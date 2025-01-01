Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Раскрасить всё! В творческом пространстве «Тут» открылась выставка, посвящённая феномену книжки-раскраски Поделиться Твитнуть

Фото: Пространство "Тут"

«Узнай и раскрась!» (0+) — это выставка-лаборатория, посвящённая феномену советской книжки-раскраски и возможным вариантам бытования этой формы детского досуга в ХХI веке.

Новый проект молодая пермская институция — творческое пространство для детей, подростков и молодых взрослых — реализует совместно с Центром современной культуры «Смена» (Казань). Именно оттуда прибыли экспонаты из коллекции Кирилла Маевского — детские книги советского времени и графика художников, работавших в этой сфере, которые стали экспозиционным ядром нового проекта.

Светлана Лучникова, куратор пространства «Тут»:

— В 1960-е годы раскраска была образовательной: с её помощью дети узнавали про животных, про климатические зоны, ещё про что-то. Сейчас, в ХХI веке раскраска потеряла это значение, раскраска — это просто что-то, чем можно занять ребенка, пока взрослый, например, сидит в салоне красоты. Нам хотелось порассуждать, как изменилась раскраска за эти годы.

Выставка состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая, где мы исследуем раскраску и творчество художников, которые в этой сфере работали. Вторая часть — «раскраски про раскраску»: мы подключили детей в Перми и Казани, обсуждали с ними, что такое раскраска, а потом дети рисовали разные изображения, которые мы в процессе выставки будем раскрашивать.

Выставки в Перми и Казани работают параллельно. Трафареты-раскраски, подготовленные пермскими детьми, отправились в Казань, а казанские — в Пермь, таким образом, организаторы выставки в трансформированной форме воскресили познавательную функцию раскраски: дети рисовали то, что им хорошо знакомо, поэтому пермские посетители выставки узнают что-то про Казань, а казанские — про Пермь.

Выставочный маршрут построен так, что сначала посетитель знакомится с исследуемым феноменом, а потом выходит в зону творчества, уже вдохновлённый лучшими историческими примерами.

Фото: Пространство "Тут"

В первой зоне посетители старшего поколения увидят много знакомого и ностальгически чувствительного: книжки-раскраски издавались в СССР многомиллионными тиражами, и в коллекции Кирилла Маевского есть много того, что побывало на письменном столе каждого советского ребёнка. Есть в этой части экспозиции и пермский «уголок»; кураторы попытались найти раскраски Пермского книжного издательства, но не нашли ничего, кроме популярнейшего, ныне уже легендарного детского альманаха «Оляпка»: часть его внутренних страниц печаталась с чёрно-белыми контурными рисунками, как бы приглашая юных читателей к раскрашиванию, порой это были практически комиксы — в то время даже слова такого в русском языке не было.

В первом зале есть ещё и большой стенд с советскими детскими книжками — раскраска как феномен подаётся в контексте детского книгоиздания вообще, и можно попробовать оценить размах этого дела, которое трактовалось как большое и важное. Здесь неизбежно возникает тема, многократно звучавшая в последние годы на разных искусствоведческих уровнях: иллюстраторами детских книг работали по-настоящему выдающиеся художники, в том числе нонконформисты, которым был заказан путь в «большое» искусство. В качестве подтверждения — графические оригиналы: работы Мая Митурича, Виктора Пивоварова, Бориса Ермолаева, Юрия Злотникова, Веры Матюх, Татьяны Мавриной и других великих.

Фото: Пространство "Тут"

Кирилл Маевский, куратор выставки «Узнай и раскрась!»:

— Это выставка про культурный феномен, который, к большому сожалению, остался где-то за границами нашего внимания. Раскраска, подобно стрит-арту, может затеряться, потеряться, исчезнуть, забыться. Эта выставка — попытка восполнить пробел в изучении отечественной графической культуры: раскраска — такая вещь, которая, конечно, не сохранялась в библиотеках или музеях. Ну, кто в здравом уме будет раскрашенные вещи в библиотеке хранить?

Это фантастическая, на самом деле, вещь — отечественная книга-раскраска, которая всегда предполагала не только соавторство с крупными художниками, чьи работы висят в государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, но и совершение каких-то интеллектуальных действий, предшествующих раскрашиванию: дорисуй и раскрась, узнай и раскрась... Это была часть большой образовательной модели, которая рассказывала буквально обо всём на свете: про зверей, про растения, какие бывают корабли и прочее. Это пронизывало все сферы жизни ребенка и вытягивало его на совершенно разные территории знаний; и это совершенно потерялось в современном мире.

Выставка ещё и про печатную графику — часть большой графической культуры, родившейся в «оттепельное» время. «Оттепель» — это бездонная культура, как культура русского авангарда, это феномен, который достоин того, чтобы его название писать с заглавной буквы, как «Возрождение». Это был мощный культурный взрыв: строились новые дома, в них новые квартиры, в новых квартирах должен был быть новый быт. А в нём — новое демократичное искусство. Отсюда — настоящий взлёт тиражной графики, которая издавалась многомиллионными тиражами.

Фото: Пространство "Тут"

На вернисаже второй зал выставки — творческий — был абсолютно белым: стены, пол, мебель — всё белого цвета; но к моменту финисажа 16 ноября всё изменится. На протяжении работы выставки идут мастер-классы по созданию цветных изображений. Команда «Тут» подготовила множество раскрасок большого формата — на прозрачном плексигласе и на белой бумаге, которые становятся цветными благодаря применению самых разных материалов и технологий — пластилина, скотча, тканей, ниток; есть раскраски-инверсии, где закрашивается фон, а изображение и надписи остаются белыми, есть бессюжетные раскраски для изучения способов создания одного и того же цвета: много одинаковых белых квадратиков, которые постепенно становятся синими, причём синий цвет наносится и фломастерами, и карандашами, и пластилином.

Есть и опция свободного раскрашивания: просто прийти на выставку и без всяких мастер-классов покрасить трафареты.

Финисаж планируется как буйство безудержного раскрашивания. Именно поэтому всё в творческом пространстве было белым: раскрашено будет всё — от пола до мебели.

Фото: Пространство "Тут"

