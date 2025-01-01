Газ идёт на север На ПМГФ-2025 обсудили расширение газовой инфраструктуры Пермского края Поделиться Твитнуть

С 7 по 10 октября делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным работала в Северной столице России на полях XIV Петербургского международного газового форума (ПМГФ). Предприятия региона представили свою продукцию и приняли участие в деловой программе мероприятия.

На объединённом стенде Пермского края девять компаний презентовали около 20 разработок и наименований продукции для топливно-энергетической отрасли страны. В своём телеграм-канале Дмитрий Махонин отметил, что это и хорошо известные, и молодые предприятия.

«Они привезли в Петербург то, что производят в Прикамье: от синхронных двигателей и кабельной продукции до беспроводных систем мониторинга и газотурбинных агрегатов», — объяснил губернатор.

Самым большим экспонатом стенда — высотой 3,5 м и весом 27 т — стала разработка мобильного газотурбинного энергетического агрегата (ГТЭА) — 2000 «Иртыш», изготовленного компанией «ИНГК-Промтех» на основе газотурбинного двигателя собственного производства. Впервые принимающее участие в форуме НПП «АДОНИС» представило серию разработок насосов и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, включая макет оригинального горизонтального, консольного, моноблочного одноступенчатого насоса. Как отмечают в пресс-службе краевого правительства, продукция компании может применяться при критических температурных режимах и других сложных условиях.

Также в рамках ПМГФ правительство Пермского края поделилось опытом создания промышленной кооперации в интересах отечественного ТЭК. По словам Дмитрия Махонина, необходимо расширение промкооперации, в эти процессы должны быть вовлечены пермские заводы и конструкторские бюро.

«Это новые заказы, рабочие места, развитие наших технологий», — подчеркнул губернатор.

На полях форума также прошла рабочая встреча Дмитрия Махонина с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, где основной темой стали вопросы расширения газовой инфраструктуры Пермского края.

Губернатор Прикамья подчеркнул, что благодаря совместной работе с ПАО «Газпром» за последние пять лет в регионе удалось увеличить протяжённость газовых сетей на 30% — построено и введено в эксплуатацию 4 тыс. км межпоселковых и распределительных газопроводов. В текущем году по программе развития газоснабжения и газификации края на 2021-2025 годы завершено строительство газопроводов для газификации деревень Кривчана, Соколово, Заполье и села Сепыч Верещагинского округа, деревень Мысы и Гора и музейного комплекса «Хохловка» в Пермском округе, заканчивается первый этап газификации северных территорий Прикамья — в Чердынском округе.

Сергей Густов, в свою очередь, отметил, что в регионе хорошими темпами идёт догазификация домовладений. В Прикамье на данный момент действуют одни из самых широких в стране мер социальной поддержки жителей при подключении дома к газовым сетям.

Промежуточным итогам работы и планам на будущее в сфере газификации была посвящена рабочая встреча Дмитрия Махонина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Как подчеркнул губернатор Прикамья, в регионе, помимо строительства новых газопроводов, модернизируется действующая инфраструктура. При поддержке компании газ приходит в северные территории Пермского края, где его никогда не было. Уже сформированы планы на новый пятилетний срок (2026-2030), в них вошла, в том числе, газификация Красновишерского и Сивинского округов.

Дмитрий Махонин поблагодарил Алексея Миллера за поддержку региональных инициатив и проектов, а результатом рабочих встреч и переговоров стало подписание дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной продукции Пермского края в интересах «Газпрома» на 2025-2028 годы. В частности, правительство региона сформирует перечень продукции краевых предприятий, после оценки которой «Газпром» сможет применить ее на своих объектах. Отметим, что компании Прикамья уже являются поставщиками оборудования, которое применяется на компрессорных станциях магистральных газопроводов Бованенково—Ухта и «Сила Сибири».

Добавим, что одним из событий ПМГФ стала церемония пуска газа в населённых пунктах 25 регионов России. В их число вошёл и Пермский край — в эксплуатацию был введён распределительный газопровод протяжённостью более 3 км в п. Родники (Соликамский округ).

