К середине года российская макроэкономическая картина стала заметно неоднородной. С одной стороны, накапливается статистика, подтверждающая замедление инфляции и охлаждение денежной динамики. С другой — появляются проинфляционные сигналы со стороны кредитования и бюджета, заставляющие Банк России сохранять «ястребиный» тон.

Безработица в июле 2025 года оставалась у исторических минимумов — 2,2%. При столь тесном рынке труда давление на издержки и цены сохраняется. Однако монетарный фон выглядит гораздо мягче, чем год назад: рост денежной массы с начала года составил 3,7% против 14,4% за тот же период прошлого года — резкое замедление, которое, как правило, работает на понижение инфляции с лагом.

Юрий Скудаев,

директор ООО «ИК «Финдом»

Ценовая динамика действительно улучшается. Накопленная инфляция с начала года — 4,08% (для сравнения: 5,4% в сентябре 2024-го), годовая снизилась до 8,1%. Инфляционные ожидания населения после всплеска в августе до 13,5% вернулись к уровню годичной давности — 12,6%. Тем не менее именно августовский «сбой» и ускорение кредитной активности перед сентябрьским заседанием ЦБ стали ключевыми аргументами против резкого смягчения. В июле—августе общий прирост банковского кредитования составил 1,8%, причём росли и корпоративные, и потребительские портфели. Впервые с середины 2024 года увеличилась скорость роста задолженности, а доходности на рынке облигаций опустились до уровней, предполагающих ключевую ставку около 12% к концу следующего года. Такое расхождение между рыночным оптимизмом и проинфляционными индикаторами традиционно не устраивает регулятора.

Дополнительная неопределённость — бюджет. Представители ЦБ не раз предупреждали о риске ускорения инфляции из-за параметров фискальной политики.

Рыночные ожидания, впрочем, живут своей логикой. Накануне сентябрьского заседания консенсус аналитиков предполагал снижение ключевой ставки на 2 п. п., однако своп-сделки на Мосбирже сигнализировали о более умеренном шаге — не более 1 п. п. В итоге в очередной раз практикующие трейдеры оказались точнее опросов. На горизонте 2026 года консенсус выглядит так: 15% на 01.01.2026, 14% на 01.04.2026, 13% на 01.07.2026, 12% на 01.10.2026 и 11% на 01.01.2027. Собственный же прогноз ЦБ по средней ключевой ставке: 18,8% на 2025 год, 12—13% на 2026-й и 7,5—8,5% на 2027-й. На практике остаётся ощущение, что дальше одного квартала скорость смягчения слабо предсказуема даже для самого регулятора.

Есть и структурный слой. Часть секторов экономики в нынешних условиях почти не чувствительна к ставке ЦБ, что искажает агрегированные показатели. Статистический рост ВВП на 1% в этом году слабо отражает динамику многих предприятий. Снижение ставки в сочетании со стабилизацией внешних условий могло бы стать мощным фактором ускорения роста ВВП, но траектория будет зависеть от того, удастся ли совместить дезинфляцию с аккуратной фискальной настройкой.

Вывод: несмотря на проинфляционные факторы, тренд на снижение инфляции и ключевой ставки сохраняется. Рынок уже «впереди кривой», но финальная скорость смягчения останется функцией ожиданий домохозяйств, кредитной динамики и бюджетной ясности.

В этих условиях для прагматичных и консервативных инвесторов наиболее оптимальную возможность «обыграть» ключевую ставку и тем более банковские депозиты предоставляет облигационный рынок. Причём грамотный портфель облигаций позволяет адаптировать доходность к разным сценариям реализации инфляционного тренда. На текущем рынке такой портфель позволит заработать 20—25% годовых на горизонте 10—12 месяцев при реализации базового сценария.

