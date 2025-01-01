Память, видимая с высоты В Пермском крае появилась мемориальная роща-геоглиф Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В пятницу, 3 октября, в честь 80-летия Победы в Великой отечественной Войне на месте вырубки леса в Добрянском лесничестве заложен геоглиф на площади 2,35 га в виде цифры «80». Акция была проведена в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Представители краевой и муниципальной власти, сотрудники Рослесинфорга, Добрянского лесничества, ООО «Уралбумага» — всего более 100 человек — высадили 7000 сеянцев ели, выращенных в государственном лесном питомнике ГБУ ПК «Гослесхоз».

Каждый сеянец символизирует чью-то жизнь, чей-то подвиг. Размер каждой цифры геоглифа, видного с высоты, составляет 100 на 70 метров.

Обращаясь к участникам акции, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович отметил, что леса Пермского края — это зелёное богатство региона.

«Мы очень бережно относимся к нашему пермскому лесу. Сегодня с вами мы внесём свой вклад в бессмертную память о героях Священной войны», — подчеркнул глава ведомства и выразил благодарность собравшимся за их неравнодушие к лесам региона, пожелав всем участникам плодотворной работы и хорошего настроения.

Юбилейный геоглиф станет символом памяти погибших в Великой Отечественной войне и частью региональной экосистемы, способствуя улучшению экологической обстановки.

Также во время открытия мероприятия прошла церемонии награждения в честь Дня работников лесного хозяйства.

За сбережение и приумножение лесных богатств России ведомственным знаком отличия Федерального агентства лесного хозяйства награждены главный лесничий Куединского лесничества Татьяна Менгаязова и инженер по охране и защите лесов Косинского лесничества Татьяна Одинец. Почётной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства отмечена Елена Еремеева, инженер по лесовосстановлению Сивинского лесничества.

Почётной грамотой министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края награждена Анна Белых, ведущий консультанта отдела использования лесов минприроды Прикамья.

Добавим, что в Пермском крае уже существует два геоглифа, посвящённых Великой Отечественной войне и её героям. Первый находится около автомобильной трассы Кудымкар — Пермь юго-восточнее деревни Новосёлова. Он выполнен в виде надписи из деревьев «Кузнецов» — в честь разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Второй геоглиф расположен на территории Лологского лесничества в Кочёвском округе в форме цифры «75».

По замыслу организаторов, фигурный рисунок в виде цифры «80» стал продолжением геоглифа, посаженного пять лет разад.

Мероприятие состоялось в ходе реализации международной акции «Сохраним лес», цель которой — высадить 70 млн деревьев, привлечь внимание общественности к теме бережного отношения к лесным ресурсам, а также компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса страны. В этом году 33 мероприятия акции проходят на 17 территориях края, всего запланировано высадить 95 тыс. деревьев — ели и сосны.

Принять участие в акции «Сохраним лес» может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «сохранимлесрф.рф» и прибыть на выбранное место посадки.

