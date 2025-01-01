Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Классика, джаз и Варлам Шаламов Афиша уикенда 7 – 9 ноября Поделиться Твитнуть

В пермском историческом парке «Россия — Моя история» открыта выставка, посвящённая жизни и творчеству Варлама Шаламова (1907—1982), судьба которого связана с Верхнекамьем. Отбывая свой первый срок в Вишлаге с 1929 по 1932 годы, молодой юрист и политический активист трудился на строительстве заводов в Березниках и Красновишерске. Увиденное и пережитое Варлам Тихонович описал позднее в «антиромане» «Вишера». Экспонаты из Верхнекамья, представленные в этой небольшой экспозиции, привезены из экспедиций по «шаламовским» местам, предпринятым с 2020 по 2024 годы. Находки иллюстрируют страницы истории Вишерской земли первых десятилетий XX века: строительство Вишерского ЦБК заключёнными, функционирование треста ВИШХИМЗ и Вишерского лагеря, освоение Кутимского месторождения. Проект приурочен к 25-летию полной реабилитации писателя. Почему она свершилась только в 2000 году, спустя 18 лет после ухода писателя из жизни, рассказывается на выставке.

Фотовыставка известного фотографа и путешественника Рафаэля Кетцяна посвящена одному из самых загадочных и редких хищников планеты — снежному барсу. Посетители погрузятся в мир заснеженных хребтов Центральной Азии, которые являются естественной средой обитания ирбисов. Рафаэль Кетцян занимается съёмкой снежных барсов с 1995 года, и даже фотографировал их в дикой природе в Гималаях. В России в таких условиях ирбисов фотографировали не более шести человек. Целью проекта является привлечение внимания к проблемам сохранения вида, а также призыв к участию в программах по защите природы.

Очередная лекция в рамках проекта Art Lunch будет посвящена академизму — художественному направлению, появившемуся в русском искусстве в XVIII веке. В 1757 году в Санкт-Петербурге открывается Академия художеств. На ближайший век эта институция станет монополистом в государственном художественном образовании и выставочной работе. На каких принципах строилось академическое искусство, как на него влияла государственная идеология, для чего существовало разделение на низшие и высшие жанры живописи? На лекции хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры, лектор, экскурсовод Ксения Зубакина попробует отыскать ответы на эти и другие вопросы.

На выставке Станислава Ковалёва «Сказка на все времена» (0 +) пройдёт встреча с Игорем Мартыновым, кандидатом искусствоведения, главным научным сотрудником Пермской художественной галереи. Творчество Станислава Ковалёва — один из ярких маркеров расцвета пермской книги. Долгие годы художник остаётся верен сказочному жанру. Для нескольких поколений пермяков волшебный мир сказки был открыт неповторимым стилем его иллюстраций. Дружба со сказкой переросла и в большую серию живописных полотен. Творческая фантазия мастера открыла тайный мир витальных сил природы и зажгла огни его сказочных городков.

Историка архитектуры Александр Михайлов расскажет, кто такой Иван Леонидов и что такое «леонидовщина»: как советский архитектор смог выделиться на фоне других авангардистов: «Иван Леонидов, конечно, архитектор выдающийся, при том что у него нет реализованных проектов, кроме лестницы в санатории им. Г.К. Орджоникидзе. Но когда мы смотрим на его конкурсные проекты, то видим, что они предвосхищают архитектурную моду хай-тека 1980-х и 1990-х. Например, проект здания Наркомтяжпрома подразумевал строительство двух вертикальных небоскрёбов, составленных из стеклянного кирпича, один из которых является большим параллелепипедом, вытянутой вверх прямоугольной башней — похожую мы можем увидеть сегодня в «Москва-Сити». А другая башня Наркомтяжпрома — круглая и стеклянная — это прообраз лондонских небоскребов».

Квартет Кристины Рассадниковой выступит с осенней джазовой программой. Известная пермская пианистка и джазовая певица представит в компании музыкантов джазовые стандарты, которые не так часто исполняются в нашем городе, а также босса-новы, которые исполняются не только на английском, но и на аутентичном для этого стиля португальском языке. В концерте принимают участие Кристина Рассадникова (вокал), Марина Ивонина (фортепиано), Даниил Брюханов (бас-гитара) и Александр Нечаев (барабаны).

Завершается юбилейный органный фестиваль Пермской краевой филармонии. 8 ноября прозвучат концерты для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя, Иоганна Кристиана Баха, Антонио Вивальди, а также композиторов ХХ и XXI веков в исполнении камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» и лауреата международных конкурсов Каллиники Медведевой (Беларусь). В вечер закрытия фестиваля Уральский камерный хор Пермской филармонии выступит с юбилейной программой в честь своего 50-летия. В концерте примут участие оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», солистка Нижнетагильской филармонии Наталья Воронина (орган), Пермская хоровая капелла мальчиков и пермские музыканты: композитор и дирижёр Дмитрий Батин, органистка Евгения Камянская, солистка Пермской оперы Наталья Буклага и аккордеонист Александр Прокопчук. Прозвучат духовные и светские произведения Бортнянского, Чайковского, Сен-Санса, Вьерна, Рахманинова, Раттера, Свиридова, Гаврилина, Палмери, а также русские народные песни.

Вторая программа инструментальных концертов Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении симфонического оркестра «Орфей». В программе — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 си-бемоль мажор KV 39, Концерт для скрипки с оркестром № 5 ля мажор KV 219 и Концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор KV 488. Солисты — Владимир Юрков (фортепиано), Людмила Ивонина (скрипка) и Евгений Михайлов (фортепиано). Дирижёр — Пётр Юрков.

Хоровой коллектив гуманитарного факультета ПНИПУ Junge Stimmen («Молодые голоса») представляет музыкальное путешествие от классики до джаза через несколько столетий. Финал концерта покажет, как наследие прошлого живет в сегодняшних хитах, демонстрируя, что музыка — это живой и непрерывно развивающийся организм.

В Перми в восемнадцатый раз пройдет Международный фестиваль современной музыки Sound 59. Как всегда, в программе не только концерты, но и образовательные и теоретические события: круглые столы, мастер-классы, творческие встречи. Открытие фестиваля состоится 7 ноября в Краевой музыкальной школе. В программе «Пермский стиль-2025» (6+) — новые сочинения Дмитрия Батина, Алексея Вершинина, Оксаны Изотовой, Евгении Кудряшовой, Игоря Машукова, Геннадия Широглазова, Никиты Широкова, Анастасии Выймовой, в том числе впервые прозвучат три номера из мюзикла Игоря Машукова «Волга-Волга-Кама»: «Прибытие «Севрюги», «Вальс» и «Финал» — в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета Ольги Поповой и Виктора Погудина, ансамбля современной музыки Red Sound и Академического хора ПГИКа. В программе концерта «Музыка молодых» — произведения учащихся специальных учебных заведений Перми и Чайковского. События фестиваля продолжатся на следующей неделе.

