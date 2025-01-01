Карьерный старт В Перми открылась выставка-форум «Образование и карьера» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края

В четверг, 2 октября, в КВЦ «Пермь-Экспо» (ш. Космонавтов, 59) открылась межрегиональная выставка-форум «Образование и карьера». Масштабное событие в краевой столице проходит уже 27 раз и ежегодно объединяет студентов, школьников, их родителей, а также предприятия региона и представителей образовательных учреждений.

Открытие выставки-форума началось с пленарного заседания на тему «Пермский край: создаём будущее вместе». Губернатор региона Дмитрий Махонин, приветствуя участников, подчеркнул важность события для молодых специалистов и компаний, заинтересованных в новых кадрах.





«Меняются наши учебные заведения, меняются работодатели. Это здорово, когда связь между теми, кто готовит кадры, и теми, кто заинтересован в этих кадрах, только крепнет. Благодарю наших индустриальных партнёров за то, что они вместе с нами открывают профильные классы в школах, за строительство и оснащение учреждений образования и сотрудничество с ними. Благодаря совместной работе мы уверенно смотрим в будущее. Понимаем, что Пермский край — инженерно-промышленный регион и опорный край нашей страны. Все задачи, которые перед нами ставит президент и правительство РФ, — будут исполнены, в том числе благодаря вашей поддержке», — отметил губернатор Пермского края.





В этом году на форуме представлено более 100 организаций из разных муниципалитетов, среди которых свыше 60 образовательных организаций и 30 ведущих компаний региона: «ОДК-Пермские моторы», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Уралхим», «Протон», «ОДК-Авиадвигатель», НПО «Искра», «ЕвроХим» и другие предприятия из разных сфер деятельности.





Программа форума насыщена деловыми мероприятиями. Участники смогут встретиться с федеральными спикерами, узнать о современных методах самоопределения, посетить профориентационные сессии, дискуссии, практикумы, лекции и мастер-классы. Кроме того, будущие абитуриенты пройдут профессиональное тестирование, в результате которого каждый получит индивидуальную карту-навигатор по выставке. Гостей также ждут презентации о специфике работы ведущих компаний края и розыгрыши от организаций.





Ключевыми событиями форума станут родительское собрание с министром образования и науки Пермского края, которое пройдёт в субботу, 4 октября, в 13:00, и круглый стол на тему «Профессионалитет: тенденции и перспективы», запланированный на пятницу, 3 октября, в 15:20.





На выставке-форуме школьники и их родители смогут задать вопросы представителям вузов и колледжей, узнать о востребованных направлениях, документах для приёмной комиссии и «целевом наборе». Студенты, в свою очередь, встретятся с работодателями, которые активно привлекают молодых специалистов в штат.





В рамках первого дня форума «Образование и карьера» состоялась торжественная церемония подписания целевых договоров между студентами, образовательными организациями и предприятиями. В мероприятии принял участие глава региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что с помощью соглашений молодые специалисты смогут получить гарантированное трудоустройство, финансовую поддержку на время обучения, практический опыт и уникальные знания, а также быструю адаптацию и карьерный рост. Отметим, что по целевому договору работодатели адаптируют специалистов под особенности работы организации: после окончания образовательного учреждения сотрудник готов выполнять задачи без дополнительного обучения.





В настоящее время в Пермском крае более 5 тыс. студентов учатся как целевики, с каждым годом количество таких договоров увеличивается. Благодаря форуму было подписано ещё шесть соглашений с организациями из строительных, промышленных, агропромышленных и образовательных сфер.





Форум-выставка «Образование и карьера» на площадке «Пермь-Экспо» продлится до 5 октября. Вход на мероприятие свободный. Событие реализуется при поддержке национального проекта «Десятилетие науки и технологий» и направлено на усиление роли науки и технологий в решении задач развития общества и страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.