«Система — это важно»

Сейчас складывается тенденция, когда собственники бизнеса обращаются к консультантам, которые приходят и настраивают им бизнес. Это становится базисом. Все собственники учатся, проходят различные курсы, читают книги и ищут управленцев, которые помогут развить дело. Это стало нормой жизни.

Когда я прихожу в бизнес, всегда объясняю владельцам, что наёмные сотрудники мыслят по-другому. Не из каждого классного управленца может появиться собственник. А собственник не всегда может быть хорошим управленцем. Владелец — в первую очередь идеолог, и на нём всё держится. У него есть предпринимательские жилки и возможности, из которых и создаётся бизнес. Управленец — это всё-таки про решения, ответственность, он выстраивает систему в компании, тем самым обеспечивая жизнедеятельность предприятия.

Ольга Захарова,

основательница компании Sold Out, специалист по созданию отделов продаж

Услуга по созданию отдела продаж сегодня очень востребована. Многие хотят даже просто что-то настроить. Например, есть отдел продаж, но нет понимания, как его контролировать. По­этому просят просто провести аудит, оценить или дать консультацию — это частый запрос. Как правило, у собственников бизнеса нет опыта работы менеджером по продажам, поэтому им нужно экспертное мнение, на которое можно опереться.

Есть и другой популярный запрос. Часто при найме сотрудника владелец не может принять решение, потому что не понимает профессиональных компетенций. Поэтому обращаются с просьбой провести собеседование с потенциальным кандидатом, и мы вместе начинаем стажировать человека, разрабатывать правильный оффер, мотивацию. Мотивация — это тоже важно. У собственника есть понимание, что все должны работать на какой-то финансовый результат. Это действительно так, но большинство людей, которые работают в найме, хотят фиксированный ежемесячный доход, а многие собственники не понимают, как важна стабильность сотрудникам. Нужно «подружить» собственников, управленцев и наёмных сотрудников, донести до них эти ценности, выстроить коммуникацию.

Иногда у собственников бывают опасения, что сейчас управленец всё выстроит и уйдёт. Я считаю, что люди нам не принадлежат и, когда управленец уйдёт, команда останется, и следует сказать ему спасибо за выстроенную работу и внесённый вклад. Второй момент — нужно понимать, почему человек уходит. Ему плохо с вами? Значит, надо исправиться. Если человек «перерос» компанию и ему нужно развиваться далее — это тоже нормально. Бывает, что приходят, учатся — и уходят и создают своё. Но не у каждого «выстреливает» собственный бизнес. Не все могут нести ответственность за организационную и финансовую составляющую, содержание других сотрудников, аренду офиса и т. д. Можно посмотреть на данную ситуацию и по-другому: если человек уходит от вас и создаёт свой бизнес, возможно, вы не увидели в нём партнёра, не смогли мотивировать его на совместный проект и реализацию его амбиций вместе с вами. Когда владелец может замотивировать человека и дать ему возможность расти вместе с компанией, выигрывают обе стороны.

При создании сильной команды важна в первую очередь корпоративная культура. Сейчас это базис любого стартапа. Не для всех на первом месте деньги. Важны комфорт, самореализация, стабильность. И когда это создано, есть прозрачность, определённая поддержка в коллективе, люди начинают выбирать и работать уже не за зарплату. Самое ценное, когда собственник или руководитель спрашивает, слушает и умеет организовать работу своих сотрудников таким образом, чтобы им было просто и комфортно выполнять свои целевые действия. Когда выстрое­ны доверительные отношения и все стараются друг другу помочь, тогда получается достичь сверхрезультата. И всегда сильная команда — это про амбиции. Если вы не продали человеку идею и он не верит в ваш продукт и компанию, бесполезно ждать от него сверхрезультата.

Важно также, чтобы в команде было разделение труда, а не коллективная ответственность. Да, все хотят быть молодцом, но за историю неуспеха тоже должен кто-то отвечать. И это тоже мотивирует людей работать больше, лучше. Когда сотрудники понимают критерии оценки, ответственность за поставленную перед ними задачу, тогда и складывается сильная команда.

