Связи в энергетике и технологиях Делегация Пермского края подвела итоги участия в Международной выставке-конференции ADIPEC 2025 в Абу-Даби

Пресс-служба правительства Пермского края

В столице Объединённых Арабских Эмиратов с 3 по 6 ноября проходила масштабная Международная выставка-конференция в области нефтегазовой и нефтехимической промышленности ADIPEC 2025 (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference). В её работе приняла участие делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

Впервые в виде цифровых моделей свои разработки на стенде региона представили «ПСС Экспорт», «Полиэкс», «ЭЛКАМ», «Миракс», «ИНГК» и Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». Гостям и участникам выставки были презентованы приборы для электрозащиты, газоанализаторы, малотоннажная химия, турбогенераторы, электродвигатели и различное нефтегазовое оборудование.

«Для пермских предприятий участие в ADIPEC — это возможность найти новых партнеров, расширить экспорт на международном уровне и перенять опыт для внедрения инноваций в наше производство», — отметил в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Сооснователь «Корпорации ПСС», генеральный директор АО «ППМТС «Пермснабсбыт» Александр Редекоп рассказал, что компания уверена в конкурентоспособности собственных разработок системы активной антикоррозийной защиты для нефтегазовой индустрии и зарядных станций для электромобилей на международном рынке.

«У ОАЭ масштабные планы по переходу на электротранспорт, перспективы в этом сегменте для нас очевидны. От выставки ждём не только формирование пула потенциальных партнёров, — для нас важно формировать новые прогрессивные направления, развивать технологии, вводить инновации в производство», — отметил Александр Редекоп.

Направления для сотрудничества

Также на полях выставки ADIPEC состоялся ряд рабочих встреч. Стенд Пермского края посетили представители Министерства промышленности Индонезии во главе со специальным советником министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Нанангом Абдул Манафом. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в области добычи нефти, разработки малодебитных скважин и решения экологических вопросов. В планах — разработка документов, которые закрепят достигнутые договоренности, и совместные образовательные программы для подготовки специалистов в сфере топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, предприятия Пермского края представили свои инновационные разработки и технологические решения представителям Туркменистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Султаната Оман.

Важным событием стала встреча с представителями группы компаний Mubarak AlSuwaiket из Саудовской Аравии. В настоящее время рассматриваются различные направления взаимодействия с Пермским краем, включая сотрудничество с высокотехнологичными компаниями и реализацию образовательных проектов.

Рабочую встречу провели губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов. В мае 2025 между регионом и Республикой впервые была подписана дорожная карта, ход реализации которой стал предметом для обсуждения. Документ предусматривает взаимодействие сторон по таким направлениям, как реализация мероприятий по развитию инвестиционных проектов, промышленной кооперации, кадрового потенциала, науки и технологий.

В рамках дорожной карты для нужд предприятий Узбекистана проработку технологических решений ведут 17 компаний Прикамья, что позволяет наращивать поставки продукции пермских производителей в нефтегазовом секторе.

Для развития сотрудничества делегация Минэнерго Республики Узбекистан посетит Прикамье с визитом на Пермский инженерно-промышленный форум-2025, который будет проходить в столице региона 4-5 декабря. Пермские компании представят свои новые разработки для предприятий страны, также запланировано проведение научно-технического совета.

Также на Пермский инженерно-промышленный форум по итогам переговоров приглашена делегация Королевства Бахрейн.

«Провели рабочую встречу с министром нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мохаммедом бен Мубараком бен Даином. Обсудили развитие промышленной кооперации наших предприятий и возможности по совместным проектам. Сотрудничество с Бахрейном позволит нам выйти на другие страны Персидского залива. Эта встреча — продолжение апрельской бизнес-миссии делегации Пермского края в Бахрейн. Сейчас совместно с коллегами прорабатываем перечень технологических задач, определённых по итогам той поездки», — объяснил Дмитрий Махонин.

Важность интеграции

В рамках выставки-конференции ADIPEC 2025 состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Пермским научно-образовательным центром (НОЦ) и компанией PRINCIPLE OF CHANGE LLC (Оман). Подписание документа проходило при участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Соглашение нацелено на налаживание партнёрских связей и укрепление долговременного и результативного сотрудничества в области решения экологических, технологических и образовательных вопросов, актуальных как для Пермского края, так и для России в целом.

Стороны планируют совместную работу по совершенствованию профессиональных навыков занятых в энергетической отрасли специалистов. Ряд программ для повышения квалификации Пермский НОЦ уже разработал, и готов к подготовке специализированных образовательных курсов, адаптированных под конкретные запросы клиентов.

«Развитие науки и образования является ключевым фактором для выхода на международные рынки. На самом высоком уровне подчеркивается важность интеграции российских научных достижений в глобальную научную среду и формирование системы образования, которая отвечает требованиям современного рынка труда. Совместная работа откроет новые возможности для наших специалистов по всему миру. Мы уверены, что общие усилия позволят нам сделать вклад в развитие образования и улучшение современных технологий, связанных с экологией», — подчеркнул директор Пермского НОЦ Павел Илюшин.

