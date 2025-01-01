Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Гастроли и фестивали Афиша на неделю 10 – 16 ноября Поделиться Твитнуть

Уральский гений — поэт Алексей Решетов родился в Хабаровске в год столетия со дня смерти Пушкина, учился и работал в Березниках, лучшие книги издал в Перми, но последние годы провёл в Екатеринбурге — и сведений именно об периоде его жизни крайне мало.

Уральский поэт Сергей Ивкин, считающий себя «литературным внуком» Решетова, попробует свести вместе реальные факты, анекдоты и домыслы, чтобы представить жизнь почётного горожанина города Березники по другую сторону Уральских гор.

Продолжается 18-й фестиваль современной музыки Sound 59. В музыкально-хореографической программе «В движении» будет показано несколько номеров театра «Балет Евгения Панфилова» на музыку Альфреда Шнитке в постановке художественного руководителя Алексея Расторгуева, а также хореографический постановки на музыку пермских композиторов Игоря Машукова и Анастасии Выймовой. Концерт завершит сюита из мюзикла «Волга-Волга-Кама» Игоря Машукова.

В концерте «География звука» прозвучат пьесы композиторов Европы для альта и электроники. В программе — музыка Кайи Саарьяхо, Стива Райха, Роберта Дэвидсона, Ильвы Лунд Бергнер в исполнении Сергея Полтавского (альт, электроника), а также трио для скрипки, валторны и фортепиано Натальи Волковой.

В фестивале принимают участие театральные премьеры за два сезона: 2023/24 и 2024/25, отобранные командой российских экспертов. В конкурс вошли девять спектаклей. Среди них — «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра драмы — номинант Национальный театральной премии «Золотая маска»; «Ва-ва» (16+) Березниковского драматического театра — лауреат Фестиваля театров малых городов России; Театр-Театр участвует в конкурсе с «Женитьбой» (16+) Гоголя, Пермский театр кукол — с «Илиадой V 2.0» (16+), где гомеровский сюжет совмещён с идеями Виктора Пелевина, Пермский ТЮЗ — с музыкальным спектаклем «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой», театр «Балет Евгения Панфилова» — со спектаклем «Шнитке. Метаморфозы» (12+). Частный театр «Большая стирка» покажет в конкурсе лирический спектакль «Рудольфио» (16 +), Камерный театр «Новая драма» — «Бесприданницу» (16+) Островского. Чайковский театр драмы и комедии привезёт в Пермь «Сны Адриана» (12+) по произведениям Пушкина, а губахинская «Доминанта» — эксклюзивную постановку «Живое вещество академика Лепешинской» по пьесе Александра Вислова, специально написанной для театра. Ещё одна программа — внеконкурсная — называется «Открытая сцена». Она представляет новые форматы: театральные постановки, основанные на документах или представленные в неожиданных для традиционного театра решениях. В программу вошли спектакли «Алиса в Стране Чудес» (6+) и «Коридор» (16+) Театра-Театра, спектакль «Кузнецов. Фотоистории города» (12+) лаборатории-театра «Открытый код», «О чем молчит бар» (18+) Дома актёра, «Родительский день» (18+) губахинской «Доминанты» и другие.

Вечер танцев и воспоминаний о культовом поэте, трагически погибшем более 30 лет назад за несколько дней до своего 21-го дня рождения. Стихи Дмитрия Долматова прозвучат в исполнении актёров «Новой драмы» под музыку проекта «ОРЗА» и Лены Ипановой.

В программе гастролей два спектакля — мюзикл Алексея Шелыгина «Республика ШКИД» (12 +) по повести Григория Белых и Л. Пантелеева о жизни беспризорников в Школе социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШКИД), доброй и весёлой книге о беспокойных жителях интерната для беспризорных и том, как они превращаются в людей, поступки которых определяют понятия «честь», «совесть», «дружба»; и музыкальный комедийный вестерн «Вождь краснокожих» (6 +) по юмористическому рассказу О. Генри. Специально для спектаклей созданы красочные декорации и написаны оригинальная музыка и тексты песен.

В программе фестиваля три направления: «Ярмарка культур», кулинарный конкурс и концертная программа. Ожидается участие студентов из более чем десяти стран, включая Россию.

Известный пианист, Заслуженный артист России Алексей Гориболь и талантливый незрячий певец Олег Крикун (тенор) заявили о своем дуэте программой романсов русских композиторов XIX в. — Глинки, Даргомыжского, Чайковского. Программа «PROзрение» уже была представлена в Концертном зале «Зарядье» (Москва), в Ельцин-центре (Екатеринбург), на Байкальском Рождественском фестивале в Улан—Удэ, в Доме радио (Санкт-Петербург), на международном театральном фестивале «Мелиховская весна», в доме-музее Исаака Шварца в Тарусе, на VIII Международном фестивале П. И. Чайковского в Клину (в гостиной Дома-музея П.И. Чайковского) и вызвала многочисленные отклики в прессе. В 2023 году программа дополнилась романсами Сергея Рахманинова. Олегу Крикуну удалось создать индивидуально наполненные интерпретации таких романсов, как «Уж ты, нива моя», «Не пой, красавица при мне», «Вокализ».

Александр Слюсарев — один из самых узнаваемых фотографов московской школы.

Он снимал простые вещи: стены, окна, дворы. Без людей, без событий — только свет, форма и воздух. В его кадрах нет случайностей — всё построено на равновесии и внутренней тишине. «Коллективные действия» — арт-группа, которая в 1970—1980-е годы изменила представление об искусстве. Художники устраивали акции, где главным было не событие, а присутствие на нём. Они исследовали, как рождается смысл, когда, кажется, ничего не происходит. В пространстве кафе «Сult» (ул. Сибирская, 8) будут представлены фотографии Александра Слюсарева из коллекции музея ПЕРММ. На столах размещены альбомы с фотодокументацией, позволяющей не просто смотреть, но взаимодействовать с материалом — листать, читать, вовлекаться в процесс.

Ночной концерт солистов оркестра Пермской оперы с музыкой западноевропейского минимализма, где простые повторы превращаются в медитативный поток, а слушание становится переживанием. Основой квартирника станет легендарное «In C» Терри Райли, одно из самых загадочных произведений XX века. Оно никогда не звучит одинаково — каждый раз исполнители создают новую версию на ваших глазах, превращая концерт в живой перформанс для свободных артистов и свободных зрителей. Это концерт-перфоманс и концерт-эксперимент с непринужденной атмосферой, с беседами и историями, где можно задавать вопросы или просто быть и почувствовать, как из повторений здесь и сейчас рождается музыка. В программе также: Арво Пярт — Spiegel im Spiegel, Филипп Гласс — Song for cello solo, Филипп Гласс — Dead things, Вероника Карчемкина — The Clouds. Исполнители: лауреаты международных конкурсов, солисты оркестра Пермского театра оперы и балета Вероника Карчемкина — композитор, электроника, Роман Аванесов — скрипка, Юрий Поляков — виолончель, Дарья Смольникова — флейта, Елизавета Бабченко — гобой, ведущая вечера, Анастасия Иванова — фортепиано.

Ар-деко — это коллекция противоречий. В нем изящество соединяется с избыточностью, экспериментальные порывы — с конформизмом, а праздничное ликование — с отчетливым предчувствием катастрофы. Именно это внутреннее напряжение делает его созвучным нашему времени. Первая часть программы — 14 ноября — о расцвете эстетики 1920—1930-х, о мире, где красота еще верила в свою незыблемость. «Женщины» (реж. Джордж Кьюкор) — блестящая комедия с ансамблем звезд Голливуда. Один из пиков визуального ар-деко, где мраморные фактуры и зеркальные поверхности становятся участниками драмы — столь же гламурной, сколь и беспощадной. «Поцелуй» (реж. Жак Фейдер) — пример того, как изысканный европейский стиль вплетается в американское студийное кино. Грета Гарбо, воплощение ар-деко, словно движется сквозь линии интерьеров — мягкие, блестящие, текучие. В каждом ее жесте отражается элегантность, доведенная до состояния абсолюта. Вторая часть — 15 ноября — о возвращении ар-деко десятилетия спустя, в 1970—1980-х, когда его сияние становится зыбким, тревожным, почти мистическим. «Палома» (реж. Даниэль Шмид) — барочные грезы о выцветшей роскоши. В исполнении Ингрид Кавен и Петера Керна интерьеры прошлого оживают как призраки, пробуждая странные, болезненные видения. «Мелодрама» (реж. Ален Рене) — экранизация пьесы Анри Бернстайна, история встречи, которая превращается в тонкий ритуал чувств и памяти. Здесь ар-деко звучит приглушённо — как эхо былой эпохи, как воспоминание о порядке, который больше невозможен. После показов состоятся обсуждения фильмов.

