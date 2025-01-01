Первый шаг к профессии будущего Школьникам Перми рассказали о видеоплатформах и цифровых привычках Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края

В Пермском крае продолжаются просветительские мероприятия, которые в рамках нацпроекта «Экономика данных» совместно с ведущими российскими ИТ-компаниями организуют минцифры России, минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика». В конце октября — начале ноября в Перми были проведены два занятия, направленные на развитие у школьников цифровых компетенций.

Так, в конце октября «Урок цифры» прошёл в пермской гимназии №1. Занятие было посвящено видеоплатформам, и около 60 учеников знакомились с технологиями создания и развития современных видеосервисов на примере VK Видео.

Гимназисты учились развивать инфраструктуру и дизайн платформы, адаптировать решения под потребности аудитории. Кроме того, маскоты VK Видео помогали участникам изучать технологии обеспечения стабильной работы сервиса, а интерактивные тренажёры — примерять на себя различные ИТ-специальности.

«Я узнал о разных профессиях: тестировщик, дизайнер, копирайтер, больше всего мне понравилась профессия «инженер машинного обучения», потому что мне интересно разбираться в компьютерах и узнавать много нового. Еще я узнал о VK Видео то, что там можно обучаться по разным направлениям», — рассказал ученик 4Б класса гимназии №1 Максим Кашин.

По словам заместителя вице-президента по образовательным проектам VK Анны Степановой, когда школьники видят, какие специалисты, алгоритмы и решения скрываются за привычными онлайн-сервисами, технологии перестают быть для них абстрактными. Таким образом, «Урок цифры» превращает интерес к IT в первый шаг к профессии будущего, добавила она.

«В каждом новом уроке ребята пробуют себя в различных IT-профессиях от разработчика до IT-менеджера. Это особенно ценно для нашего региона, где создана вся экосистема для подготовки специалистов — от колледжей до вузов», — подчёркивает первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев.

А в начале ноября для учеников четвертого класса пермской школы «Диалог» прошёл «Цифровой ликбез», который провёл Благотворительный фонд СКБ Контур. Ребятам рассказали о полезных и вредных цифровых привычках, их влиянии на личную эффективность и экологию. Совместно со спикером участники ликбеза посмотрели образовательных мультфильм о последствиях накопления цифрового мусора. Теоретическую часть закрепили практическим занятием — ребятам было предложено очистить свои устройства от кэша.

«Особенно важно, чтобы цифровая трансформация шла рука об руку с экологической ответственностью. Развитие ИТ-индустрии в целом, переход на облачные технологии и оптимизация цифровых процессов влияют на выбросы парниковых газов в окружающую среду», — объяснила руководитель образовательных программ Благотворительного фонда СКБ Контур Ольга Долгодворова.

Формирование полезных цифровых привычек и простые действия, по словам спикера, помогают повысить личную эффективность и сократить углеродный след.

Добавим, что, помимо анимационного фильма, в учебные материалы проекта вошли методические пособия для учителей и проверочные тесты. Кроме того, организаторы предусмотрели версию с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих пользователей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.