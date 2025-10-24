Ставка на развитие: как льготный лизинг помогает бизнесу Прикамья расти Предприятия края активно модернизируют производство благодаря региональной программе поддержки от Микрофинансовой компании Пермского края Поделиться Твитнуть

На фоне непростой экономической конъюнктуры предприятия Пермского края продолжают инвестировать в развитие и модернизацию. Одним из ключевых инструментов поддержки стал региональный льготный лизинг, реализуемый Микрофинансовой компанией Пермского края.

В 2025 году по этой программе заключено 43 договора, профинансировано приобретение 83 единиц техники и оборудования на общую сумму более 263 млн руб. В числе участников — предприятия обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, для которых обновление оборудования стало основой роста.

Так, компания «Замок», производитель металлических дверей, модернизировала производство, установив линию порошковой окраски. Благодаря этому удалось повысить качество и увеличить выпуск продукции.

А в Чусовом компания «Стройсервис» запустила полуавтоматическую линию по производству сэнд­вич-панелей. Под новую линию построен цех, создано 10 рабочих мест. Сегодня предприятие выпускает 200 кв. м панелей в смену и планирует увеличить объёмы до 300 кв. м. Раньше компания закупала панели у сторонних производителей, теперь полностью обеспечивает собственные потребности и освоила уникальный для Уральского региона продукт — панели с графическим фактурным покрытием.

Ольга Травникова, генеральный директор АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»:

— Развитие бизнеса — это развитие региона. Благодаря программе льготного лизинга предприятия получают новые возможности для роста и обновления производства. Ставка от 4,125% годовых делает её одной из самых эффективных мер поддержки .

Программа льготного лизинга, запущенная по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», позволяет предприятиям получать до 30 млн руб. на приобретение оборудования или спецтехники сроком до пяти лет с авансом от 10%.

Выгода от такой поддержки ощущается на уровне всего региона: обновляются производственные мощности, создаются новые товары, открываются рабочие места и, как следствие, растёт экономика Прикамья. Льготный лизинг работает как мультипликатор — вложенные в развитие бизнеса средства возвращаются в виде налоговых отчислений, зарплат сотрудников и социальной стабильности в городах и районах края.

Указаны условия для предоставления имущества в лизинг: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), сельскохозяйственного производства (виды деятельности, включённые в класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)) и соответствующим требованиям разделов 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг. Минимальный размер лизинга — 500 000 руб., максимальный размер лизинга — 30 000 000 руб.; авансовый платёж — от 10 до 50%; процент удорожания предмета лизинга: ¼ ключевой ставки, установленной Банком России и действующей на дату заключения договора лизинга с СМСП — для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; ½ ключевой ставки, установленной Банком России и действующей на дату заключения договора лизинга с СМСП — для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведённых на территории стран, не включённых в перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия (перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р); 1 ключевая ставка, установленная Банком России и действующая на дату заключения договора лизинга с СМСП — в иных случаях. Максимальный срок лизинга — 60 месяцев; срок деятельности заявителя — от 12 месяцев; предмет лизинга: промышленное оборудование и специальная транспортная техника, определённые Приложением 5 к Правилам предоставления имущества в лизинг, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения — аннуитетный платёж. Информация актуальна на 28.10.2025.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, оплате перевода бизнес-лицензии поставщика, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД 2. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.05.2024 № 9 (в редакции протокола Совета директоров от 10.09.2024 № 14, от 14.11.2024 № 17, от 28.01.2025 № 4, от 17.02.2025 № 5, от 07.07.2025 № 15) и размещены на сайте mfk59.ru.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 № 4110559000364.

На правах рекламы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.