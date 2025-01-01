Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дни единства и согласия Афиша на 5-9 ноября Поделиться Твитнуть

Елена Щербакова-Ангальт — один из самых известных фотографов Прикамья, председатель краевой ассоциации фотохудожников. Её работы хорошо знакомы любителям фотоискусства. Однако выставка показывает её и в другом качестве — как живописца и графика. Экспозиция включает в себя три направления: фотография, сюжетная графики с разработкой приключений героев для иллюстрирования авторских книг, коллекция сюжетной графики на текстиле семейного бренда семьи Щербаковых — «ПИПл» — «Пермские иллюстрированные платки»: представлены платки из серии «Мечтательные звери». Елена Ангальт считает, что её творчество — это открытое письмо про ценность жизни, в которой есть место мечте, романтике, радостям детства, общению с близкими, общие дела и приключения.

Светлана Панина обращается к древним преданиям коми-пермяков и славян. В её графических работах можно встретить образы волшебных птиц, духов природы и героев старинных сказаний. Одна из центральных фигур — шаманка Чикыш, которую художница изображает как современную женщину, сохранившую связь со своими культурными и национальными корнями. «Меня вдохновляет культура коми-пермяков — в ней чувствуется сила земли, связь человека с природой и памятью предков, — рассказывает Светлана Панина. — Моя мама родом из Коми-Пермяцкого округа, с детства я слышала сказания и легенды, которые передавались в нашей семье. Позже это стало основой моего творчества. Мне важно, чтобы через искусство сохранялась связь поколений и уважение к своим историческим корням».

Выставки картин по результатам работы арт-резиденции «Кинкӧ. Путешествие в мифологию коми-пермяков» — работы, созданные по мотивам коми-пермяцкой мифологии художницами из разных регионов России. Авторы картин представили своё видение духов леса, домовых, водяных, чудов и других мифологических персонажей.

Завершается юбилейный органный фестиваль Пермской краевой филармонии. 5 ноября лауреаты всероссийских и международных конкурсов Александр Хмарный (орган) и Юлия Попкова (аккордеон) исполнят музыку Иоганна Себастьяна Баха, его двоюродного брата Иоганна Готфрида Вальтера, Вольфганга Амадея Моцарта, Микаэла Таривердиева и Астора Пьяццоллы. 8 ноября прозвучат концерты для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя, Иоганна Кристиана Баха, Антонио Вивальди, а также композиторов ХХ и XXI веков в исполнении камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» и лауреата международных конкурсов Каллиники Медведевой (Беларусь). В вечер закрытия фестиваля Уральский камерный хор Пермской филармонии выступит с юбилейной программой в честь своего 50-летия. В концерте примут участие оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», солистка Нижнетагильской филармонии Наталья Воронина (орган), Пермская хоровая капелла мальчиков и пермские музыканты: композитор и дирижёр Дмитрий Батин, органистка Евгения Камянская, солистка Пермской оперы Наталья Буклага и аккордеонист Александр Прокопчук. Прозвучат духовные и светские произведения Бортнянского, Чайковского, Сен-Санса, Вьерна, Рахманинова, Раттера, Свиридова, Гаврилина, Палмери, а также русские народные песни.

Выставка из коллекции Антона Козлова — крупнейшего собирателя современного искусства в России. Тотальная инсталляция Романа Сакина «Афинская школа» была создана в 2015 году. Инсталляция «Афинская школа» — это мистификация, представляющая авторскую реконструкцию филиала Афинской школы, воссозданную в трёх комнатах: учебном классе, столовой и спальне. Подобно платоновской Академии в Древней Греции школа Романа Сакина предполагает полное погружение студентов в учебный процесс, частью которого становятся не только занятия, но и трапеза, совместный труд, прогулка и даже тихий час. Художник, наследующий традициям московской концептуальной школы, каждый свой проект реализует как сложносочиненную систему, в которую включены продуманный визуальный ряд и подробно разработанное повествование. В эту авторскую систему художник вовлекает зрителя, который, шаг за шагом узнавая правила Афинской школы, проживает собственный опыт возвращения к «золотому веку».

«Для меня фотография — это философия человеческого бытия со своими вопросами и ответами; мир, полный загадок и непостижимых тайн, мир света и удивительной жизни… Фотография — это изумительный гибрид, получаемый от скрещивания фотографирующего и фотографируемого. Она является ключом для проникновения в область до сих пор не виденного. Очень жаль, что мы из-за неё часто забываем, что существенной чертой человеческого видения является умение видеть невидимое, то есть видеть смысл», — говорит Дмитрий Колованов, член Союза фотохудожников России.

Представлять фильм будут режиссёр Александр Войтинский, актриса Светлана Ходченкова и юная актриса Виола Антонова. В фильме рассказывается о том, как, потеряв свою ступу, Баба-Яга вынуждена скрываться среди людей и работать няней. С помощью своего воспитанника Пети ей предстоит одолеть Кощея и вернуться в свой волшебный мир. В российский прокат фильм выходит 13 ноября.

Спектакль по книге Татьяны Замировской «Смерти.net» — кибердрама о цифровом будущем и человеческой памяти. В будущем стало доступно резервное копирование личности. Сохранённые копии обитают в «интернете для мёртвых»: если в реальном мире человека не стало, достаточно активировать его цифровой дубликат и продолжить общаться. Главная героиня Алиса приходит в себя по ту сторону экрана и понимает, что её гибель не была случайностью. Родные с неохотой контактируют с электронной копией, а муж и вовсе не выходит на связь. Девушке предстоит произвести настоящее детективное расследование и разрешить загадку своей смерти.

Большинство ролей играют артисты в «живом плане». Потусторонний мир, состоящий из воспоминаний дубликатов реальных людей, похож одновременно на творения художников-футуристов, неоновую вселенную «Бегущего по лезвию» и все сезоны «Чёрного зеркала» сразу.

Проект Fiori musicali («Цветы музыки» в переводе с итальянского) назван в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди — одного из наиболее влиятельных композиторов эпохи барокко. Fiori musicali стали эталоном стиля для многих мастеров европейской органной музыки, в том числе для Пёрселла и Баха. Известная органистка, преподаватель и музыковед Виктория Гамазова исполнит хоральные прелюдии, фантазии, токкаты и фуги Иоганна Себастьяна Баха.

В Перми в восемнадцатый раз пройдет Международный фестиваль современной музыки Sound 59. Как всегда, в программе не только концерты, но и образовательные и теоретические события: круглые столы, мастер-классы, творческие встречи. Открытие фестиваля состоится 7 ноября в Краевой музыкальной школе. В программе «Пермский стиль-2025» (6+) — новые сочинения Дмитрия Батина, Алексея Вершинина, Оксаны Изотовой, Евгении Кудряшовой, Игоря Машукова, Геннадия Широглазова, Никиты Широкова, Анастасии Выймовой, в том числе впервые прозвучат три номера из мюзикла Игоря Машукова «Волга-Волга-Кама»: «Прибытие «Севрюги», «Вальс» и «Финал» — в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета Ольги Поповой и Виктора Погудина, ансамбля современной музыки Red Sound и Академического хора ПГИКа. В программе концерта «Музыка молодых» — произведения учащихся специальных учебных заведений Перми и Чайковского. События фестиваля продолжатся на следующей неделе.

