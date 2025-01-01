Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ольга Янкина: «Все же рождаются ангелами, правда?» Ведущая актриса Пермского театра кукол — о судьбе актёра и о том, как меняется в наши дни театр кукол Поделиться Твитнуть

Если вы пойдёте на экскурсию в Пермский театр кукол, заглянете на репетицию в детскую театральную студию «Оперение. Соль» или на занятия будущих артистов-кукловодов в Пермском институте культуры, вы с большой долей вероятности увидите там Ольгу Анатольевну Янкину. Известнейший в городе театральный педагог, она прежде всего — актриса, которая более 45 лет работает в театре кукол.

Лучистая улыбка, располагающая открытость, обволакивающий голос — внешность Ольги Янкиной каждой чертой говорит: вот таким должен быть актёр театра, где большинство спектаклей играют для детей.

История Ольги Янкиной — это история не только российского театра кукол, но и судьба настоящего артиста.

— Как вы оказались в Перми? Вы же родом из других краёв…

— Да, я окончила Саратовское театральное училище имени Ивана Слонова, училась на кафедре заслуженного артиста России Александра Семёновича Чертова. Он был учеником Завадского, который, в свою очередь, учился у великого Мейерхольда. На курсе у нас было тринадцать человек, нас и обозвали «чертовская дюжина», или просто «чертовцы». Когда мы заканчивали обучение, в училище стали приезжать руководители театров, которые набирали артистов, и мы показывали наши спектакли и этюды. Из Перми приехал директор театра кукол Давид Маркович Синельников.

Я тогда уже была замужем за Сергеем Кудимовым: мы знакомы с детства, вместе занимались в кукольном кружке в Доме пионеров, дружили с восьмого класса, поженились на втором курсе, а на третьем у нас уже появился ребёнок. Мы, конечно же, хотели ехать по распределению вместе. В дипломном спектакле «Джунгли» я играла главную роль — Лягушонка, в постановке «Иван — крестьянский сын» главную роль исполнил Сергей, а ещё у нас был подготовлен концертный номер с перчаточной куклой. Давид Маркович посмотрел эти работы и говорит: «Хочу вот эту девочку и вот этого мальчика». Он ведь не знал, что мы женаты, что у нас ребёнок, что Серёжа ещё не был в армии… А наш Александр Семёнович Чертов, конечно же, всё это знал, но он был большой хитрец! Говорит: «Отлично! Это наши лучшие студенты, они идут на красные дипломы. Но только, знаете, у них ведь уже лялька…»

Синельникову мы очень понравились, поэтому он вздохнул и сказал: «Ну ладно, лялька так лялька...» А Чертов продолжает: «А вот Серёжа ещё в армии не был»… — «Ничего, разберёмся и с армией!» — решил Синельников.

Мы решились не сразу, нам хотелось очень в Минск, к Анатолию Лелявскому. Ну, или в центр, или хотя бы на юг. Мы же южные люди! Но сыграла свою роль возможность поработать с Виктором Давидовичем Офрихтером — он был тогда главным режиссёром Театра кукол в Перми и славился как режиссёр-педагог. Так Пермь стала нашим родным городом. Здесь выросла у нас Иринка, мы сыграли множество интересных ролей, поработали с выдающимися режиссёрами.

— Много за эти годы ролей переиграно. Что запомнилось?

— Виктор Давидович подходил к театральному процессу педагогически: на каждый спектакль он брал два состава — совсем юных актёров и уже опытных. Это было и обучение, и обмен энергией, и живое творчество. Именно поэтому в самом начале пути мне довелось сыграть в прекрасных спектаклях «Муха-цокотуха» (0 +), «Сказка о потерянном времени» (6 +).

А потом в театр пришёл Николай Алексеевич Кострюков, выпускник ЛГИТМиКа (ныне — РГИСИ), и поставил у нас уникальный спектакль «Жеребёнок» (12 +) по рассказам Шолохова, где я сыграла главную роль. Постановка по тем временам была необычной: сочетание живого плана, тростевых кукол и теневого театра, а в центре сюжета трогательный жеребёнок, родившийся во время войны. Одна из любимых ролей — Мать в «Звёздном мальчике» (6 +) Игоря Всеволодовича Игнатьева. У меня было немного текста, но в этом и заключался актёрский вызов — сыграть так, чтобы зритель прочувствовал всю драму моей героини.

Всех любимых героев не перечесть: роль Полосочки в спектакле «Ты, я…и кукольник» (6 +) — изящный в своей простоте сюжет о ценности жизни другого; роль Девочки Тухкими в постановке «Дочь Луны и сын Солнца» (12 +); роль Мадам Аполлинарии и рабочей в «Нармахнаре» (16 +); роль Барыни в «Муму» (12 +) — конечно, можно по-разному относиться к героине, но я всегда ищу в образе положительное начало. Пытаюсь понять, почему человек таким стал. Все же рождаются ангелами, правда? Копаешься в этом, оправдываешь её в чём-то…

— Есть стереотип, что Театр кукол — это обязательно детский театр…

— На самом деле, конечно же, это не так! Это театр, в котором есть и то, и другое. Среди взрослых спектаклей особенно запомнилась «Чёртова мельница» (16 +). Был такой уникальный у нас спектакль, очень много лет шёл. Я там играла царевну. У нас были и другие спектакли для взрослых — «Проделки Скапена» (16 +), «История болезни» (16 +) по Зощенко — очень необычный спектакль. Никак не могу забыть «Нармахнар» — спектакль Александра Витальевича Янушкевича! Я там играла сразу три разные роли! До сих пор вспоминаю это с благодарностью судьбе. Нынче у нас Дмитрий Сергеевич Вихрецкий поставил «Илиаду» (16 +) в стиле киберпанк, я там играю в цифровой реальности Фемиду, богиню правосудия.

В последнее время всё чаще играю без кукол. Вот в «Цветике-семицветике» (6 +) исполняю роль Волшебницы — это «живой план».

— Вот как раз хотела спросить про это. Театр-то ведь кукол очень сильно меняется: раньше вообще вас не было видно, вы были за ширмой, а сейчас вас выдвигают на передний план. Как вы к этому относитесь?

— Нормально! Жизнь меняется, а не только театр. Ещё в 1980-е годы режиссёры Анатолий Тучков, Виктор Шрайман, Валерий Вольховский использовали «живой план». Но дело даже не в нём, а в том, что мир меняется, меняется литература, театр, сами артисты, это даёт большое пространство для фантазии и экспериментов.

— Какие средства для кукольника главные? Чем вы играете в первую очередь?

— Голос и руки — это самые главные средства выразительности в театре кукол. Даже когда мы выходим в «живом плане», для нас важен жест, посыл. Мы привыкли работать с куклой, а кукла — это скульптура, которая требует выразительности, чётких движений. Мы следим за тем, как она смотрится вот в этом ракурсе, в этом ракурсе, в том ракурсе… И в «живом плане» мы те же самые правила применяем к себе.

Наш нынешний театр — это взаимодействие: вот в спектакле «Уроки жизни Ивана Семёнова» (6 +) я играю бабушку в «живом плане», а взаимодействовать приходится с куклой — Иваном; в «Илиаде» я только на экране, но общаюсь и с куклами, и с людьми. А в «Медной горы Хозяйке» (12 +) у меня только голос, а играет Хозяйку балерина.

— Ваша жизнь в самом начале сделала резкий виток и привела вас в Пермский театр кукол. Вы никогда не жалели, что так вышло?

— Вы знаете, меня часто спрашивают: вот если открутить время назад, выбрали бы эту профессию? Да, выбрала бы. Здесь Сергей получил звание заслуженного артиста и основал свой театр «Туки-Луки», здесь выросла дочка Иринка, а внучка закончила школу с золотой медалью. Здесь я сыграла множество разноплановых, ярких, интересных ролей, здесь мне довелось поработать с потрясающими режиссёрами. Я — счастливый человек, ведь каждый день я продолжаю заниматься любимым делом.





