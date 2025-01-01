Алёна Бронникова Золотой спад В Перми сокращается число ювелирных салонов Поделиться Твитнуть

Российский ювелирный рынок демонстрирует парадоксальную динамику: денежный оборот растёт, а физические объёмы продаж падают. Эксперты отмечают, что главной причиной роста стала инфляция, а не увеличение спроса. На этом фоне усиливается конкуренция между онлайн-платформами и традиционными салонами. В частности, в Пермском крае зафиксирован рост продаж на маркетплейсах и сокращение числа офлайн-магазинов.

Цены и объёмы

В первом полугодии текущего года объём ювелирного рынка России вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 232 млрд руб. По итогам 2024 года только совокупные продажи крупнейших сетей, входящих в топ-12, сложились в сумму 289,5 млрд руб., с учётом маркетплейсов — 329,6 млрд руб. Такие данные приводит информационное агентство INFOLine. Согласно прогнозам экспертов, к концу 2025 года продажи ювелирных изделий вырастут до 540 млрд руб.

При этом, по информации Федеральной пробирной палаты РФ, по производству и объёмам продаж за период с января по сентябрь ввод в оборот изделий из серебра превысил прошлогодние показатели на 3,4% и составил 45 млн штук, в то же время изделий из золота было введено на 26,8% меньше, чем год назад, — 17,5 млн штук. Средний вес изделий из серебра вырос с 3 до 3,2 г, вес золотых изделий, напротив, снизился — с 1,8 до 1,7 г.

По объёму розничных продаж и тех и других изделий наблюдался спад в сравнении с прошлогодними показателями. Изделий из серебра было продано 34,1 млн штук (−4,5%), из золота — 13,4 млн штук (−11,5%).

Владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин отмечает, что объём ювелирного рынка растёт, но в руб­лях, причём этот рост немного ниже уровня инфляции в отрасли. Так что основным фактором роста, по его мнению, можно считать повышение цен.

«В связи с санкциями сильно выросли цены на оборудование, расходные материалы и вставки, а также в значительной степени сыграло роль повышение цен на драгоценные металлы. На рост цен также повлияло увеличение налоговой и административной нагрузки на ювелирную отрасль. Цены растут, поэтому растут и показатели ювелирного рынка в абсолютном денежном выражении. Кстати, максимальный рост продемонстрировала электронная торговля ювелирными изделиями: продажи через сайты и маркетплейсы. В офлайн ювелирной торговле произошло снижение продаж», — сообщил Андрей Саламатин.

Он также обратил внимание, что если посчитать произведённые в России ювелирные изделия в штуках и граммах, то можно заметить, что рост объёмов уже отрицательный, пока в пределах статистических колебаний формирования запасов продукции. Так, в первой половине года из-за весенне-летнего спада продаж производится меньше украшений, во второй половине года в ожидании новогодних продаж объём производства увеличивается.

Кроме того, в связи с началом действия особого режима беспошлинной торговли с ОАЭ ввоз импортных ювелирных изделий в Россию через эту страну существенно увеличился. На этом фоне было объявлено о продаже крупнейшего производителя в России и об уходе других игроков. В первую очередь, говорит эксперт, закрываются компании малого и среднего бизнеса, в том числе и в Перми.

Конкуренция онлайн

Помимо повышения цен, увеличения налоговой и административной нагрузки на ювелирную отрасль, офлайн-магазинам также приходится сталкиваться с конкурентами на онлайн-рынке — интернет-платформами и маркетплейсами. Сервис «2ГИС» подсчитал, что к октябрю 2025 года за 12 месяцев количество ювелирных салонов в Перми уменьшилось на 11,8% — сейчас их 134. О росте интереса пермяков к покупкам ювелирных изделий онлайн говорит и статистика маркетплейсов.

«Ювелирные изделия — относительно новая, но одна из наиболее динамично развивающихся категорий товаров на Wildberries. За первые девять месяцев текущего года оборот ювелирных изделий в Пермском крае вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем общероссийские показатели. Продажи ювелирных изделий пермскими селлерами также показали крайне высокую динамику роста — оборот увеличился на 92%», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

Помимо общего масштабирования бизнеса маркетплейса, добавили в компании, важную роль в укреплении доверия к покупке ювелирных изделий онлайн играет тот факт, что приём поставок ювелирных изделий осуществляется исключительно через Государственную интегрированную информационную систему, контролирующую оборот драгоценных металлов, камней и изделий из них. На складе специалисты маркетплейсов проверяют наличие на изделиях УИН, который присваивается Федеральной пробирной палатой. В случае его отсутствия товар обезличивается и отправляется обратно продавцу.

Однако представители пермских компаний уверены, что онлайн-продажи отстают от офлайна. Покупатели стремятся увидеть украшения «вживую», потрогать, примерить, оценить оправу и игру натурального самоцвета. Как отмечают в пермской сети ювелирных магазинов «Аметист», онлайн-платформы удобны и доступны для покупок, но, когда дело доходит до исключительных украшений с бриллиантами и драгоценными камнями, подход к покупкам у пользователей становится более осознанным.

«Это не спонтанная покупка, а взвешенное решение, где качество, подлинность и личное впечатление играют решающую роль. И именно здесь традиционные ювелирные салоны раскрывают свой главный козырь, предлагая не просто товар, а гарантию, экспертизу и незабываемый опыт примерки», — отметили в компании.

Ставка на эксклюзивность

Представители пермского рынка отмечают, что в целом ювелирные офлайн-магазины, на витринах которых представлены натуральные металлы и камни, переживают некоторые вызовы, но сохраняют актуальность. В «Аметисте» уверены, что покупатели ищут долговечные активы.

«Люди становятся более грамотными и избирательными. Предпочтение отдаётся взвешенным покупкам и подаркам, которые не только украшают, но и служат долговечным активом, сохраняя свою ценность», — отмечают в «Аметисте».

Стремительный рост цен на золото усложняет покупку ювелирных изделий, а растущая конкуренция требует нестандартных решений. Игрокам приходится находить новые пути привлечения клиентов, в частности, делать ставку на эксклюзивность.

В «Аметисте» делают акцент на уникальности минералов и доступной цене. «Сереброника» от массового производства переходит к изготовлению уникальных, более сложных украшений и коллекций, возрождению технологий ручного изготовления, реконструкции древних украшений. В компании фиксируют снижение производства в натуральных показателях, однако в финансовых зафиксирован рост, превышающий рынок и отраслевую инфляцию. Значимую часть роста продаж составляет увеличение туристического потока в Пермь. Коллекции, посвящённые местной истории и культуре, пользуются у туристов популярностью.

Вырастут ли объёмы продаж по итогам года, эксперты пока затрудняются ответить. В «Аметисте» внимательно следят за динамикой рынка. Главной задачей является понимание и возможность подстроиться под меняющиеся запросы покупателей, чтобы предлагать наиболее интересные и подходящие решения.

Перед Новым годом рынок ждёт очередного всплеска продаж, говорит Андрей Саламатин. Но он также имеет свои границы и тенденции к ежегодному снижению.

«Благодаря инфляции отраслевые показатели будут выше прошлогодних. После окончания высокого сезона продаж в ювелирной торговле (конец декабря — начало марта) ювелирный рынок ждёт «низкое плато», из которого выйдут не все», — уверен эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.