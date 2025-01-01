Алина Наумова Музыкальные вечера, лирика и фестиваль ремесла Афиша уикенда с 3 по 5 октября Поделиться Твитнуть

В день открытия новой выставки «Одревлённости», посвящённой переосмыслению канонов деревянного искусства и отражению векового наследия резьбы по дереву в современном технологичном мире, состоится авторская экскурсия. Её проведёт художник и заслуженный работник культуры РФ Людмила Ермилова. Вход — по билету на выставку.

В студии звукозаписи в унисон прозвучат музыка и слово. В программе — осенняя лирика — песни и стихи Булата Окуджавы, Александра Дольского, поэзия Арсения Тарковского, Николая Заболоцкого и Юрия Левитанского, а также песни из репертуара Елены Камбуровой. Исполнители — Илья Соковнин (гитара, флейты, голос) и Елена Егорова (вокал, фортепиано).

В Lemon Tree под мерцание свечей прозвучит виолончель, в исполнении которой зрители услышат произведения Петра Чайковского. Артист оркестра Пермского театра оперы и балета Василий Михайлов (виолончель) и пианист Александр Зинин (фортепиано) представят «Вариации на тему рококо» и Pezzo Capriccioso.

В рамках финисажа выставки «Скажи реке, что она красивая» пройдёт несколько мероприятий. 3 октября в 13:00 состоится арт-медиация (13+) от экскурсовода Алисы Терёхиной, посвящённая роли рек в современном искусстве. 4 октября в 12:00 — завершающая кураторская экскурсия (16+) с Анастасией Серебренниковой. В 17:00 медиахудожница Ася Фиддлер представит концерт-практику «Что слышала река, пока сюда текла» (7+), создавая импровизированный саунд-арт на скрипке. Подробнее о других мероприятиях — в соцсетях пространства «Тут».

Кандидат исторических наук Дмитрий Софьин проведёт авторскую экскурсию по обновлённой экспозиции «Романовы». Участники узнают, чем образование наследников престола отличалось от жизни простых подданных, какие предметы они изучали — от стратегий Александра Невского до реформ Петра I и военного искусства Суворова. Зрители смогут погрузиться в мир ценностей, формировавшихся у Романовых.

В честь Международного дня музыки Пермский губернский оркестр под руководством дирижёра Евгения Тверетинова исполнит мировые хиты от Астора Пьяццолы до Дюка Эллингтона, а также произведения Эдуарда Артемьева и Клода Дебюсси. Хореографическая группа под управлением балетмейстера Яны Гуничевой представит номера на музыку Прокофьева, Чайковского, Бородина и Хачатуряна.

В деревне Чинагорт Юсьвинского муниципального округа работает Дом ремёсел, где в синильной мастерской (красильном цеху) возрождаются древние технологии верховой и кубовой набойки. Праздник «Бойкая набойка», посвящённый этому ремеслу, успел приобрести популярность среди мастеров и гостей округа. Программа праздника рассчитана на целый день: пройдут мастер-классы по набойке, конкурс мастеров и выставки.

В эти выходные в Пермской синематеке пройдут показы фильмов-победителей XXV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Зрители смогут увидеть «В активном поиске страданий» (18+), «Дом моей матери» (18+), «Тётушка Ху и её райский сад» (18+), «Она танцует у моря» (18+), «Бродячий оркестр» (18+), Приуэт (6+) и другие картины. Подробнее — на сайте Пермской синематеки.

В Пермской филармонии дуэт Feelin's и итальянский вокалист Борис Савольделли представят шоу «Крутиsssимо», где итальянский джаз гармонично переплетается с лирикой Сергея Есенина. Зрители в сочетании с музыкой смогут услышать произведения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Клён ты мой опавший», «Ты плакала в вечерней тишине» и др.

В Арт-резиденции открылась первая выставка памяти Альберта Турбина, приуроченная к 85-летию художника. Посетителям представили ретроспективу работ, созданных мастером в разные годы его творчества. Собранная экспозиция — это не только дань уважения известному мастеру и педагогу, но и история про связи, объединяющие творческих людей.

Выставка-аттракцион «Театр мастеров», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России, предлагает интерактивное погружение в мир театральных профессий. Гости смогут не только трогать экспонаты и извлекать из них звуки, но и примерять их на себя. Также на выставке представлены редкие фотографии из театральных мастерских, а зрители смогут познакомиться с теми, кто воплощает замыслы авторов спектаклей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.