Ценности птицеводства В Пермском крае открылся новый агрокласс

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

23 октября в Комсомольской средней школе в Кунгурском округе при поддержке АО «Птицефабрика «Комсомольская» торжественно открылся агрокласс, который будет работать по направлению «Птицеводство будущего — технологии и управление».

Восьмиклассники будут углубленно изучать профильные дисциплины агротехнологического направления, необходимые для успешного поступления в аграрные колледжи и вузы, — химию, биологию, физику и математику. При взаимодействии с предприятием школьники будут обеспечены всеми необходимыми для освоения ключевых компетенций в сельском хозяйстве современными ресурсами. Кроме того, во время учёбы ребята смогут получить специализированные знания в области птицеводства.

«Агрокласс в Комсомольской школе — это уникальное пространство, которое объединяет современные технологии и традиционные ценности российского птицеводства. Важно, что вы со школьной скамьи проявляете интерес к профессиям агропромышленного комплекса, это помогает готовить грамотных специалистов для аграрной сферы», — обратилась к школьникам и педагогам на открытии аграрного класса министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Отметим, что агроклассы создаются в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На данный момент в Прикамье работает около 40 профильных классов, в которых обучается более 700 школьников региона. При этом семь агроклассов были открыты в течение 2025 года, к 2030 году планируется создать 83 специализированных класса.

В пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края пояснили, что агроклассы работают по таким специализациям, как «Генетика и селекция растений», «Эффективное животноводство», «Агроинженерия», «Биотехнологии» и др. Чтобы ребята могли погрузиться в деятельность сельского хозяйства со школьной скамьи, классы оснащаются современным оборудованием и учебными материалами. В них изучают сити-фермерство, робототехнику и основы сельскохозяйственной механизации, экономику сельского хозяйства.

Содействие в создании профильных агроклассов и организации учебного процесса на территории Прикамья оказывает ряд сельскохозяйственных предприятий — аграрии предоставляют учреждениям образования свои площадки для полевых опытов и изучения ключевых аспектов в сфере сельского хозяйства.

«Создание агроклассов направлено на раннюю профориентацию школьников, которые смогут определиться с будущей профессией и начать целенаправленную подготовку для поступления в вуз или техникум, чтобы в дальнейшем продолжить работу в сельхозотрасли», — объясняет Анна Быкова.

Добавим, что с 2025 года в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предусмотрены средства в объёме 20,8 млн руб., которые будут направлены на кадровое обеспечение в агропромышленном комплексе. Из них 12,1 млн руб. предназначены для возмещения затрат на модернизацию и оснащение агроклассов оборудованием, а также на стимулирующие выплаты учителям.

На 2026 год в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поданы заявки на создание и модернизацию 10 агроклассов. Их открытие планируется в Пермском, Кунгурском, Октябрьском, Частинском, Чусовском и Карагайском округах.

