Балет современный и императорский, музыка классическая и народная

The ART Film Festival — фестиваль, посвящённый искусству и людям, его создающим, проходит уже в восьмой раз. Соучредителем проекта выступает издатель The Art Newspaper Russia. Программа фестиваля отличается обширной географией: Бразилия, Великобритания, Италия, Китай, Мальта, Нигерия, США, Япония, Франция. Лейтмотив фильмов этого года — национальная самобытность и связь культур. Каждый день будет показан один фильм. В программе: «Анна Мариани. Путешествие с фотоаппаратом» (реж. Альберто Рено, 2024, Бразилия, 18+),«Пионеры японского авангарда» (реж. Амели Равалек, 2024, Великобритания, Япония, Франция, 18+), «Выставка прощения» (реж. Титус Кафар, 2024, США, 18+) — состоится обсуждение фильма с создателями «Библиотеки Дон Кихота», «Высокая вода» (реж. Юлия Бобкова, 2024, Россия, 18+) — и обсуждение со Светланой Лучниковой, куратором, музейным проектировщиком и педагогом, «История огня (реж. Вэньюй Ли, Китай, 2025, 18+). Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Арт-резиденция была проведена дочерью Евгения Панфилова — Ариной Панфиловой в честь 70-летия хореографа. Концерт, который авторы характеризуют как «мультижанровое полотно из элементов перформанса, современного танца, мультимедиа и документалистики», представляет зрителю результаты этой резиденции. Это фрагменты из четырёх лабораторий современного искусства: «Авторский стиль танца Евгения Панфилова» Арины Панфиловой, «Против течения» Марины Кремнёвой, «Разговор о телесности» Динары Садыковой и лаборатории кинотанца Владимира Кирьянова «Наследие».

Солисты оркестра Пермского театра оперы и балета исполнят сочинения выдающегося русского композитора и пианиста Николая Метнера. Соната для скрипки и фортепиано № 3, получившая название «Эпическая», — одно из вершинных сочинений Метнера. Масштабная и многогранная, она разворачивается как музыкальное повествование, в котором соединяются драматизм, лирика и героическое начало. Фортепианный квинтет, завершенный композитором незадолго до смерти и изданный посмертно, можно рассматривать как его творческое завещание. Это монументальное произведение, в котором сплавлены все характерные черты метнеровского стиля: ясность формы, тонкая работа с тематическим материалом и необычайная духовная сосредоточенность.

Впервые спектакль «Жемчужина» на музыку Рикардо Дриго в хореографии Мариуса Петипа увидел свет в 1896 году по случаю священного коронования Его Императорского Величества Государя императора Николая Александровича и Её Императорского Величества Государыни императрицы Александры Федоровны. Летом 2025 года специально для Пермского училища хореограф Александр Мишутин поставил балет на музыку Жака Оффенбаха по либретто Мариуса Петипа. В спектакле занято 120 человек. Показ спектакля является благотворительным, все средства от продажи билетов пойдут на поддержку одарённых детей.

Комедия по очень популярной в советское время пьесе Степана Лобозерова, написанной ещё в 1982 году. Тихий вечер на Дону, запах степных трав и уютный дом, где вот-вот начнется… настоящий ураган чувств! Они кажутся обычной семьей. Он — душа компании, она — немного ворчунья; но когда в деревне появляется новая городская пара, жизнь героев переворачивается с ног на голову. Искренние попытки понять, простить и полюбить друг друга оборачиваются комичными и нелепыми ситуациями. В постановке участвуют Дмитрий Захаров, Анна Анисимова, Александр Сизиков, Мария Полыгалова, Люся Прохоренко, Сергей Детков. Режиссёр Олег Выходов посвятил эту работу светлой памяти народной артистки России Лидии Аникеевой.

В юбилейном — 90-м — сезоне Пермской филармонии органный фестиваль тоже юбилейный — 20-й. Его основная программа пройдёт в начале ноября, но концерт открытия стоит несколько особняком. Под руководством дирижёра-резидента московского театра «Новая опера», дважды лауреата «Золотой маски» уроженца Перми Дмитрия Волосникова прозвучит масштабное произведение британского композитора сэра Карла Дженкинса — кантата Adiemus. Для исполнения этого очень большого и сложного произведения соберётся исключительный состав. Впервые в Перми выступит джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. Волосников считает его лучшим детским хором России. В концерте также участвуют певицы Ирина Костина (сопрано) и Марина Вишневская (джаз-вокал), исполнитель на этнических духовых инструментах Сергей Клевенский, саксофонист Дмитрий Сарасек и камерный оркестр B-A-C-H. Партию органа исполнит лауреат Всероссийских и международных конкурсов Валерия Иванова. Кантата Adiemus, написанная Дженкинсом в 1994 году, соткана из ритмов и мотивов со всего света: от аутентичного барокко до соула и джазовых импровизаций, академической и этнической музыки. В мозаичное музыкальное полотно вплетены кельтские мелодии и вальсы Штрауса, шелест барокко и вздохи румбы, ласковая свирель и брутальный саксофон, мелодии Востока и Африки, отголоски Баха и Вивальди, Моцарта и Бетховена. В кантате звучат песнопения на никому не ведомом языке, придуманном Дженкинсом. Слова не несут смысловой нагрузки, они становятся частью звукового полотна. По задумке композитора, вокалисты играют голосом, а оркестр им подыгрывает.

В Пермь приходит «Прекрасная музыка» — серия концертов, которая началась еще в 2019 году и проходит в екатеринбургском Ельцин Центре и Александринском театре в Петербурге. Звезда этого цикла — пианист, лауреат международных конкурсов Герман Мархасин. Его соавтор и ведущий концертов давно знаком пермским любителям музыки — это Богдан Королёк, балетный сценарист, эссеист, лектор, постоянно выступающий в Пермской опере и на Дягилевском фестивале. Придуманная ими «Прекрасная музыка» — фортепианные вечера с академическими, но неожиданными программами и неакадемическими рассказами о ней. Программа, которая будет исполнена в Перми, называется «Чёрные лебеди». Пьеса Рихарда Вагнера «Прилет чёрных лебедей» откроет вечер, который посвящен романтической эпохе. Кроме Вагнера, герои программы — великие романтики Роберт Шуман и Ференц Лист. «Призрачные вариации» — последнее фортепианное сочинение Шумана, написанное им на пороге безумия. Поздние миниатюры Листа мало напоминают о его блестящем виртуозном пианизме, но открывают дверь в наши дни с их «новой простотой». Вторая часть вечера — бенефис Шарля-Валантена Алькана, современника Шопена, эксцентричного автора удивительных фортепианных пьес романтической эпохи.

В пространстве выставки «Одревлённости» прозвучит концертная программа русских и коми-пермяцких традиционных песен в исполнении фолк-певиц Глафиры Утёмовой и Даши Калиной, участниц ансамбля «Цветьё». Певицы стали соисполнительницами альбома календарных песен Пермского края «От цветья до цветья» и решили продолжить совместное творчество. Глафира Утёмова — исполнительница русского фольклора, солистка проектов GLAFIRA Ethno Trio, «Начни с Начала» и «Цветьё». Руководитель студии «Фолк-курс» по пению настоящих народных песен. Даша Калина — исполнительница коми-пермяцкого фольклора, этновокалистка, солистка проектов «Виль шы», «Цветьё», образцового фольклорного коллектива «Пöлянок» («Дудочка»), руководитель творческого объединения «Кай» (ПГГПУ), автор блога о коми-пермяцкой культуре JULIM, дизайнер костюмов, участница всероссийских и международных фестивалей этнической музыки.

Режиссёр-хореограф «Лимба» — Константин Кейхель, хорошо знакомый пермякам благодаря постановкам в театре «Балет Евгения Панфилова». Как всегда, он работает в тандеме с композитором и медиахудожником Константином Чистяковым. Особенностью сценографии спектакля является большая подвижная платформа, на которой двигаются 13 танцовщиков.

Солисты оркестра Пермской оперы исполнят четыре квартета, созданные в разное время и разными композиторами, которые объединяет особый статус — это первые квартеты авторов. В них слышен момент творческого начала: Гайдн формулирует канон, Бетховен заявляет о себе как новаторе, Чайковский находит в камерной музыке личный, искренний тон, а Шостакович фиксирует первые шаги в новом для себя жанре с характерной ясностью формы. Эти сочинения становятся своеобразными «точками отсчета», с которых начинаются уникальные музыкальные миры каждого из композиторов. В программе: Йозеф Гайдн, Струнный квартет № 1 си-бемоль мажор, op. 1 («Охота»), Людвиг ван Бетховен, Струнный квартет № 1 фа мажор, op. 18, № 1, Пётр Ильич Чайковский, Струнный квартет № 1 ре мажор, op. 11, и Дмитрий Шостакович, Струнный квартет № 1 до мажор, op. 49. Исполнители: Кристина Лебедева (скрипка), Мария Петрова (скрипка), Светлана Батурина (альт) и Игорь Галкин (виолончель).

