИИ встречались в ИТ-секторе, а сейчас появились в вакансиях от финансовых компаний (анализ рисков, скоринг), промышленных предприятий (предиктивная аналитика, контроль качества), ретейлеров (персонализация предложений, управление запасами), а также медорганизаций (анализ снимков, поддержка диагнозов).

«Компании осознали преимущества автоматизации процессов и анализа больших объёмов данных с использованием технологий машинного обучения и глубокого обучения», — объясняет Ольга Максютенко.

Об этом говорит и директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров, отмечая, что за последний год бизнес в Перми осознал эффективность ИИ-решений. Это привело к «взрывному спросу на специалистов и прикладные решения в этой области».

«Искусственный интеллект — это уже не будущее, а настоящее всей мировой экономики. В Morion Digital каждый пятый резидент — компания, которая либо создаёт решения на основе ИИ, например, в области машинного зрения, либо активно внедряет их в свои производственные процессы. Это уже не эксперимент, а необходимое условие конкурентоспособности, особенно в таких сферах, как ретейл, телеком, робототехника, логистика и информационная безопасность», — добавил Оскар Ягафаров.

В пресс-службе hh.ru заметили, что краевые компании ждут владения ИИ от менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов (11% из общего числа вакансий), порядка 34% работодателей считают, что навыки ИИ для таких специалистов обязательны. Также владения ИИ требуют от инженеров по эксплуатации и менеджеров по продажам или по работе с клиентами (по 9% на каждую профессию), а также от художников и дизайнеров (8%). В SuperJob добавили, что работодатели ищут сотрудников с такими навыками и среди UX/UI-дизайнеров, product/project-менеджеров и графических дизайнеров.

При этом выделяется несколько уровней владения ИИ. Ольга Максютенко выделяет следующие уровни: базовый — уверенное использование готовых инструментов (ChatGPT, генераторы изображений, табличные анализаторы); средний — настройка под задачу: качественная постановка запросов, дообучение на собственных данных; продвинутый — разработка и оптимизация алгоритмов; экспертный — исследование и создание новых архитектур.

Ольга Максютенко также говорит, что многие компании указывают на необходимость наличия опыта работы с ИИ не «для галочки», потому что понимают ценность такого специалиста для бизнеса. Однако некоторые работодатели включают этот пункт формально, чтобы привлечь внимание квалифицированных кадров.

«Сегодня искусственный интеллект преимущественно направлен на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций, связанных с креативными функциями или поддержкой бизнеса (юристы, бухгалтеры). Важно, что ИИ представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно. И соискателям важно осваивать работу с этим инструментом — это один из востребованных и актуальных навыков, значимость которого будет только возрастать», — считает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Новые специальности

Расширение областей применения ИИ привело к появлению новых специальностей. Например, промпт-инженер (оптимизация запросов для нейросетей); AI-тренер (обучение моделей на конкретных данных); специалист по этике ИИ (контроль предвзятости алгоритмов); ML-инженер (развёртывание моделей в продакшн); ИИ-ассистент для креативных профессий (дизайн, копирайтинг).

«ИИ существенно меняет структуру занятости, создавая новые профессии и одновременно сокращая спрос на традиционные виды работ. Это открывает широкие перспективы для молодых специалистов, готовых освоить современные технологии, и повышает конкуренцию среди опытных работников, стремящихся сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда», — добавила Ольга Максютенко.

В текущий момент работодатели активно ищут специалистов с навыками работы с технологиями fine-tuning (дообучение языковых моделей для узких задач) и промпт-инженеров, работающих с большими языковыми моделями (OpenAI, DeepSeek, Perplexity и Grok). Кроме того, Илья Расторгуев, лидер сообщества AI Hub технопарка Morion Digital, подчёркивает интерес компаний к технологиям компьютерного зрения и генеративным нейронным сетям.

Обучение ИИ

Ольга Максютенко говорит, что современные компании понимают важность подготовки своих специалистов, поэтому создают внутренние системы обучения, корпоративные университеты и партнёрские программы с вузами. Тем не менее потребность в профессионалах пока превышает предложение, что создаёт благоприятные условия для освоения новых навыков.

Такие компании можно поделить на две группы: лидеры (крупные корпорации), которые создают внутренние академии, оплачивают сертификации, сотрудничают с вузами; и средний бизнес, ищущий уже готовых специалистов, но инвестирующий в обучение сотрудников (курсы, хакатоны). Проблема кроется в дефиците преподавателей с реальным опытом внедрения ИИ.

Илья Расторгуев отмечает, что некоторые компании обучают сотрудников навыкам работы с ИИ, ориентируясь на кадры с хорошей математической подготовкой. Их «подгоняют» к узким задачам, например к обучению моделей и созданию собственных нейросетей.

«Бизнес в Прикамье совершил качественный переход в восприятии цифровых компетенций: из «полезного навыка» они превратились в «ключевой ресурс». Компании всё чаще инвестируют в подготовку своих (даже не ИТ) сотрудников, потому что понимают: скорость адаптации к новым технологиям сегодня определяет выживание на рынке. И такие возможности в регионе есть — например, программы сетевого ИТ-Университета или «Школы 21», которая откроется в этом году в технопарке», — отметил Оскар Ягафаров.

Будущее ИИ

Ольга Максютенко предполагает, что зависимость рынка труда от ИИ будет расти. Учитывая, что в ИТ-сфере 40—50% вакансий требуют знания ИИ-инструментов, а в аналитике и маркетинге в 30% случаев компании отдают предпочтение кандидатам с навыками работы с данными и моделями, то к 2030 году навыки ИИ могут стать базовыми для 60% профессий, не связанных с ИТ напрямую.

«Скорее всего, многие профессии будут трансформированы под влиянием технологий ИИ, и наличие соответствующих навыков станет обязательным условием успешного трудоустройства. Уже сейчас ряд позиций требует понимания принципов работы с такими системами. Рынок труда постепенно адаптируется к новым реалиям, предлагая специалистам дополнительные возможности карьерного роста», — резюмировала она.

При этом Илья Расторгуев и его коллеги ожидают, что в текущих условиях ИИ будет трансформироваться в более узкие ниши, а спрос на промпт-инженеров и «бездумное» внедрение ИИ в бизнес сократятся. Это связано с тем, что эффективность таких подходов часто оказывается низкой.

