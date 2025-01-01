Алёна Бронникова Стратегия на трёхлетку В парламент Прикамья поступил проект бюджета на 2026—2028 годы Поделиться Твитнуть

Фото Андрей Белимов-Гущин

В Законодательное собрание Пермского края 1 октября был внесён проект закона о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Планируется, что сумма доходов в 2026 году составит 276,1 млрд руб., в 2027-м — 295,7 млрд руб., в 2028-м — 303,4 млрд руб.

Объём расходов за три года превысит 900 млрд руб. В частности, в 2026 году расходы запланированы в сумме 302,8 млрд руб., в 2027-м — 319,1 млрд руб., в 2028-м — 313,9 млрд. Доля расходов бюджета на реализацию 14 государственных программ составит 95%, или 914,1 млрд руб.

На социальные программы из этих средств будет направлено 70%, в том числе на здраво­охранение — 303,6 млрд руб., социальную поддержку — почти 190 млрд руб., модернизацию коммунальной инфраструктуры — 7,4 млрд руб., переселение жителей из аварийных домов — более 12 млрд руб.

На развитие транспортной системы в течение 2026—2028 годов планируется направить 131,4 млрд руб. Программа включает в себя строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог. Из общего объёма дорожного фонда на строительство будет направлено 41,7 млрд руб. Из 20 региональных объектов 12 планируются к завершению в трёхлетнем периоде. В их числе автодорожный путепровод на ул. Монастырской и мост через реку Чусовую в Перми.

На реконструкцию улиц Революции и Мира в региональном центре в рамках перераспределённых полномочий запланировано 5,6 млрд руб. Из них в 2026 году — 2 млрд руб., в 2027-м — 2,3 млрд руб., в 2028-м — 1,3 млрд руб.

В рамках развития транспортного комплекса финансирование организации обслуживания воздушным транспортом обойдётся краевой казне в 218,9 млн руб. в 2026 году и по 357,3 млн руб. в 2027 и 2028 годах. Планируется, что субсидии будут распространяться на 14 российских городов, включая Казань, Самару, Тюмень, Сургут, Усинск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Когалым, Новосибирск, Ярославль, Минеральные Воды, Махачкалу, Калининград и Горно-Алтайск. Также сохранится поддержка международного рейса в Минск. При этом с 2027 года планируется добавление трёх новых субсидируемых направлений — в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ.

На обслуживание водным транспортом в 2026 году планируется потратить 537 млн руб., в 2027-м — 366,8 млн руб., в 2028-м — 347,3 млн руб. Средства будут направлены на продолжение водных перево­зок по пяти маршрутам: Пермь — Заречный, Старые Ляды — Куликово, Сылва — Троица, Березники — Быстрая, Пермь — Закамск — Краснокамск, а также по новым направлениям: Пермь — Усть-Качка (с 2026 года), Пермь — Чайковский и Пермь — Оханск — Оса (с 2027 года). Продолжится выполнение рейсов по транзитному маршруту Пермь — Чайковский — Казань и обратно.

На перевозку населения водным транспортом в 2026 году будет направлено 117 млн руб., в 2027-м — 186,7 млн руб., в 2028-м — 189,3 млн руб. Также запланированы средства на восстановление четырёх дебаркадеров и трёх судов: в 2026 году — 295,2 млн руб., в 2027-м — 40 млн руб. Шесть судов будут приобретены в лизинг, на их доставку и содержание в 2026 году предусмотрено 6 млн руб., в 2027-м — 29,5 млн руб., в 2028-м — 43,2 млн руб.

Значительный объём расходов запланирован на реализацию культурных проектов. Из крае­вого и федерального бюджетов за трёхлетний период будет направлено более 29 млрд руб. Из них только 10,8 млрд руб. запланированы на 2026 год, 10,3 млрд руб. — из краевой казны. На реконструкцию и строительство семи объектов за 2026—2028 годы будет направлено 4,6 млрд руб. В течение трёх лет шесть из них будут введены в эксплуатацию, в том числе акватеррариум для зоопарка в Перми и Гостиный двор в Кунгуре.

На обеспечение деятельности государственных учреждений по объектам, вводимым в эксплуатацию, на 2026 год запланировано 804,5 млн руб., на 2027 и 2028 годы — по 840,5 млн руб. Речь идёт о содержании нового здания Пермской художественной галереи и нового здания и территории Пермского зоопарка.

В первом чтении проект закона о бюджете Пермского края на ближайшие три года депутаты примут в октябре. Утверждение документа планируется в ноябре.

