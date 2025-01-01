Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Тёплый октябрь Афиша уикенда 24-26 октября Поделиться Твитнуть

Юбилейная экспозиция «Скульптурные диалоги» объединяет творчество двух известных пермских скульпторов — Ивана Сторожева и Елены Симановой. Супруги и соратники, они на протяжении многих лет работают рядом, их искусство представляет собой непрерывный художественный диалог, в котором пересекаются и сопоставляются разные идеи, взгляды и пластические решения. Иван Сторожев работает в области монументальной, станковой и медальерной скульптуры. Станковая пластика Елены Симановой отличается камерностью и утончённостью, скульптор часто обращается к образам женщин и детей, создавая поэтичные, аллегорически насыщенные композиции. Работы, оставаясь камерными по масштабу, наполнены внутренней силой и символическим звучанием.

Режиссёр-хореограф «Лимба» — Константин Кейхель, хорошо знакомый пермякам благодаря постановкам в театре «Балет Евгения Панфилова». Как всегда, он работает в тандеме с композитором Константином Чистяковым. Особенностью сценографии спектакля является большая подвижная платформа, на которой двигаются 13 танцовщиков. Жанр постановки, где артисты не произносят слов, а выражают все смыслы и эмоции через тело, провоцирует зрителей на активный процесс интерпретации. После показов 24 и 26 октября в 18.00 состоится обсуждение премьеры с представителями постановочной команды. К зрителям выйдут Константин Кейхель, ассистент хореографа Юлиана Анфимова, композитор и медиахудожник Евгений Чистяков. Модератором дискуссии выступит Владимир Кирьянов — хореограф, танцовщик, куратор арт-проектов.

В пространстве выставки «Одревлённости» прозвучит концертная программа русских и коми-пермяцких традиционных песен в исполнении фолк-певиц Глафиры Утёмовой и Даши Калиной, участниц ансамбля «Цветьё». Певицы стали соисполнительницами альбома календарных песен Пермского края «От цветья до цветья» и решили продолжить совместное творчество. Глафира Утёмова — исполнительница русского фольклора, солистка проектов GLAFIRA Ethno Trio, «Начни с Начала» и «Цветьё». Руководитель студии «Фолк-курс» по пению настоящих народных песен. Даша Калина — исполнительница коми-пермяцкого фольклора, этновокалистка, солистка проектов «Виль шы», «Цветьё», образцового фольклорного коллектива «Пöлянок» («Дудочка»), руководитель творческого объединения «Кай» (ПГГПУ), автор блога о коми-пермяцкой культуре JULIM, дизайнер костюмов, участница всероссийских и международных фестивалей этнической музыки.

Световой перфоманс (флоу-арт) — это синтез актёрского мастерства, хореографии и предметного манипулирования. Он пришёл как безопасная альтернатива огненным шоу, но с техническим развитием реквизита стал полноценным самостоятельным жанром. Более 140 участников сражались за право выйти в финал фестиваля, финалистами стали 11 коллективов, 12 дуэтов и 16 сольных исполнителей. В программе фестиваля, кроме зрелищных конкурсных выступлений, мастер-классы и ярмарка специального реквизита.

Art lunch — совместный просветительский проект Пермской художественной галереи и кафе Lemon Tree. В современном мире каждую минуту создаются тысячи портретов: мы фотографируем близких, делаем селфи, делимся этими снимками в социальных сетях. Люди прошлого тоже были охвачены желанием запечатлеть свой образ. Правда, тогда сделать это было сложнее и дороже. Слушатели лекции хранителя коллекции пермской деревянной скульптуры Пермской галереи Ксении Зубакиной попробуют разобраться, почему для нас так важны собственные изображения и какие функции выполнял жанр портрета в разные эпохи.

«Губернский бал» — вечер бального танца, которым чтят эпизод из пермских городских хроник, когда 18 октября 1781 года (29 октября по новому стилю) состоялось «открытие» губернского города Пермь. Вечер того дня увенчался балом во дворце наместника Евгения Петровича Кашкина. С 2018 года на Речном вокзале проводят свой «Губернский бал» в память о том бале. В программе вечера: полонез, менуэт, контрдансы, несколько кадрилей и не один вальс. Можно посмотреть, как эти бальные танцы исполняют знатоки, и разучить движения самим. Хозяин на площадке — Клуб исторического бального танца, работающий при ПДНТ «Губерния». На предварительной экскурсии «Дамский вопрос» можно узнать, кто из жён русских царей первой сама приняла корону, тем самым прервав многовековую неписаную патриархальную норму уклада; как и когда затворницы царского дворца стали покровительницами наук, законодательницами мод и крупнейшими благотворительницами; чьи женские судьбы являют пример поворота не в одной персональной судьбе, а во всём положении императрицы — от строгих рамок поведения до расцвета личных талантов — на столетие вперёд. В семейной творческой мастерской на мастер-классе «Модный силуэт» участники будут создавать платье своей мечты на фантазийной открытке.

Солисты оркестра Пермской оперы исполнят четыре квартета, созданные в разное время и разными композиторами, которые объединяет особый статус — это первые квартеты своих авторов. В них слышен момент творческого начала: Гайдн формулирует канон, Бетховен заявляет о себе как новаторе, Чайковский находит в камерной музыке личный, искренний тон, а Шостакович фиксирует первые шаги в новом для себя жанре с характерной ясностью формы. Эти сочинения становятся своеобразными «точками отсчета», с которых начинаются уникальные музыкальные миры каждого из композиторов. В программе: Йозеф Гайдн, Струнный квартет № 1 си-бемоль мажор, op. 1 («Охота»), Людвиг ван Бетховен, Струнный квартет № 1 фа мажор, op. 18, № 1, Пётр Ильич Чайковский, Струнный квартет № 1 ре мажор, op. 11 и Дмитрий Шостакович, Струнный квартет № 1 до мажор, op. 49. Исполнители: Кристина Лебедева (скрипка), Мария Петрова (скрипка), Светлана Батурина (альт) и Игорь Галкин (виолончель).

На «самом тёплом кошачьем фестивале этой осени» обещаны море тыкв, волшебная атмосфера, тепло и котики. Будет работать выставка котиков и собак из четырёх приютов, на которой каждый сможет выбрать себе друга, состоится традиционный конкурс яблочного и тыквенного пирога, котокафе «Котовский» организует большой фуд-корт с согревающей сердце едой и авторскими десертами от кондитера-чемпиона Алексея Иванова. Кроме того: живая музыка, котомаркет с интересными вещицами для людей и котиков, мастер-классы, детская зона с игровой площадкой и аквагримом, лекции об уходе за кошками от ведущих грумеров и ветеринаров Перми. Рекомендуется захватить с собой паспорт для заключения договоров о передаче питомцев новым хозяевам.

Киноклубу «Доколе» исполняется два года. День рождения клуб отметит показом и обсуждением документального фильма Юрия Мокиенко «Великанцы», который вдохновляет мечтать по-крупному, — историю о том, как, преодолевая сомнения и страх, зарождается живое искусство. В центре сюжета — творческая группа молодых людей, которые решаются создавать больших кукол русских писателей и ради этого преодолевают любые преграды. Работа над проектом перерастает в эксперимент, который переступает границы классического кукольного театра и приводит создателей к неожиданным открытиям. Это не просто фильм о творчестве — это кино о смелости выходить за рамки привычного. На заседании планируется насыщенная праздничная программа.

Просмотр и обсуждение комедии ужасов «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса с участием Эммы Стоун, Джесси Племонса, Уиллема Дефо. Дистрибьютор фильма, компания Searchlight Pictures, охарактеризовала его как «сказку-триптих». Картина состоит из трёх слабо связанных друг с другом новелл. Первая, «Смерть Р.М.Ф.», рассказывает о человеке, вырвавшемся из-под власти своего начальника и пытающемся взять под контроль свою жизнь. Вторая, «Р.М.Ф. летает», рассказывает о мужчине, подозревающем, что его пропавшая и внезапно вернувшаяся супруга на самом деле самозванка. Третья история, «Р.М.Ф. ест бутерброд», посвящена женщине, полной решимости найти особенного человека, которому суждено стать лидером религиозного культа. В обсуждении примет участие приглашённый эксперт Николай Стрелков — психолог и психотерапевт.

