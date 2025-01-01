Алёна Бронникова Сбалансированность и поддержка На октябрьской пленарке краевые законодатели приняли ряд важных решений Поделиться Твитнуть

В Перми 23 октября состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, касающихся в том числе мер поддержки бизнеса и отдельных категорий населения, обсудили в первом чтении законопроект о бюджете региона на ближайшие три года, а также заслушали доклад о положении молодёжи в регионе.

Регион для молодых

С ежегодным докладом о положении молодёжи в Пермском крае по итогам 2024 года выступила руководитель регионального Агентства по делам молодёжи Юлия Баландина. Она сообщила, что на 1 января 2025 года численность молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет составила 616,7 тыс. человек, или 24,7% от общего населения.

Уровень безработицы среди молодёжи до 24 лет показал снижение с 7,7% в 2023 году до 6,7% в 2024-м. Средняя зарплата для молодых соискателей выросла на 5% за год, достигнув 54,4 тыс. руб. Доля нового бизнеса, зарегистрированного в прошлом году жителями в возрасте до 35 лет, составила около 50%.

В докладе также были представлены итоги работы с молодёжью, социально-экономические показатели, оказываемые меры поддержки, создаваемые объекты инфраструктуры. По ключевым показателям молодёжной политики Пермский край занял седьмое место среди регионов РФ.

Ежегодное представление информации о положении молодёжи закреплено в региональном законе. Активное участие в его разработке принимал Молодёжный парламент Прикамья.

«Доклад позволяет нам гибко реагировать на изменения и видеть приоритетные направления молодёжной политики. Одно из таких направлений — это создание молодёжной инфраструктуры. Новые пространства появляются не только в Перми, но и в территориях Пермского края. Всего в регионе сейчас насчитывается около 54 молодёжных пространств, которые становятся центрами притяжения для активной молодёжи», — отметил председатель Молодёжного парламента при Законодательном собрании Пермского края Кирилл Попов.

Он также обратил внимание, что активность молодёжи и те возможности, которые Пермь и регион в целом предоставляют молодым людям для самореализации, подтверждают статус Перми как молодёжной столицы России, а также указывают на то, что Пермский край — регион для молодых.

Крепкий бюджет

В первом чтении был поддержан законопроект о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В действующей редакции документа доходная часть бюджета в 2026 году составит 276,1 млрд руб., в 2027-м — 295,7 млрд руб., в 2028-м — 303,4 млрд руб.

Расходы в 2026 году планируются в объёме 302,8 млрд руб., в 2027-м — 319,1 млрд руб., в 2028-м — 313,9 млрд руб. При этом на реализацию 14 государственных программ предусмотрено 95% расходной части. Треть будет направлена в местные бюджеты, также сохраняется обеспечение всех действующих софинансируемых расходов. Сохраняются социальные меры поддержки, такие как льготы для участников СВО и их семей, студенческий материнский капитал, пособия многодетным, малоимущим, молодым семьям.

«В целом бюджет у нас, как и был, остаётся сбалансированным. Наша линейка промышленных предприятий, наш портфель позволяют нам быть достаточно стабильными. Более 70% расходов составляют социальные программы, в то же время мы полностью финансируем все наши инвестиционные проекты. Есть крупные, финансово ёмкие проекты, хочу заверить наших жителей, что все они будут завершены, потому что мы видим полностью весь финансовый поток в прошивке нашего бюджета. Бюджет крепкий, мы можем этим гордиться, и самое главное — мы растём из года в год», — подчерк­нул председатель комитета краевого парламента по бюджету Армен Гарслян.

Ранее проект главного финансового документа Пермского края на ближайшую трёхлетку прошёл публичные слушания и был поддержан на заседаниях всех комитетов Законодательного собрания. Рассмотреть бюджет во втором чтении планируется на пленарном заседании в ноябре.

Налоговые льготы

В повестку заседания вошёл законопроект о корректировках региональных законов в сфере налогообложения. В частности, документом предлагается предоставлять льготы только на новое имущество предприятий в сфере охраны окружающей среды. Это не коснётся предприятий сферы ЖКХ. Также проектом предлагаются изменения в патентную и упрощённую системы налогообложения для бизнеса.

Помимо этого, участники СВО и их супруги будут освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили мощностью до 240 л. с. Ранее льгота распространялась на автомобили мощностью до 150 л. с. Воспользоваться ей можно за период с 2022 по 2025 год на одно транспортное средство. Для владельцев электромобилей стои­мостью от 10 млн руб. действие транспортной налоговой льготы отменяется, поскольку такой вид транспорта относится к предметам роскоши.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, ключевой принцип работы краевых властей — введение эффективных и востребованных мер поддержки.

«Расширение транспортной льготы для семей участников СВО — это не просто изменение цифр в законе, а результат чуткого внимания краевых властей к получателям региональных льгот. Забота о защитниках Отечества и их близких была и остаётся безусловным приоритетом», — отметил Валерий Сухих.

