Дни и ночи искусств

Начинается юбилейный фестиваль органной музыки. К 100-летию фильма «Броненосец «Потёмкин» легендарная картина Сергея Эйзенштейна 1 ноября будет показана под аккомпанемент виртуозного органиста из Германии Йонаса Вильферта, главного органиста и кантора собора Святой Афры в Берлине. В программе «Орган и саксофон» 2 ноября выступят заслуженный артист России, обладатель премии «Органист года» Даниэль Зарецкий и Норберт Итрих Прелла (саксофон) из Испании. В программе — самые популярные произведения камерного классического репертуара: «Ария» Иоганна Себастьяна Баха, «Адажио Альбинони» Ремо Джадзотто, Концерт ре минор Алессандро Марчелло, «Палладио» Карла Дженкинса, «Зима» из «Времён года» Вивальди и другие. В концерте «Пермские звёздочки» 3 ноября выступят музыкальные вундеркинды — органистка Майя Мокрецова и флейтистка Олеся Яманаева с произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Турнемира, Иоганна Людвига Кребса, Мориса Дюрюфле и других авторов. 4 ноября — вечер этнической музыки: с программой «Хоомей — Рок для органа» выступят виртуозы горлового пения — трио «Алаш» и один из самых авторитетных российских органистов Владимир Хомяков. Прозвучат национальные напевы и мелодии в аутентичном варианте и в современной обработке.

В мире, где все деревья вырубили под корень, главное сокровище — это последняя шишка, а главное открытие — что, если её не съесть, а посадить, можно вырастить новый лес. «Моё» — это весёлый и трогательный спектакль без слов с элементами клоунады. Зрители увидят, как однажды на месте великого леса остались лишь пни, и познакомятся с Белкой, которая отчаянно пытается защитить свой единственный росточек от всего мира: от ветра, дождя, нахальной птицы и даже пролетающего пластикового пакета. Автор и режиссёр —Марина Хомутова (Санкт-Петербург), известная своим современным и экспериментальным подходом к детскому и подростковому театру. В спектакле играют: Семён Бурнышев, Сергей Детков — Белка; Даниил Севостьянов, Михаил Меркушев — Смотритель; Юлия Никитина, Мария Ивчук — Помощник.

Прогулка по городу под стихи пермских поэтов и авторскую музыку. Для прогулки необходим полностью заряженный телефон и наушники. Прозвучат тексты Антона Бахарева, Ивана Козлова, Виталия Кальпиди, Яны Полевич, Руфуса Раскольникова, Деборы Гринберга, Андрея Пермякова, Игоря Бобырева, Аглаи Соловьевой, Вячеслава Ракова, Терентия Кондратенко, Андрея Санникова, Владимира Кочнева и Андрея Мансветова. Голос главного героя — Александр Ашихмин; режиссер, драматург, композитор — Марина Журавлева; звукорежиссер, композитор — Вадим Мустаев.

В программе фестиваля — показы мультфильмов знаменитой анимационной студии «Союзмультфильм», творческие и обучающие мастер-классы, шоу-программа, спектакли пермских театров, интерактивные зоны. Впервые в рамках фестиваля пройдет краевой конкурс детского творчества «Кубок фестиваля Союзмультфильм», где более 140 коллективов и солистов 2-7 лет продемонстрируют свои способности и поборются за призы. Пермский клуб любителей игрушки подготовил выставку, посвящённую игрушкам, созданным в Пермском крае с 1960 по 2000 год. Пройдёт открыточная акция Почты России — возможность бесплатно отправить мультяшные приветствия из Перми по всему миру. Каждый посетитель получит почтовые карточки, на которой можно нарисовать рисунок со своим любимым героем «Союзмультфильма», подписать и опустить в специальный почтовый ящик прямо на фестивале. Марина Горская — ведущий педагог школы анимации студии «Союзмультфильм» выступит с лекциями «Живые картинки: Путешествие по миру анимационных техник» и «Фабрика мультфильмов: от идеи до экрана». В программе кинопоказов — новинки и классика: «Простоквашино», «Умка», «Ну, погоди!», «Чинк — хвостатый детектив» и другие мультфильмы.

В программе: мастер-класс по приготовлению перепечей; дегустация шанег, кулиг, перепечей, калиток; традиционный обед от шефа ресторана «Амбар» Сергея Юрина, прогулки на свежем воздухе. Свои приготовленные перепечи с мастер-класса можно забрать с собой.

Основатель и фронтмен Therr Maitz, автор песен, музыкальный продюсер, участник и наставник шоу «Голос» на Первом канале — на протяжении своей карьеры Антон Беляев всякий раз перепридумывал себя и свою музыку. Создание творческой шоу-лаборатории LAB стало для Беляева логичным шагом. Только здесь можно увидеть, как известные артисты выходят на совершенно новую для себя территорию. Прозвучат известные песни в неожиданных аранжировках, неизменные оркестр и хор — теперь в увеличенном составе, множество звезд, обновленная графика, свет и, разумеется, заведующие этой творческой лабораторией — Антон Беляев и Therr Maitz. В пермском концерте участвуют Zoloto, Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Тося Чайкина, Анастасия Садовская и другие.

В сотрудничестве с ПГНИУ и Пермским городским лесничеством подготовлены мастер-классы по палинологии и энтомологии, научно-популярные лекции, кинопоказы, вечер поэзии и диалог о лесных экосистемах. Важным событием станет вечер памяти 2 ноября, посвящённый 100-летию со дня рождения геохимика Николая Чудинова. В программе — встреча с семьей ученого, экскурсия по выставке «Они живые?», передача уникальных книг в дар музею и лекция на тему современных микробиологических исследований. Завершит «Ночь искусств» в Музее пермских древностей поэтический перформанс «Древняя. Современная» с участием пермских поэтов Руфуса, Анастасии Четвериковой, Олеси Останиной и Екатерины Жигулевской. 3 ноября в 16:00 состоится специальное стендап-шоу с участием признанных комиков Перми.

Состоится презентация коллекции народного мастера Пермского края Ольги Шейерман. Коллекция «Шёпот Пармы» создавалась более десяти лет и представляет комплекты одежды этнографических групп коми-пермяков: северных, южных, верхнекамских и язьвинских. Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка проведут мастер-классы по плетению пояса на круге и изготовлению народной куклы-оберега из ниток; кандидат филологических наук ПГГПУ Алевтина Лобанова выступит с лекцией «О коми-пермяцких заклинательных словах и выражениях». Завершит «Ночь искусств» в Доме Мешкова концерт этновокалистки Дарьи Калиной.

2 ноября в пространстве выставки «Одревлённости» (6+) состоятся мастер-класс по росписи-реконструкции русского лубка XVII-XVIII века (13:00, 12+), обзорная экскурсия по выставке и лекция галериста, куратора, коллекционера Вадима Зубкова о тиражных графических техниках (18:00, 12+). 3 ноября кроме традиционных экскурсий состоится концерт группы «Международный атлас облаков» (17:00, 6+). Музыкальный проект объединяет звучание традиционных инструментов народов мира с элементами современной электроники, создавая атмосферу путешествия сквозь культуры и времена. Специально для выставки «Одревлённости» группа подготовила программу, посвящённую дереву как живому материалу — хранителю формы, памяти и звука. В этот вечер зазвучат инструменты, в которых дерево стало душой музыки: австралийский диджериду, деревянный язычковый барабан, калюка, саз, гитары и балалайка. Музыканты расскажут о происхождении этих редких инструментов, их истории и особенностях звучания. В арт-пространстве «Другие круги» в этот день состоится творческая встреча с художницей Надеждой Лесной (13:00, 12+).

В пермском историческом парке «Россия — Моя история» состоится празднование 85-летия Речного вокзала — здания, что десятилетиями было и остаётся воплощением связей между людьми, регионами, эпохами и культурами. 3 ноября программа откроется торжественной музыкой духового оркестра войсковой части № 3426 Национальной гвардии РФ. В программе концерта «85 лет у реки: музыкальная летопись вокзала» — песни военного, послевоенного времени, современные композиции в оригинальной аранжировке. В 17:00 стартует квест «Тайны Речного вокзала». Это интерактивное приключение — шанс попасть в тайные комнаты знаменитого здания, куда в обычное время нет доступа посетителям. Участники квеста узнают, кто создал этот дворец, какое назначение было у него помимо транспортного, с именами каких знаменитых людей он связан. В таинственных уголках здания посетителей будут встречать герои прошлых эпох и фольклорные персонажи. В это же время (17.00) состоится мастер-класс «Кораблики» в семейной творческой мастерской (3+). В 18.00 начнётся специальная экскурсия по новой выставке «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Отечественной» (12+).

На двух этажах музея можно будет встретить художников — участников проекта «Красим», послушать истории создания разрисованных медведей и увидеть, как идеи, родившиеся в городской среде, становятся частью музейного контекста. Музыкальную программу (12+) в 19:00 представят Chekma, Pol’Za и Ольга Верещагина — представители пермской электронной сцены, каждая со своим ритмом, жанром и интонацией. Пройдёт цикл авторских экскурсий, которые проведут главный хранитель ПЕРММ Всеволод Аверкиев, начальник выставочного отдела музея Екатерина Шумилова и другие кураторы. Кафе «Улитка» подготовило кулинарный мастер-класс и гастрономический сет «Вкус места» из пельменей нескольких разновидностей, отсылающий к локальному коду Прикамья.

В 16:00 начнутся массовые творческие акции: создание большого многослойного коллажа в холле второго этажа и создание детьми и их родителями масштабной коллективной раскраски в пространстве «Тут». В 17:00 состоится творческая встреча с пермскими скульпторами Еленой Симановой и Иваном Сторожевым в Кирпичном зале и представление театра «Крылатый дом» в Красном зале, в 18:30 — мастер-класс по Мезенской росписи, в 19:00 творческая встреча с актрисой театра кукол Ольгой Янкиной в Красном зале и занятие художницы и педагога Светланы О. для детей и взрослых «Создай свою раскраску» в пространстве «Тут», в 19:30 — авторская экскурсия по персональной выставке Елены Ангальт.

