Полина Путякова журналист Осторожное смягчение Экономика реагирует на очередное снижение ключевой ставки Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

Решение Центробанка об изменении ключевой ставки традиционно запускает цепочку изменений в экономике. По данным портала «Финуслуги», за прошедшее время средняя доходность вкладов уменьшилась на 0,3—0,4 п. п., и теперь средняя ставка составляет 15,3% на три месяца, 14,3% на шесть месяцев, 13,1% на 12 месяцев.

По словам председателя правления Фора-Банка Дмитрия Орлова, ожидания понижения ключевой ставки начинают влиять на вклады даже раньше официальных решений — на волне ожиданий. Причём снижение затрагивает всю линейку депозитов, учитываются и ставки конкурентов, и потребность конкретного банка в привлечении ресурсов. По словам старшего аналитика АО «Свой Банк» Алексея Гусева, ещё до сентябрьского заседания максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках опустились до 15,6% против 19,4% весной.

Интересно, что при этом крупные банки предлагают отдельные краткосрочные вклады с заметно более высокими ставками — до 33% годовых в ПСБ, до 21,5% в Совкомбанке, до 19% в Газпромбанке и 18% в Альфа-Банке, — но с ограничениями по сумме и сроку, а также обычно для новых клиентов. По словам экспертов, такие промоставки — инструмент привлечения клиентов для последующих кросс-продаж, а с учётом небольшого срока предлагаемых вкладов средневзвешенная стоимость фондирования банков остаётся относительно стабильной.

Интересно, что ставки по ипотеке и долгосрочным кредитам меняются с небольшой задержкой. Прежде всего снижаются процентные ставки по ипотечному и потребительскому кредитованию, делая займы доступнее для заёмщиков, отмечает заместитель председателя правления Дом.ру банка (АО КБ «Урал ФД») Екатерина Макеева.

Ипотека становится и главным бенефициаром снижения ключевой ставки — в этом единодушны все эксперты. Государственные программы субсидирования и чувствительность спроса к процентам делают этот сегмент самым динамичным.

Потребительское кредитование также оживляется, но здесь проявляются дополнительные нюансы. Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева считает, что больше всего выиграют сегменты карт и POS-кредитов, хотя банки будут действовать осторожно из-за возросшего риска невозвратов.

В свою очередь Дмитрий Орлов обращает внимание на корпоративное кредитование. По его мнению, именно этот сегмент наравне с ипотекой покажет наибольший прирост, так как по новым ставкам заёмщики будут оцениваться более позитивно.

Баланс интересов

Снижение ключевой ставки автоматически бьёт по доходности депозитов, что требует взвешенного управления кредитной политикой. В результате депозитные ставки снижаются более плавно, чем кредитные, сохраняя доверие вкладчиков и обеспечивая банкам стабильную ресурсную базу. Наиболее выгодные позиции займут универсальные игроки из топ-10, способные быстрее перестроить фондирование и нарастить объёмы, а также региональные банки с устойчивой розничной базой и инвестбанки, которые выиграют от оживления первичного рынка, считает Гаянэ Замалеева. Их преимущество — в скорости и гибкости реакции на новую ставку.

«При снижении ключевой ставки кредитные проценты уменьшаются быстрее, чем депозитные. Такой механизм позволяет банкам сохранять прибыль и одновременно поддерживать привлекательность вкладов», — поясняет Екатерина Макеева.

По словам Дмитрия Орлова, в нахождении баланса между привлекательностью предложения и интересом банка и заключается искусство управления пассивами.

По прогнозу Гаянэ Замалеевой, прибыль банковского сектора составит 3—3,5 трлн руб. — чуть ниже рекордного уровня прошлого года. Рост объёмов кредитования, подстёгиваемый дешёвым рублём, будет частично нивелирован ростом стоимости кредитного риска и просадкой доходности долгосрочных активов.

Снижение ключевой ставки меняет не только поведение банков, но и финансовые стратегии населения.

Несмотря на постепенное удешевление депозитов, ставки пока остаются выше инфляции. По словам Алексея Гусева, рублёвые вклады дают 14—15% годовых при инфляции около 8%. Учитывая ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики в дальнейшем, Дмитрий Орлов советует закрепить доходность, размещая средства на максимальный срок.

Однако эксперты считают, что, по мере того как ключевая ставка будет снижаться и дальше, часть средств будет уходить из депозитов в другие инструменты.

«Часть средств действительно может пойти на рынок облигаций, прежде всего в ОФЗ и надёжные корпоративные бумаги с дюрацией три—семь лет. Главными бенефициарами станут облигации и акции компаний, чувствительных к стоимости заимствований — девелоперов, банков и ретейла. Золото сохранит роль защитного актива, но на фоне высоких котировок возможна волатильность. Криптовалюты по-прежнему останутся нишевым выбором», — прогнозирует Гаянэ Замалеева.

Одновременно Алексей Гусев рекомендует рассмотреть варианты рефинансирования кредитов, оформленных ранее по более высоким ставкам. При нескольких займах также стоит подумать о консолидации в одной кредитной организации: это не только снижает ставку, но и упрощает управление долгом, добавляет Дмитрий Орлов.

Рост с лагом

Контекст, в котором было принято решение Центробанка о снижении ключевой ставки, можно охарактеризовать как «балансирование на грани». Сам регулятор признаёт факт замедления экономики, хотя технической рецессии — последовательного снижения ВВП в течение двух кварталов подряд — действительно удалось избежать (+0,4% по итогам II квартала после −0,6% в I квартале 2025 года). С другой стороны, эти плюсовые значения крайне низки и свидетельствуют о существенном охлаждении экономической активности.

Оно проявляется и в Пермском крае. Так, индекс промышленного производства в регио­не за январь—август 2025 года составил 97,4% к уровню прошлого года, в том числе в добываю­щем секторе 99,7%, в обрабатывающей промышленности — 96,3%.

Решение ЦБ отражает его попытку пройти по узкому коридору между двумя рисками. Как поясняет старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова, регулятор пытается дать экономике необходимый для избежания рецессии стимул, но не допустить нового витка инфляции. Именно поэтому, по её словам, скорость снижения ставки будет ниже, чем хотелось бы бизнесу и правительству.

Прогнозы экспертов на ближайшие месяцы достаточно единообразны: снижение ключевой ставки продолжится. При этом ЦБ, вероятно, будет действовать мелкими шагами, по 0,5—1 п. п., постоянно сверяясь с откликом экономики. Эту точку зрения разделяет и к. э. н., доцент НИУ ВШЭ — Пермь Елена Зуева, отмечая, что до настоящего смягчения денежно-кредитной политики ещё далеко. По её оценке, лишь выход на уровень ставки в 14—16% к концу года может создать почву для серьёзной кредитной и инвестиционной активности.

Однако Юлия Стародумова уточняет, что горизонт надёжных прогнозов ограничен двумя-тремя месяцами, так как дальнейшая траектория будет целиком зависеть от данных по инфляции, динамики внутреннего спроса и ситуации на рынке труда.

«Совершенно непонятно, как ЦБ планирует в своём консервативном плане на следующий год среднюю ставку 12—13%. Такое впечатление, что далее одного квартала даже сами члены совета директоров не очень представляют скорость изменения ставки», — согласен и генеральный директор ИК «Финдом» Юрий Гаврилов.

Для реального оживления ВВП, по общему мнению экспертов, необходимо достижение «нейтральной» ставки на уровне 10—12%. При этом, как уточняет Юлия Стародумова, этот уровень будет стимулирующим только при условии снижения инфляции до 4—5%. В свою очередь Елена Зуева добавляет, что оживление экономики произойдёт с лагом: через два-три квартала как минимум.

Юлия Стародумова обращает внимание на то, что инфляционные риски сдерживаются за счёт сохранения значительной разницы между ключевой ставкой (17%) и уровнем инфляции (8,2%). Пока ставка остаётся намного выше инфляции, создавая зазор почти в 9 процентных пунктов, это эффективно сдерживает рост цен.

Однако Юрий Гаврилов отмечает, что сильная зависимость многих отраслей от господдержки и внешней конъюнктуры делает их невосприимчивыми к уровню ставки ЦБ и, соответственно, их динамика не зависит от решений регулятора. Это наглядно демонстрирует статистика по Пермскому краю, где глубина спада в одних секторах скрывается ростом в других.

При общем индексе обрабатывающих производств за январь—август 2025 года в 96,3% производство лекарственных средств выросло на 21,5% за восемь месяцев, производство мебели — на 28,6%. В то же время спад переживают такие отрасли, как металлургическое производство (−28%), производство электрического оборудования (−38% к тому же периоду прошлого года).

Это означает, что и при снижении ставки импульс к росту от отрасли к отрасли будет неравномерным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.