Органный фестиваль, «Ночь искусств» и Владимир Спиваков с Хиблой Герзмавой

В Перми выступит французский пианист Реми Женье — один из самых интересных, вдумчивых и рафинированных музыкантов молодого поколения, очередной, вслед за Люкой Дебаргом и Александром Канторовым, блестящий выпускник Рены Шерешевской. Реми Женье — самый молодой лауреат Международного конкурса пианистов им. Бетховена в Бонне (2011). Выступает в ведущих залах Австрии, Швейцарии, Бельгии, Германии, Польши и США. В программе концерта — четыре сонаты Скарлатти, «Гробница Куперена» Равеля, произведения Шопена и Шуберта.

Елена Фролова — автор и исполнитель песен на стихи поэтов Серебряного века, современных поэтов и на свои собственные стихи, артистка Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, организатор и вдохновитель музыкального фестиваля «Гусли мира» в Суздале, лауреат и многолетний член жюри Всероссийского Грушинского фестиваля, участница фестивалей во Франции и Бельгии. В 2007 году в издательстве «Вита Нова» вышла книга стихов Елены Фроловой «Песня для Эвридики». Елена представит авторские песни вместе с музыкантами Кристиной Дзейтовой (виброфон) и Иваном Ялынским (фортепиано).

Этот спектакль основан на документальных фактах, свидетельствах и воспоминаниях жертв сталинских репрессий и их потомков. Формат иммерсивного театра уже несколько лет продолжает быть актуальным во всем мире, поскольку позволяет зрителям не стать пассивными слушателями истории, а полноценно включиться в неё, окунуться в пространство и действие, стереть грань между декорациями и реальными объектами. Захватывающее драматичное путешествие проходит не только в городском пространстве, но и во времени, перенося участников в одну из мрачнейших эпох отечественной истории, в которой государственная машина сотнями тысяч перемалывала жизни и судьбы и которая оставила нам множество уроков, до сих пор по большей части не выученных. Маршрут спектакля берет начало от памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и пролегает через знаковые места времён «Большого террора»: зрители проследуют сквозь личные истории и драмы конкретных людей, объединенные общей болью и историческим контекстом. Сценарий — Ксения Гашева, режиссёр спектакля — Марк Букин, композитор — Андрей Платонов.

Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» — история о ревности, предательстве и трагедии, где границы между театром и реальностью стираются. На сцене бродячая труппа готовится к представлению, но за масками героев скрываются настоящие страсти. Канио, руководитель труппы, узнает о неверности своей жены Недды и, играя роль обманутого мужа, не может сдержать настоящую боль. Искусство и жизнь сливаются воедино. «Паяцы» прозвучат в Перми в преддверии московских гастролей Пермской оперы. В роли Канио — приглашённый солист Михаил Пирогов, заслуженный артист Республики Бурятия, ведущий солист оперы Михайловского театра, приглашённый солист Большого и Мариинского театров, лауреат «Золотой маски» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение партии Соловья Будимировича в спектакле «Богатыри» (Красноярский театр оперы и балета, 2022). Недда — Зарина Абаева, Тонио — Энхбат Тувшинжаргал. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Выставка картин по результатам работы арт-резиденции «Кинкӧ. Путешествие в мифологию коми-пермяков»: лучшие работы, созданные по мотивам коми-пермяцкой мифологии художницами из разных регионов России. Руководитель проекта — исследователь, собиратель лексики и фольклора, популяризатор коми-пермяцкой культуры Анастасия Кротова-Гарина. Во время работы выставки в ней проходят авторские экскурсии участников и кураторов программы.

Начинается юбилейный фестиваль органной музыки. К 100-летию фильма «Броненосец «Потёмкин» легендарная картина Сергея Эйзенштейна 1 ноября будет показана под аккомпанемент виртуозного органиста из Германии Йонаса Вильферта, главного органиста и кантора собора Святой Афры в Берлине. В программе «Орган и саксофон» 2 ноября выступят заслуженный артист России, обладатель премии «Органист года» Даниэль Зарецкий и Норберт Итрих Прелла (саксофон) из Испании. В программе — самые популярные произведения камерного классического репертуара: «Ария» Иоганна Себастьяна Баха, «Адажио Альбинони» Ремо Джадзотто, Концерт ре минор Алессандро Марчелло, «Палладио» Карла Дженкинса, «Зима» из «Времён года» Вивальди и другие. В концерте «Пермские звёздочки» 3 ноября выступят музыкальные вундеркинды — органистка Майя Мокрецова и флейтистка Олеся Яманаева с произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Турнемира, Иоганна Людвига Кребса, Мориса Дюрюфле и других авторов.

В Доме Мешкова «Ночь искусств» приурочена к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. В этот день состоится презентация коллекции народного мастера Пермского края Ольги Шейерман «Шёпот Пармы», которая создавалась более 10 лет и представляет комплекты одежды этнографических групп коми-пермяков: северных, южных, верхнекамских и язьвинских. Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка проведут мастер-классы по плетению пояса на круге и изготовлению народной куклы-оберега из ниток. Состоится лекция «О коми-пермяцких заклинательных словах и выражениях» Алевтины Лобановой, кандидата филологических наук, доцента ПГГПУ. Завершит «Ночь» концерт этновокалистки Дарьи Калиной.

Акция пройдёт в сотрудничестве с ПГНИУ и Пермским городским лесничеством. Подготовлены мастер-классы по палинологии и энтомологии, научно-популярные лекции, кинопоказы, диалог о лесных экосистемах. Важным событием станет вечер памяти, посвящённый 100-летию со дня рождения геохимика Николая Чудинова — первооткрывателя пермских ящеров. В программе: встреча с семьей ученого, экскурсия по выставке «Они живые?», передача уникальных книг в дар музею и лекция на тему современных микробиологических исследований. Завершит «Ночь искусств» в Музее пермских древностей поэтический перформанс «Древняя. Современная», с которым выступят поэты Руфус, Анастасия Четверикова, Олеся Останина, Екатерина Жигулевская.

Опера Джузеппе Верди «Риголетто» — драма о власти, страсти и возмездии, где каждый поступок ведёт к неизбежной трагедии. При дворе герцога Мантуанского царят разврат и цинизм, а шут Риголетто, насмехаясь над чужими страданиями, сам становится жертвой судьбы. Когда его дочь Джильда оказывается вовлечена в интригу герцога, игра превращается в катастрофу. Попытка мести оборачивается роковой ошибкой — и любовь обретает смертельную цену. Перед московскими гастролями «Риголетто» в концертном исполнении прозвучит в Пермской опере. В партии герцога Мантуанского — чрезвычайно популярный баритон Алексей Татаринцев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за исполнение партии Ромео в опере Гуно «Ромео и Джульетта» (2016), солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова. В партии Риголетто — тоже приглашённый солист, Павел Анциферов из Новосибирского театра оперы и балета. В партии Джильды — Ирина Байкова. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Центральное место программы займут медведи из арт-проекта «Красим». На двух этажах музея можно будет встретить художников — участников проекта, послушать истории создания медведей и увидеть, как идеи, родившиеся в городской среде, становятся частью музейного контекста. Музыкальную программу представят Chekma, Pol’Za и Ольга Верещагина — представители пермской электронной сцены, каждая со своим ритмом, жанром и интонацией. Их сеты объединят разные направления — от глубоких басов и ломаных структур до тёплых танцевальных импульсов. Пройдёт цикл авторских экскурсий, которые проведут главный хранитель ПЕРММ Всеволод Аверкиев, начальник выставочного отдела музея Екатерина Шумилова и другие кураторы. Кафе «Улитка» подготовило кулинарный мастер-класс и гастрономический сет «Вкус места», отсылающий к локальному коду Прикамья. Мастер-классы художников будут проходить на протяжении всего вечера в Ротонде и лектории музея.

Народный артист СССР Владимир Спиваков, народная артистка РФ Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России исполнят песни военных лет и классическую музыку русских и советских композиторов — Петра Ильича Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке, Георгия Свиридова, Рейнгольда Глиэра и Арама Хачатуряна.

