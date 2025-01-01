Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У каждого художника — свой ангел Экспозиция в Центральном выставочном зале исследует дерево как медиум искусства Поделиться Твитнуть

Фото: Татьяна Тоболова

История выставки «Одревлённости» (6+) — длинная и замысловатая. Идея такой экспозиции возникла у куратора Центрального выставочного зала Эллы Наруллиной и художницы Ирины Решетило около двух лет назад. Исходной точкой стали работы Людмилы Ермиловой, художницы из подмосковного центра традиционной резьбы по дереву Хотьково, которая работает в технике ксилографии — печатной графики с основой на деревянной доске — и создаёт гравюры в традиционной лубочной стилистике, но с авторским прочтением этой традиции.

Ксилография, Хотьково, резьба по дереву… Тут же по аналогии на ум приходит прикамский феномен — пермская деревянная скульп­тура. Так появилась идея выставки, которая покажет дерево как материал для создания произведений искусства, диктующий художнику подходы, темы и эстетику. Экспозиция объединила работы художников из Хотьково с творчеством прикамских мастеров: обе группы авторов выступают как наследники большой культурной традиции, которая в их творчестве причудливо переосмысляется и актуализируется.

Выставка сосредоточивается вокруг фигур авторов. Это редкий пример экспозиции, раскрывающей каждого из участников как личность с собственным творческим методом, и каждое из этих знакомств — открытие.

Так, настоящим открытием стало знакомство с работами Андрея Чаплинского из Соликамска. Легенда вокруг его личности такая: будучи электриком по профессии, он однажды прикоснулся к старинным деревянным вещам, принадлежавшим его предкам, и так проникся деревом, что начал создавать уникальные игрушки, ушёл из основной профессии и стал народным мастером Пермского края. Правдива ли эта история, судить трудно, но работы Чаплинского — это пример весёлого, чистого и живого творчества, в котором в равных пропорциях соединились игра и высокое искусство. Механические деревянные игрушки основаны вроде бы на тех же принципах, что и богородская игрушка, но это абсолютно авторские вещи, которые никого и ничего не копируют, они безошибочно узнаваемы внешне и изобретательно сконструированы.

Фото: Татьяна Тоболова

Эти лошадки, домики и карусели можно вертеть, двигать и открывать. Рядом с каждым интерактивным экспонатом — пиктограмма с изображением ладошки: можно, стало быть, трогать. Там, где экспонаты трогать нельзя, ладошка на пиктограмме перечёркнута крест-накрест.

Среди интерактивных работ и произведения Жени Балдиной из Березников, показавшей несколько новых вещей, в которых увесистая, проникнутая и спрессованная временем деревянная основа — старинные прялки и крышки от кадушек — трогательно сочетается с тонкой, словно невесомой росписью.

Пермский край представляет и скульптор из Кудымкара Валентина Ракишева с вырезанными из дерева персонажами коми-пермяцкого эпоса, и известный пермский автор Ольга Хромова с оригинальными прочтениями образов пермской деревянной скульптуры, и Елена Старовойтова из Полазны, создающая лубки в технике ксилографии и линогравюры. Старовойтова — ещё одно совершенно неожиданное открытие: преподаватель Полазненской детской школы искусств оказалась блестящим мастером печатной графики в народной стилистике, с оригинальными сюжетами и множеством остроумных деталей в каждой картинке.

Фото: Татьяна Тоболова

Все художники из Москвы и Подмосковья, чьи работы представлены в экспозиции, выставляются в Перми впервые. Творчество Людмилы Ермиловой, конечно, поражает — и фантазией художника, и кропотливостью труда, с которой вырезаны доски для ксилографии. Её лубки — это настоящий Космос, в котором живут люди и чудеса, времена года и бытовые предметы, и всё это закручивается в многофигурную геометрическую композицию, в которой у каждой детали — своё место и в сюжете, и в геометрии.

Хотя ксилография стала отправной точкой для создания экспозиции, всё же деревянная скульптура — её основной герой. Большинство сюжетов скульптурных работ глубоко традиционные — фольклорные коники, волшебные птицы, персонажи евангельской истории. Множество религиозных сюжетов, особенно ангелов. У каждого художника — свой ангел.

У Александра Варганова ангелы суровы и загадочны, они — воплощённая эпическая древность. Варганов — единственный из представленных на выставке художников, которого уже нет в живых, работал в редкой и очень мужской технологии «маховой» скульптуры, используя самый архаичный из способов создания деревянной скульптуры — при помощи топора и без предварительной разметки, на глаз. Так появляются на свет угловатые, резкие образы, в которых максимально видна фактура материала.

Фото: Татьяна Тоболова

В противоположность Варганову Олег Данилов из Хотьково вырезает сглаженные, как будто текучие образы, минималистичные, состоящие из больших геометрических объёмов. Его эстетика, сформировавшаяся под влиянием русского и международного модерна, парадоксально резонирует со стилистикой древнерусской живописи, недаром среди его сюжетов — парафразы знаменитых икон, в том числе «Троицы» Рублёва и образов Богородицы.

Свой ангел есть и у пермячки Ольги Хромовой. В чём-то этот персонаж сродни работам Степана Эрьзи, персональная выставка которого недавно так удачно открыла в повестке ЦВЗ «деревянную» тему. Как и у легендарного марийского мастера, у Хромовой скульптура максимально следует за фактурой дерева, за изгибами ствола, рисунком веток, геометрией древесных наростов.

Фото: Татьяна Тоболова

«Одревлённости» — неологизм, придуманный куратором ЦВЗ Эллой Наруллиной специально для названия проекта. Это что-то вроде окаменелостей, только из дерева; дерево, сохраняющее в себе вековые образы и меняющееся от человеческого прикосновения.

Тема дерева как универсального медиума, сопровождающего человека во всех аспектах его жизни, по-разному реализуется на выставке. В мультимедийном зале размещена тотальная видеоинсталляция одного из кураторов выставки Ирины Решетило «Берёзовый сон», в которой зрителя окружают деревья, смотрящие на него прекрасными женскими глазами. Объект и субъект меняются местами: зритель как будто становится экспонатом, а дерево — зрителем. Внутри инсталляции можно посидеть, помедитировать под музыкальную композицию Ирины Пыжьяновой, соединившей традиционные фольклорные напевы с электроникой.

