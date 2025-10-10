Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Купаться можно Выставка в галерее «Марис-Арт» приглашает погрузиться в неё и даже занырнуть Поделиться Твитнуть

Проект Ольги Субботиной «Тёплый воздух» (12+) стал одним из её первых персональных высказываний после того, как ушёл из жизни Михаил Павлюкевич, с которым они работали в многолетнем дуэте. Экспозиция в «Марисе» наполнена воспоминаниями о потерянном друге, реминисценциями его работ; и в целом «Тёплый воздух» — это элегическая история, несмотря на блестящий юмор, добрую иронию и богатую фантазию автора.

Это очень тёплая выставка — не только по названию, по тематике и по настроению, но даже по материалу, с которым работает Ольга: все работы в экспозиции — это стёганый текстиль и текстильные аппликации. Художница — профессиональный, со специальным образованием дизайнер по тканям, однако её поиски в этой сфере далеки от привычного дизайнерского отношения к текстилю как к декоративному материалу. В творчестве Субботиной и Павлюкевича декоративная функция материала почти исчезает, и возникают новые содержательные аспекты. Мягкие, податливые формы, свойственные тканям, повлияли и на живопись художников: на протяжении многих лет они создавали портреты, натюрморты и пейзажи, где все персонажи и объекты были не очень чёткими, не очень пропорциональными и как будто вырезанными из чего-то мягкого.

Авторская техника творческого дуэта в работе с тканями оттачивалась десятилетиями, и «Тёплый воздух» — это в некотором роде отчёт о проделанной работе, предъявление результата многолетних поисков — и творческих, и технологических.

Выставка состоит из двух частей. Большой зал галереи стал пространством для тотальной инсталляции, одноимённой с выставкой; она была создана ещё вместе с Павлюкевичем в 2016 году, но выставлялась до сих пор только за рубежом. Зайдя в зал, посетитель галереи оказывается на пляже — может быть, на сочинском, самом многолюдном в мире, судя по поговоркам, а может быть, и на камском, когда пермяки радуются редкому по-настоящему тёплому дню и стараются провести его с максимальным удовольствием. Ясно, что это не Копакабана и не Сен-Тропе: все персонажи инсталляции — бесспорно и узнаваемо «наши люди».

Посетитель находится именно на пляже, а не рядом с ним: купальщики, полускрытые водой или выныривающие из неё, окружают его со всех сторон. Текстильная фактура создаёт ощущение живой, мягкой плоти, а точная рука художника считаными стежками обозначает типажи и характеры.

Можно очень долго рассматривать героев, простодушно радующихся жизни: детей и взрослых, пожилых и молодых, пухлячков и спортсменов. Все они в динамике, в движении, в живом человеческом существовании. Ощущение тёплого воздуха вокруг такое реальное, что, кажется, слышится плеск волн и возгласы отдыхающих. В центре зала вывешен спасательный круг — тоже текстильный; войдя, зритель читает на нём надпись: «Купание запрещено» (кого и когда это останавливало?), а на другой его стороне — «Остальное можно».

Во втором зале галереи — работы, созданные Ольгой Субботиной за последние два года. Если «Тёплый воздух», как и большинство произведений Субботиной — Павлюкевича, монохромный, чёрно-белый, то здесь немало цветных текстильных коллажей и аппликаций с тщательно продуманным колоритом. Как и основная инсталляция, эти работы, такие, например, как «Звезда мускулов», «Только для мужчин» или «Спортивный квартал», решительно отвергают декоративность — это точные, остроумные, по-доброму ироничные зарисовки из жизни.

Среди новых работ художницы есть неочевидные, но понятные для посвящённых отсылки к творчеству Михаила Павлюкевича — вариации его образов и сюжетов.

Очень странный, волнующий, трогательный коллаж — «Сумерки». На перекладине сушится бельё: какие-то коврики, занавески, и среди них — мужские шорты. Наверное, это фрагмент дачной жизни — по ткани бегут вышитые жучки, букашки… Невозможно не вспомнить, как любил Павлюкевич свою дачу и что умер он именно там.

«Тёплый воздух» — это пронзительный рассказ о тёплых днях, о счастье и памяти, в которые хочется зарыться с головой, чтобы они длились вечно.

