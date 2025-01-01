Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новые выставки, воспоминания о Евгении Панфилове и «Всё о дереве» Афиша уикенда 17-19 октября Поделиться Твитнуть

Выставка — совместный проект с казанским Центром современной культуры «Смена» — посвящена феномену книги-раскраски и состоит из исследовательской части и соучастной лабораторной. В первой части экспозиции представлена частная коллекция раскрасок 1950-60-х годов. Советские раскраски — самобытное явление, у которого не было аналогов ни в одной стране мира. Вместе с работами казанских детей выставлена печатная графика известных художников XX века: Бориса Ермолаева, Юрия Злотникова, Александры Латаш, Веры Матюх, Мая Митурича, Виктора Пивоварова, Михаила Скуляри, Владимира Янкилевского, Татьяны Мавриной и других. Лабораторная часть — интерактивная зона с огромными раскрасками и разными способами раскрашивания, а также множество воркшопов-экспериментов. Кураторы переворачивают привычное понимание раскраски: вместо взрослых художников авторами становятся дети, вместо бумаги зрители могут рисовать на стене и полу, на пластике и ткани, а карандаши и фломастеры заменить на пластилин и цветной скотч.

Традиционная выставка пейзажа, организованная министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и предприятием «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — итог летнего экопленэра в заповедных уголках нашего региона. В этом году живописцы работали на Чусовой, запечатлев её камни-бойцы, на Усьве с её всем известными Столбами, в Андроновском лесу, а также у пещеры Бабьего луга.

В Перми и Кудымкаре проходит Международный фестиваль искусств «Финно-угорский транзит», который каждый год меняет локацию и переезжает из одной столицы российского финно-угорского региона в другую. В Кудымкаре состоятся выставки, творческая лаборатория и экспертная секция. В гала-концерте выступят ансамбли «Шондiбан» (Коми-Пермяцкий округ), «Зоряйне» (Карелия), «Пеледыш» (Марий Эл), «Шудбур» (Удмуртия), «Тöмлун» и «Йöй» (Республика Коми), «Пувама» (Мордовия), театр моды Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, Алексей Исаков (Республика Коми), а также Марина Садовничая (ДНР) и Анастасия Бояренева (Беларусь). В финале фестиваля будет показан спектакль «Кык кöч сьöрын» («За двумя зайцами») на коми-пермяцком языке с русским синхронным переводом — свежая премьера нового сезона.

Опера Карла Марии фон Вебера предстанет в постановке Антона Фёдорова, главного режиссёра новосибирского театра «Старый дом», и дирижёра Петра Белякина. Манифест немецкого романтизма, в 1821 году «Вольный стрелок» открыл новую эпоху в истории европейской оперы: эта партитура оставалась источником вдохновения для нескольких поколений композиторов, предвосхищая находки Вагнера и Чайковского. Переплетаясь и дополняя друг друга, мотивы народных сказаний и готические фантазмы литературы начала XIX века образуют энциклопедию основных тем и сюжетов романтизма: двоемирие, волшебные метаморфозы, происходящие с персонажами оперы и с окружающим их пространством, борьба света и мрака, разворачивающаяся в расколотой душе главного героя, решившегося на сделку с дьяволом. Бытовое оборачивается сверхъестественным: этот важнейший для драматургии «Вольного стрелка» принцип становится ключевым и в спектакле Пермской оперы. Новую музыку к разговорным сценам специально написал по заказу театра Олег Гудачёв. Главные партии исполнят: Макс — Борис Рудак, Давид Есаян; Каспар — Гарри Агаджанян, Рустам Касимов; Килиан — Анатолий Шлиман, Алексей Герасимов; Куно — Александр Егоров, Тимофей Павленко; Агата — Анна Щербакова, Алина Отяковская; Анхен — Екатерина Проценко, Ирина Байкова.

Два вечера пластических и хореографических спектаклей и перформансов танцевальных коллективов со всей России. В гостевой программе фестиваля 18 октября — два спектакля Андрея Просвирнина: «Главное блюдо» DNA DANCE COMPANY (Киров) и «Исход» Свободного театра современного танца (Пермь). В рамках фестиваля проходит конкурс, в котором участвуют детские и самодеятельные коллективы Перми, Кирова и Челябинска. Полностью конкурсные показы можно посмотреть 17 и 18 октября бесплатно. Лучшие работы будут показаны на вечере современной хореографии 19 октября.

Специальная осенняя программа квартета Кристины Рассадниковой. Известная пермская пианистка и джазовая певица представит в компании музыкантов джазовые стандарты, которые не так часто исполняются в нашем городе, а также песни в стиле босса-нова, которые исполняются не только на английском, но и на аутентичном для этого стиля португальском языке. Вместе с Кристиной выступят Марина Ивонина (фортепиано), Даниил Брюханов (бас-гитара) и Александр Нечаев (барабаны).

Дерево поит, кормит, одевает, обувает, даёт крышу над головой, свет и тепло, дарит радость и вдохновение, украшает жизнь. Одному из древнейших материалов, сопровождающих человека на протяжении всей его истории, будет посвящён экскурсионный день. Начнётся он с посещения экспозиции «Одревлённости» в Центральном выставочном зале и продолжится в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». На всем протяжении путешествия один из ведущих экскурсоводов Пермского края Милана Фёдорова будет делиться интересными фактами и мыслями о дереве.

Встреча с экс-премьером театра «Балет Евгения Панфилова» посвящена последним спектаклям мастера как предчувствию трагедии. Алексей Колбин расскажет о фестивале современного танца, который прошёл в Перми в июне 2002 года. На большом экране будут показаны фрагменты видеозаписи спектаклей «Тюряга» и «Уроки нежности» и полная запись пермской премьеры балета «БлокАда». Евгений Панфилов ставил спектакль в Германии с международной командой танцовщиков, своих артистов с ним было только двое — Алексей Колбин и Сергей Райник. Они и помогали балетмейстеру театра Наталье Масленниковой перенести спектакль на труппу Балета Панфилова в мае 2002 года.

В программе концерта Пермского муниципального оркестра «Орфей» — «Норвежские танцы» Эдварда Грига, «Бразильские танцы» Дариюса Мийо и «Венгерские танцы» Иоганнеса Брамса. Художественный руководитель и дирижёр — Пётр Юрков.

Документальный фильм Сальваторе Заннино посвящён фигуре художника-модельера Джанни Версаче и культурной атмосфере, в которой формировалась мода конца ХХ века. Картина предлагает зрителю взглянуть на эпоху 1980-1990-х годов — время, когда индустрия моды стала не только сферой дизайна, но и частью глобальной культурной сцены, определявшей образы и эстетические ориентиры целого поколения. Фильм объединяет воспоминания современников и фрагменты хроники, позволяя рассмотреть мир высокой моды как пространство, где пересекались искусство, музыка, медиа и новые формы публичной идентичности. В центре внимания оказывается не только личность дизайнера, но и сама эпоха, когда мода стала универсальным языком культурной коммуникации. Обсуждение фильма проведёт Анна Кимерлинг, доцент кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ-Пермь.

