Много музыки, новые спектакли и книжная презентация Афиша на неделю 13-19 октября

Сольный концерт звезды Дягилевских фестивалей пианистки Варвары Мягковой в проекте Piano Gala. Варвара Мягкова — один из самых значимых музыкантов настоящего времени, обладатель дарования, которое называют «потусторонним», «вещим» и «пророческим». В программе концерта — «Бергамасская сюита» Клода Дебюсси и произведения Иоганна Себастьяна Баха. Piano Gala — особый формат камерных событий, когда концерт проходит в полной темноте, освещены лишь руки и лицо пианиста, а зрители могут располагаться как на обычных местах в зале, так и на мягких пуфах рядом с роялем.

Пермский Театр-Театр осваивает новые площадки для выступлений во время грядущего капитального ремонта. Совершенно невероятное событие в двух действиях по пьесе Николая Гоголя будет показано на площадке Пермской филармонии. Зрители увидят драматический спектакль, в котором полностью сохранён текст Гоголя, действие не перенесено в современность, а герои Гоголя предстанут живыми и понятными. В спектакле звучат фрагменты повести Гоголя «Записки сумасшедшего» и стихи Василия Жуковского.

Главным событием вечера станет презентация переиздания книги Василия Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск в поисках исторических древностей». Работа, впервые увидевшая свет в 1821 году, в наши дни стала библиографической редкостью, доступной лишь в архивах и библиотечных фондах редких изданий. Теперь записки путешественника, географа и археолога начала XIX века возвращаются к широкому кругу читателей. Издание осуществлено в формате репринта, с сохранением оригинального текста и оформления. Над его подготовкой работали сотрудники библиотеки им. Горького, Соликамского краеведческого музея и ПГНИУ. Представлять книгу будут историк Светлана Пигалева, кандидат исторических наук Григорий Головчанский и руководитель проекта «Архипелаг Берха», директор «Нового курса» Владимир Соколов.

Дуэт «Гальярда» — это Полина Бабушкина (скрипка) и Геннадий Бабушкин (гитара). Программа концерта представляет соединение разных стилей и эпох. Русская музыка прозвучит в переложении гитарного классика Сергея Ивановича Руднева («Хуторок», «Московская полька», «Ой, Самара-городок»). Музыка эпохи барокко представлена сочинениями Жана-Филиппа Рамо «Мюзет» и «Тамбурин». В пьесе французского композитора Матиаса Дюплесси, организатора знаменитого проекта The violins of the world, вихрем проносится табун монгольских лошадей. Изысканный французский стиль — в музыке Клода Дебюсси. В произведении «Закат» американский композитор Алан Томас соединил македонскую песню «Зайди, зайди» и музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Будет и популярная классика — «Испанский танец» и «Танец огня» Мануэля де Фальи. Состоится премьера нового произведения Владимира Гапонцева, специально написанного для «Гальярды».

Частная филармония «Триумф» продолжает цикл концертов органной музыки в храмах Перми. Проект Fiori musicali, то есть «Цветы музыки» в переводе с итальянского, назван в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди — одного из наиболее влиятельных композиторов эпохи барокко. Fiori musicali стали эталоном стиля для многих мастеров европейской органной музыки, в том числе для Пёрселла и Баха. В концерте Елены Приваловой, лауреата российской премии «Органист года» в 2021 году, — сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.

Опера Карла Марии фон Вебера предстанет в постановке Антона Фёдорова, главного режиссёра новосибирского театра «Старый дом», и дирижёра Петра Белякина. Манифест немецкого романтизма, в 1821 году «Вольный стрелок» открыл новую эпоху в истории европейской оперы: эта партитура оставалась источником вдохновения для нескольких поколений композиторов, предвосхищая находки Вагнера и Чайковского. Переплетаясь и дополняя друг друга, мотивы народных сказаний и готические фантазмы литературы начала XIX века образуют энциклопедию основных тем и сюжетов романтизма: двоемирие, волшебные метаморфозы, происходящие с персонажами оперы и с окружающим их пространством, борьба света и мрака, разворачивающаяся в расколотой душе главного героя, решившегося на сделку с дьяволом. Бытовое оборачивается сверхъестественным: этот важнейший для драматургии «Вольного стрелка» принцип становится ключевым и в спектакле Пермской оперы. Новую музыку к разговорным сценам специально написал по заказу театра Олег Гудачёв. Главные партии исполнят: Макс — Борис Рудак, Давид Есаян; Каспар — Гарри Агаджанян, Рустам Касимов; Килиан — Анатолий Шлиман, Алексей Герасимов; Куно — Александр Егоров, Тимофей Павленко; Агата — Анна Щербакова, Алина Отяковская; Анхен — Екатерина Проценко, Ирина Байкова.

«Голоса времени» — это вечер современной камерной оперы и балета. В программу входят три музыкальные монодрамы, каждая из которых по-своему затрагивает вопросы морального выбора, сострадания, страха, мужества и трагедии. Перед зрителем предстают три фигуры — человек, начавший войну; человек, которого война коснулась через любовь и утрату; и человек, который выжил, но не может избавиться от тяжести воспоминаний. «Ода Наполеону» Арнольда Шёнберга — вокально-инструментальное произведение в додекафоническом стиле и технике Sprechstimme, написанное во время Второй мировой войны. Это мощное философское высказывание против тирании, вдохновлённое поэмой лорда Байрона. «Мост» (мировая премьера) на музыку сюиты Аарона Копленда «Весна в Аппалачах» — камерный балет о земледельце, которого забирают на фронт, и его невеста. В постановке Елизаветы Корнеевой эта история рассказана от лица главной героини — Невесты. «Ещё один рассвет» Джейка Хегги — монодрама на либретто Джины Шир, основанная на подлинных воспоминаниях польской писательницы Кристины Живульской, пережившей Холокост. Исполнители: Иван Марков, бас-баритон — в роли Наполеона, Анастасия Михайлец, танцовщица — в роли Невесты, Юлия Петрачук, сопрано — в роли Кристины Живульской. Камерный состав оркестра Пермского театра оперы и балета в сотрудничестве с оркестром «Новая Москва». Дирижёр Даяна Гофман.

Специальный показ фильма «Лермонтов» — возможность увидеть одно из самых ожидаемых произведений нынешнего кинематографического сезона и обсудить его с режиссёром и автором сценария Бакуром Бакурадзе. Картина, открывшая фестиваль «Маяк», посвящённый актуальному российскому кино, сосредоточена на последних трёх днях жизни поэта и выходит за пределы биографического жанра, превращаясь в размышление о неуловимой природе личности Лермонтова. Фильм осмысляет Лермонтова не как литературный миф, а как живого человека, в котором переплетались противоречия эпохи и внутренняя трагедия. Поэт предстает не только офицером и дворянином, но и абсолютным романтиком, сиротой, одиночкой, человеком, чья резкость и «неприятность» в восприятии современников могут быть прочитаны как форма защитной реакции.

«Трамвайник» — благотворительный концерт с живой музыкой, который пройдет прямо в движущемся трамвае. Мероприятие ежегодно проводят «Наше радио» и фонд «Берегиня» при поддержке МУП «ПермГорЭлектроТранс». Все средства от продажи билетов будут направлены на помощь детям. Акция позволяет нашему фонду «Берегиня» помочь детям, у которых диагностированы опухоли мозга. Благодаря акции 2024 года 185 тыс. руб. было направлено на помощь 13 детям: оплата проезда в столичные клиники, проживания и обследований. Чтобы стать участником акции и присоединиться к доброму делу, нужно зайти на сайт 100друзейна100фм.рф, где можно сделать пожертвование и получить шанс выиграть детскую книгу, а также приобрести билет на благотворительный концерт в трамвае.

Два вечера пластических и хореографических спектаклей и перформансов танцевальных коллективов со всей России. В гостевой программе фестиваля 18 октября — два спектакля Андрея Просвирнина: «Главное блюдо» DNA DANCE COMPANY (Киров) и «Исход» свободного театра современного танца (Пермь). В рамках фестиваля проходит конкурс, лучшие работы которого будут показаны на вечере современной хореографии 19 октября.

