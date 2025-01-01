Алёна Морозова Шипы по осени считают Как пермские автомобилисты готовятся к зиме сколько это стоит Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России начался период активной подготовки автомобилей к зиме. На этой неделе Госавтоинспекция Пермского края предупредила всех автомобилистов об ухудшении погодных условий. В связи с этим в ведомстве призвали водителей срочно озаботиться «переобувкой» своих авто, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. «Новый компаньон» выяснил, сколько в среднем тратят пермяки на подготовку автомобиля к зиме, как выросли цены по сравнению с предыдущим годом и какие шины у пермских автомобилистов пользуются наибольшим спросом.

В очереди на шиномонтаж

Согласно данным сервиса «Чек Индекс», расходы водителей на шиномонтаж перед наступлением зимы в октябре в среднем по стране составили 2970 руб., что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Количество услуг, заказанных в октябре, возросло на 12% в годовом выражении. Средний счёт за мойку легкового автомобиля составил 1370 руб., увеличившись на 14% относительно прошлого года, при этом число заказов увеличилось на 10%.

Хотя спрос на новые зимние шины упал на 10-12% по сравнению с прошлым годом, водители всё равно спешат поменять покрышки. Это особенно заметно в Москве и крупных городах. При этом среди клиентов шиномонтажа растёт доля владельцев кроссоверов с большими дисками, что также сказывается на ценах за замену резины.

Максим Артамонов

В сентябре услуги шиномонтажа в регионах России обходились в среднем в 2520 рублей, что на 14% больше, чем годом ранее, хотя количество покупок снизилось на 4%.

Средняя цена новой шины (за одну штуку) составила 8170 руб., увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом, при этом продажи упали на 12%. Средняя стоимость жидкости для омывания стекла составила 443 рубля (+13%), а набор стеклоочистителей обошёлся в 1105 руб. (+11%).

Снижение интереса к зимним шинам происходит на фоне общего уменьшения продаж автомобилей. Также на спрос влияют погодные условия: многие водители не спешат с приобретением зимнего комплекта, говорится в исследовании «Чек Индекса».

«Подорожало всё»

Директор и соучредитель сети автосервисов АБС-АВТО Денис Двойников отмечает, что «подорожало всё». Цена на новые шины увеличилась примерно на 5% год к году.

«Новых машин сейчас становится меньше, соответственно, снизилась потребность приобретения новых шин. При этом общий автопарк в регионе не сократился, то есть износ шин и потребность в замене остались на прежнем уровне. Появились новые марки автомобилей, преимущественно китайские, появились китайские шины low-сегмента, они и снижают общую стоимость», — рассказал эксперт.

Денис Двойников отметил, что по стеклоомывателям и щёткам отмечается такая же динамика: рост в пределах 10-13%.

«Аксессуары для автомобилей не так сильно увеличились в стоимости, причина такая же — появились китайские товары low-сегмента. А вот профильные услуги, которые напрямую связаны с фондом оплаты труда специалистов, выросли заметнее, до 20%», — добавил он.

По оценкам собеседника «Нового компаньона», сейчас средний чек шиномонтажа в Перми составляет 2 520 руб., что на 14% выше прошлого года. При этом фактический средний чек в столице Прикамья уже выше — около 3 тыс. руб. Соответственно, и динамика в процентном соотношении выше.

Фото сгенерировано Kandinsky

«Это связано, например, с тем, что шиномонтажные мастерские, которые специализируются на данных услугах, пересмотрели прайсы и увеличили стоимость до уровня автосервисов, хотя имеют более низкие расходы», — пояснил эксперт.

Согласно исследованию аналитического отдела «Авито», жители Перми в среднем готовы потратить около 29 тыс. рублей на зимние шины.

Большинство автомобилистов в Перми (65%) заменяют свою резину на зимнюю, когда устанавливаются стабильные холодные температуры. Примерно 22% ожидают первого снегопада, а 8% уже «переобулись». Лишь 2% откладывают этот процесс до последнего момента в надежде на уменьшение очередей в сервисах, отмечается в исследовании.

Несмотря на то, что средний бюджет на зимние шины составляет примерно 29 тыс. руб., женщины готовы платить на 2 тыс. руб. больше, чем мужчины. 30% опрошенных хотят уложиться в сумму до 20 тыс. руб., 40% рассчитывают на диапазон 20 - 40 тыс. руб., а 16% готовы потратить более 40 тыс. руб.

Наиболее популярными местами для приобретения шин являются специализированные магазины (43%). Около 28% делают заказы через сайты и приложения этих магазинов, 13% используют онлайн-платформы, 11% ищут шины на платформах объявлений, а 3% покупают их у частных лиц.

Более половины автовладельцев (54%) покупают новые шины по мере износа старых. 40% делают это каждые два-три года. Каждый сезон обновляют шины 6% респондентов, среди которых особенно выделяются молодые водители 18-24 лет (14%).

«Липучки» или шипы

Аналитики «Авито» также исследовали тренды продаж шин за последний год и отметили рост спроса на фрикционные шины. Лидерами среди новых нешипованных шин стали Triangle, а по шипованным — Pirelli. В сентябре продажи новых зимних нешипованных шин выросли на 22% по сравнению с прошлым годом, тогда как объём продаж шипованных остался на прежнем уровне. Однако большую часть покупок всё же составляют шипованные шины, на которые приходится 37% всех продаж.

Константин Долгановский

Среди нешипованных моделей особенно заметно увеличились продажи Continental (на 69%) с средней ценой комплекта в 48 тыс. руб. Michelin показала рост на 25% (70 тыс. руб. за комплект), а Pirelli — на 16% (32 тыс. руб.). Примечательно, что Triangle и Yokohama также увеличили свои продажи на 14% и 9% соответственно.

В сегменте новых шипованных шин наибольший рост показали Continental (на 36%) с средней ценой в 11 тыс. руб. Triangle увеличила продажи на 9%, а Michelin — на 3%.

Топ-5 по доле продаж новых шипованных шин включает Pirelli, Continental, Yokohama, Michelin и Triangle.

