Алина Наумова Немое кино, «Алые паруса» и гастроли московского балета Афиша на неделю с 6 по 12 октября

Десятый сезон проекта «Немое кино в Триумфе» посвящён Чарли Чаплину: организаторы раскроют его как глубокого и новаторского режиссёра и многогранную личность. Зрители увидят подборку комедийных короткометражных фильмов Чаплина про леди Мэйбл, а пианист Александр Колесников сопроводит картины стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой.

Воронежский академический симфонический оркестр исполнит «Императорский» фортепианный концерт Людвига ван Бетховена и экзотическую «Турангалила» Оливье Мессиана. Дирижёр — народный артист России Владимир Вербицкий. С оркестром выступит солист Московской государственной академической филармонии, пианист Филипп Копачевский.

Камерный оркестр Sonorus представит симфонические саундтреки из серии фильмов о Гарри Поттере. Программу сопровождает диктор Всеволод Кузнецов — официальный голос Волан-де-Морта, Ведьмака, Брэда Питта, Киану Ривза, Тома Круза, а также многих других культовых персонажей кино. С помощью голоса он воссоздаст антураж вечера.

Московский виртуоз Syntheticsax представит саксофон-шоу с культовыми треками. В программе — Ameno, Lambada, Careless Whisper и другие произведения. Выступление Михаила Морозова объединит электронные биты, латиноамериканские ритмы и джазовые импровизации.

В рамках серии «10 удивительных историй», посвящённой 135-летию Пермского краеведческого музея, состоится встреча в Доме Мешкова. Лидия Цвирко, ведущий научный сотрудник музея, расскажет историю появления особняка, его владельцах и архитекторе. Слушатели получат общее представление о внутреннем устройстве дома на основе писем, воспоминаний и иных документов.

«Русский московский балет» представит в Перми «Щелкунчика». Либретто основано на сказке Гофмана и написано Мариусом Петипа и Львом Ивановым. В центре сюжета — девочка Мари и её брат Фриц, которые получают от крёстного Дроссельмейера Щелкунчика. В новогоднюю ночь игрушки оживают, Щелкунчик превращается в принца и сражается с Мышиным королём, чтобы спасти Мари. Художественный руководитель — Михаил Михайлов.

В Центре городской культуры открылась выставка «Источники освещения», посвящённая пермскому художнику Владимиру Мейеру. На этой неделе стартовали первые экскурсии. Так, 10 октября дизайнер Пётр Стабровский расскажет о создании особого света, ставшего частью экспозиции, и приёмах Мейера. 12 октября куратор мастерской «Лига пыльных антресолей» и племянник художника поделится, как личная история переходит в культурное наследие, а также о том, что значит быть «живым хранителем» архива.

В Пермской синематеке состоится спецпоказ документального фильма о Теодоре Курентзисе — дирижёре, чья деятельность стала катализатором культурной трансформации Перми. Фильм отражает художественную практику и работу оркестра musicAeterna, благодаря которому краевая столица вошла в историю искусства как пространство, формирующее мировую художественную повестку. Режиссёр фильма — Кристиан Бергер. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.

10 октября 1956 года, ровно 69 лет назад, были выпущены три первых производственных образца автомобиля ГАЗ-21 «Волга». В честь этого события пермский автомобильный музей «Ретро-Гараж» проведёт экскурсию, посвящённую легендарной машине. Посетители смогут заглянуть под капот «Волги» и узнать больше о её истории.

Проект «Арт-лекторий» проведёт лекцию о писателе-мечтателе Александре Грине, который, прожив полвека, нашёл формулу счастья и поделился ею в своих лучших текстах. Лекцию прочитает поэт и журналист Алексей Бодяшкин, он расскажет о романтике писателя и чем привлекает его «Гринландия». После лекции пройдёт встреча киноклуба «Кино, вино и домино», где покажут фильм «Алые паруса» о Джульетте, верящей в пророчество волшебницы. Зрители смогут обсудить фильм с ведущей Ингой Путиной и приглашённым экспертом. В стоимость билета включено вино.

