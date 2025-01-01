Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Осенние премьеры и вернисажи Афиша уикенда 10-12 октября Поделиться Твитнуть

Проект, получивший название «Тёплый воздух», стал одним из первых полностью самостоятельных авторских высказываний Ольги Субботиной. Ранее её выставочные произведения были созданы и вдохновлены совместным творчеством с Михаилом Павлюкевичем. Новая выставочная экспозиция — это её воспоминание об их многолетней жизни, где были общие задачи, поездки, впечатления. В экспозиции показаны фрагменты нескольких совместных работ в разных техниках — живопись, графика, роспись, текстиль, шитьё. Экспозиция не просто возвращает зрителям воспоминания о лете, она говорит о беззаботности существования, в котором, тем не менее, множество тонких человеческих наблюдений за разными людьми, обстоятельствами и характерами. Чего здесь только не увидишь! Толстяки и атлеты, взрослые с детьми на руках, трогательные персонажи, опасливо входящие в воду, умелые пловцы и пловцы-собаки, мелькающие руки, ноги, а также игры на воде и около неё. В выразительных абрисах и силуэтах приоткрывается множество характеров, красноречивых лиц и фигур, жизненных и житейских историй… Весь зал экспозиции превратился в «Место для купания» (2015), многофигурное и многовариативное произведение, которое было исполнено в период совместной работы Ольги Субботиной с Михаилом Павлюкевичем.

На персональной выставке, приуроченной к 110-летию Олега Дмитриевича Коровина «Соавтор эпохи: художник-иллюстратор Олег Коровин», будет представлена оригинальная графика художника, в том числе книжные иллюстрации, а также книги, оформленные художником. В экспозицию вошли работы из коллекции Пермской художественной галереи и книги из пермских библиотек. В экспозиции «Тёмные пятна» Константин Масленников выступает в роли внимательного и чуткого свидетеля реальности, чей творческий взгляд выхватывает из потока жизни сложности и проблемы. Объединяя живопись, фотографию и инсталляцию, художник создаёт многогранное пространство, где каждая работа — это обнаруженное «тёмное пятно», вырванное из контекста и превращённое в самостоятельный арт-объект. Название проекта работает и буквально, и метафорически: эстетика работ выдержана в сумрачной, приглушённой гамме, а их содержание обнажает социальные, психологические и экзистенциальные «слепые зоны» современности.

Директор «ПермьКонцерта» Ирина Кулёва отмечает двойной юбилей: личный — 60 лет, а также круглую дату своего коллектива — 40 лет ансамблю «Воскресение». В большой юбилейной концертной программе на одной сцене соберутся участники ансамбля разных лет и коллективы, созданные из выпускников детского ансамбля «Воскресение» — фолк-проект «Варья», фолк-группа «Груша», ансамбль «Иваны», а также самые юные артисты — Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Воскресение». В концерте также примут участие артисты балета ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» и театр-студия Елены Зайцевой «Непоседы» и, конечно, ансамбль «Воскресение» в нынешнем составе. Прозвучат фольклорные песни Пермского края, русские народные песни, современные авторские песни, которые написаны специально для ансамбля «Воскресение».

В Перми вновь выступает солист Белгородской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов, лауреат первой всероссийской премии «Органист года» Тимур Халиуллин — один из самых любимых пермяками органистов. В один день он даст два концерта: представит программу для всей семьи и вечернее шоу с «космическими» видеопроекциями. В программе «МультОрган» прозвучит музыка из фильмов и мультфильмов — от «Фиксиков» до «Пиратов Карибского моря». Это идеальный первый поход в филармонию, где музыка говорит на языке ребёнка. Особый сюрприз концерта — познавательный видеоролик «Внутри Органа», который раскроет секреты этого удивительного инструмента. Органист не только исполнит музыку различных жанров на замечательном инструменте, но и расскажет много любопытных фактов и историй. В вечернем концерте звуки органа перенесут слушателей в бескрайние просторы Вселенной. Прозвучат философские произведения Баха и Моцарта, «Лунная соната» Бетховена, а также авторская композиция Тимура Халиуллина «Звёздная мистерия». Завершит программу грандиозная токката Баха и импровизация «Космос и хаос».

«Полдник» — результат совместной работы художницы Оксаны Кальченко и поваров Али Тютиковой и Ильи Нефедова, размышление о том, как могут взаимодействовать актуальное искусство с кулинарным. Вдохновением послужил образ Полудницы — духа из мифологии коми, олицетворяющего солнечный удар. Это персонифицированное выражение полуденного времени — опасного, пограничного часа, когда не следует работать в полях, охраняемых этим духом. Художница Оксана Кальченко вольно интерпретирует этот образ: выставочный зал на втором этаже ЦГК превращается в жилище женщины, которая заблудилась в лесу и осталась там жить. Она обустроила свой нехитрый быт и заманивает путников в свой лабиринт из волос, где может накормить, соблазнить или причинить вред. «Полдник» — это и полуденный час, когда активна Полудница, и лёгкий приём пищи между обедом и ужином. Еда здесь — не просто угощение, а отдельное художественное высказывание. Она — проводник в атмосферу и способ телесного взаимодействия с содержанием инсталляции. В 15:00 состоится камерное открытие на 25 человек, где гостей будут ждать закуски и напитки из уходящих летних продуктов — как гастрономическое прощание с тёплым сезоном.

Документальный фильм Кристиана Бергера (2016) посвящен Теодору Курентзису — дирижеру, чья деятельность стала катализатором культурной трансформации Перми. Его художественная практика и работа оркестра musicAeterna превратили уральский город в лабораторию современного музыкального опыта и точку пересечения глобального культурного диалога. Запись «Дон Жуана» для Sony Classical предстаёт здесь не просто музыкальным проектом, а актом радикальной интерпретации канона и демонстрацией новой эстетической парадигмы. В фильме этот процесс показан как культурный жест, благодаря которому Пермь обрела новое символическое измерение и вошла в историю искусства как пространство, способное формировать мировую художественную повестку. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первая часть персональной выставки Юрия Лапшина открылась 11 сентября, ровно за месяц до очередного дня рождения художника. Тогда художник пообещал обновление экспозиции работами, «спрессованными» в хронику с условным названием «Сентябрь-2025». Сейчас интерьер Кирпичного зала арт-резиденции пополнили 19 совершенно новых произведений — прямо из мастерской. По словам художника, это визуальная хроника временной дистанции, которую нужно преодолеть достойно, не убить время, а максимально полезно его использовать.

О большом религиозном празднике Покрове Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, говорили: «В Покров до обеда осень — после обеда зима». С пограничностью и переходностью праздника связано в некоторых местных традициях существование комплекса гаданий, в частности на жениха. После Покрова начинался период свадеб. Фольклорный ансамбль музея «Хохловка» приготовил фрагмент свадебного обряда из села Усть-Качка — «подходить к вину», в котором участниками действия будут посетители музея. Закончится эта игра в свадьбу ильинской кадрилью. Гости «Хохловки» услышат духовные стихи, посвященные Богородице, станут участниками вечёрки, на которой девочки и женщины прикоснутся к традициям женского рукоделия в избе (прядение, ткачество) и веселью молодёжных избяных игр, выучат лирическую «проголосную» (на голоса) песню и веселые пермские частушки. Зима на пороге, и в празднике нашёл отражение обряд кормить лошадей последним собранным в поле снопом перед переводом их в тёплое помещение. Гости праздника смогут в полной мере оценить прекрасные виды «Хохловки» в момент перехода из осени в зиму.

В проекте «Арт-лекторий» — Алексей Бодяшкин с лекцией о писателе-мечтателе Александре Грине. Грин мог быть смешным и страшным, светлым и трагичным. Этот хмурый человек в шляпе верил только в искреннее и настоящее. Прожив полвека, он успел найти формулу счастья и рассказать о ней в лучших текстах. К чему звал романтик, где он скрывался от потрясений и чем нас привлекает его Гринландия? На очередной встрече клуба «Кино, вино и домино» — просмотр и обсуждение французского фильма «Алые паруса» (2022). Джульетта — нежная девушка, которая верит в пророчество волшебницы и ждет, когда за ней явятся алые паруса. Жан — летчик-авантюрист, единственный, кто готов подойти к девушке ближе. По воле судьбы они встретили друг друга утром летнего дня на севере Франции и поддались чувствам, тянущим их в небо… Режиссер — Пьетро Марчелло, в главных ролях Рафаэль Тьери, Жюльет Жуан, Ноэми Львовски, Луи Гаррель, Иоланда Моро и Франсуа Негре.

Ретро-концерт о времени и о любви. В программе — романсы и песни, вокальные произведения советских композиторов: Дунаевского, Лебедева-Кумача, Соловьёва-Седого, Цфасмана, Френкеля, Покрасса — в исполнении квартета «Каравай», Владимира Чадова (тенор), Ирины Шишениной (художественное слово, вокал) и Сергея Казанцева (ударные). Автор сценария, видеоряда и режиссёр — Дмитрий Заболоцких.

