Алёна Морозова Цифра меняет правила игры В Перми обсудили практический опыт внедрения цифровых технологий в строительстве

Фото: ООО "КАЙРОС ИНЖИНИРИНГ"

В течение двух дней, 16 и 17 октября, в Перми проходила Всероссийская конференция «ПромТИМ 2025. Технологическая гонка» — одна из главных площадок для встречи профессионалов, определяющих курс цифровизации строительной отрасли.

В этом году в зале собрались 250 участников, ещё 400 подключились к конференции в режиме онлайн. Спикерами выступили представители федеральных ведомств, вендоров, научных центров и проектных организаций из разных регионов России — 30 экспертов.

Одним из ключевых событий первого дня работы конференции стала пленарная сессия «Строительный навигатор. Курс на цифровизацию». Её модератор, президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов, отметил, что «сегодня важно не просто говорить о цифровизации, а показывать успешные практики её внедрения».

По словам министра строительства Пермского края Артёма Габдрахманова, цифровизация стала частью государственной политики, и главное не само внедрение, а реальная польза от применения технологий.

«Мы как заказчики уже видим эффективность цифровых решений и понимаем, что они меняют правила игры», — подчеркнул министр.

Главный архитектор Прикамья Елена Ермолина также рассказала о том, что с внедрением «цифры» в градостроительное планирование мастер-план Перми стал рабочим инструментом, а не архивным документом. Под заказ отрасли работает и сфера образования. Как отметила министр образования и науки регио­на Раиса Кассина, за последние три года были открыты три новые специальности, готовящие кадры для цифровой стройки, и наиболее по­пулярная из них — «Информационное моделирование в строительстве».

В ходе сессии участники также обсудили развитие отечественного программного обес­печения, автоматизацию управления проектами и пути технологической независимости. Итогом стало подписание соглашения между Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» и компанией «Кайрос Инжиниринг», направленного на развитие студенческой проектной деятельности и создание ТИМ-лабораторий на площадке будущего кампуса «Будущее Пармы».

Практической частью конференции стали сессии «Герои нашего времени» и «Достижения отечественного ПО». Участники — представители реального сектора экономики — представляли свои кейсы применения отечественных цифровых решений, обсуждали технологические решения, которые обеспечивают полный цикл проектирования и сопровождения строительства. Так, менеджер по развитию продукта Larix Анастасия Кирюшина представила практические BIM-сценарии, применимые для работы проектировщиков.

«Мы ушли от бумажной документации. Хотя, если на стройке нужно, распечатают. Главное, что исходные данные хранятся и обновляются в модели», — отметила она.

А заместитель генерального директора «Ренга Софтвеа» Максим Нечипоренко подчерк­нул, что отечественные системы уже формируют экосистему, в которой можно вести проект от идеи до ввода объекта.

Также был предусмотрен академический блок, где представители ведущих ссузов и вузов страны обсудили интеграцию цифровых инструментов в образовательные программы и подготовку молодых специалистов. Так, в Пермском строительном колледже при поддержке «Кайрос Инжиниринг» была создана ТИМ-школа. По словам директора колледжа Игоря Коновалова, у молодёжи растёт интерес к ТИМ — школа начинала с 20 студентов, сейчас их более 120.

Во второй день работы конференции для участников организовали экскурсии по объектам Перми, которые возводятся с применением ТИМ-моделей. Также 17 октября были подведены итоги всероссийского конкурса «СтройБАЙТ».

По итогам форума участники отметили, что цифровизация строительства в России становится неотъемлемой частью производственных процессов, 70% проектировщиков используют ТИМ в ежедневной работе. А Пермский край уверенно закрепляет за собой статус одного из лидеров технологической трансформации отрасли.

«Чтобы оставаться конкурентоспособными, мы должны не просто осваивать цифровые инструменты, а создавать собственные технологии, объединять усилия инженеров, проектировщиков и разработчиков. Это и есть наш путь в новой технологической гонке», — резюмировал генеральный директор ООО «Кайрос Инжиниринг» Александр Готфрид.

Добавим, организаторами конференции являются ООО «Кайрос Инжиниринг» и Ассоциа­ция «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» при поддержке Минстроя РФ и Министерства строительства Пермского края.

