Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Широка, глубока, сильна» Пермский композитор сочиняет мюзикл о съёмках фильма «Волга-Волга» Поделиться Твитнуть

Фото: Екатерина Гуляева

Председатель Пермского отделения Союза композиторов РФ Игорь Машуков представил публике фрагменты своего неоконченного мюзикла «Волга-Волга-Кама» (6+).

Исполнение состоялось 7 ноября на открытии 18-го фестиваля современной музыки Sound 59, в программе концерта «Пермский стиль» (6+), где звучали сочинения пермских композиторов, написанные за последний год.

Многие из них были связаны с Прикамьем не только происхождением, но и тематикой. Так, фортепианные этюды Никиты Широкова назывались «На Белой горе», «В каменном городе» и «У мемориала «Скорбящая». Дмитрий Батин создал сочинения для хора на стихи Александра Володеева — культовой фигуры пермской культуры рубежа XX и XXI веков, трагически погибшего артиста и поэта. Одна из песен Оксаны Изотовой так и называется — «Песня о Перми».

Фото: Екатерина Гуляева

Большой зал Пермской краевой специальной музыкальной школы был полон — пришли не только профессионалы и друзья участников концерта, но и множество меломанов; публика с особым восторгом восприняла небольшое выступление пианиста-виртуоза Эльмара Гасанова, который исполнил два прекрасных, очень эмоциональных этюда Филипа Гласса, а затем три этюда, сочинённые пермскими вундеркиндами — юными композиторами Ярославом Телькановым, Марией Микрюковой и Кирой Негановой. Младшему из авторов всего восемь лет, а он уже лауреат всероссийского композиторского конкурса. Сочинение Ярослава называлось «В старинном стиле», и блестящее исполнение Гасанова подчеркнуло как раз стильность этой музыки. Юный композитор отлично владеет стилизацией: его пьеса — не подражание кому-то из старинных авторов, а оригинальное сочинение, следующее старинным гармониям.

Концерт завершился исполнением фрагментов из мюзикла Игоря Машукова «Волга-Волга-Кама». В основе сюжета — события 1938 года, когда в Пермь прибыла съёмочная группа фильма «Волга-Волга», в которой были режиссёр Григорий Александров, кинозвёзды Любовь Орлова, Игорь Ильинский… Для Перми это было большое событие. Газеты того времени подробно описывают пребывание знаменитостей в наших краях, и сохранились свидетельства того, что Любовь Орлова выступила с песнями в ротонде в парке Горького.

Основные съёмки «Волги-Волги» проходили в Осе, где в это время жил десятилетний мальчик по имени Володя Мотыль. Он там оказался не по своей воле: после расстрела отца, обвиненного в шпионаже, их с матерью сослали на Урал. Киносъёмки так повлияли на мальчика, что он решил связать свою жизнь с кино и стал великим советским режиссёром, автором шедевров: «Белое солнце пустыни», «Женя, Женечка и «катюша», «Звезда пленительного счастья»…

Вот именно об этом — мюзикл «Волга-Волга-Кама».

На концерте 7 ноября прозвучало самое начало — «Прибытие «Севрюги», а также вальс Любови Орловой «Мы в небесах кружим» в исполнении солистки Пермской оперы Ольги Поповой, танго «В лучах софитов» — дуэт Ольги Попоповй и Виктора Погудина — и марш «Когда в душе».

Игорь Машуков признаётся: «Мне близка музыка СССР столетней давности. У моих родителей были пластинки, которые я ребёнком крутил. Наверное, оттуда». Это личное отношение очень чувствуется. Музыкальная ткань нового сочинения пронизана аллюзиями к историческому материалу, музыкальному и не только. Даже по небольшим фрагментам видно, как в современном мюзикле сливаются мотивы из фильмов с участием Любови Орловой — не только «Волги-Волги», но и, например, фильма «Цирк».

Так, в начале мюзикла — «Прибытии «Севрюги» — звучит текст песни из «Цирка» «Широка страна моя родная», которую пермский композитор положил на новый мотив, лирический и даже задумчивый, без бравурности и энтузиазма, свойственных оригиналу. Слова «точно Волга полная течёт» очень подходят для этой «полноводной», неспешной музыки. Из контраста оригинала и новой версии возникает двойная оптика, новый взгляд на события столетней давности и снятые в то время фильмы.

В вальсе Любови Орловой тоже возникают переклички с «Цирком» — с тем моментом, когда «Мери едет в небеса», а также со знаменитой колыбельной. Вообще, приём двойной оптики — ключевой для авторов «Волги-Волги-Камы»: слушатель, а со временем, надеемся, и зритель, то погружается в реальность 1930-х годов, в её гармонии и мотивы, то резко вываливается из неё, поскольку автор не даёт забыть о дистанции — временной, стилистической, философской, которая разделяет нас и «Волгу-Волгу». В финальном марше, например, вдруг появляется рэпер Александр Дьяков, и академический хор, который только что бодро звучал в ритме марша, начинает так же бодро скандировать вслед за ним «Хей, бро!».

Музыкальный руководитель исполнения — дирижёр Татьяна Иванова (она же вместе с Александром Дьяковым и композитором Анастасией Выймовой написала тексты для либретто) внесла в сценическое представление музыки живой, но аккуратный элемент театрализации: например, хористы не выстраиваются заранее на сцене, а выходят в образе пассажиров «Севрюги» уже во время исполнения музыки, насвистывая и покрикивая по-чаячьи.

Сложно судить по небольшой сюите о будущем произведении, но «послевкусие» осталось очень хорошее. Музыка Машукова — остроумная, глубокая и в то же время лёгкая для восприятия, певучая, энергичная и абсолютно оригинальная: все отсылки к мелодиям советских лет сделаны осмысленно и уместно.

Композитор много лет занимается исследованием пермских культурных феноменов и созданием музыкального кода для них. В его авторском портфолио — пьесы «Молёбка», «Пэляны» и «В пермском зверином стиле», балеты на сюжеты сказок Бажова, а одно из недавних сочинений — опера «Танго с коровами» — посвящено творчеству Василия Каменского.

Визуальное воплощение мюзикла «Волга-Волга-Кама» Машуков видит, скорее, в цифровом мультимедийном формате, чем в виде театральной постановки. Уже идут переговоры с режиссёром, но пока нет бюджета, так что анонсировать полноформатную премьеру пока рано.

Сюиту из «Волги-Волги-Камы» можно услышать ещё раз: 10 ноября в 19:00 в театре «Балет Евгения Панфилова» пройдёт ещё один концерт фестиваля Sound 59 — «В движении» (6+), который завершится исполнением тех же четырёх фрагментов мюзикла. Кроме того, на нём будут показаны хореографические миниатюры на музыку пермских композиторов.

Завершится фестиваль 15 ноября концертом приглашённой звезды — альтиста-виртуоза Сергея Полтавского, который будет играть музыку Кайи Саарьяхо, Стива Райха, Роберта Дэвидсона и Ильвы Лунд Бергнер.

Все концерты фестиваля Sound 59 для зрителей бесплатны.

Фото: Екатерина Гуляева

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.