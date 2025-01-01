Кредитные каникулы для МСП, цифровой рубль для соцвыплат, защита от кибермошенников Что изменится в России в октябре? Поделиться Твитнуть

С 1 октября 2025 года в России вступает в силу обновлённый пакет законодательных инициатив, который затронет как повседневную жизнь граждан, так и деятельность компаний. Среди основных изменений — внедрение цифрового рубля для выплаты пенсий и социальных пособий, кредитные каникулы для малых и средних предприятий, а также индексация заработных плат госслужащих и военных. Подробности об этих и других новшествах — в обзоре «Нового компаньона».

Кредитные каникулы для МСП и самозанятых

С 1 октября самозанятые и представители малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться кредитными каникулами раз в 5 лет на срок до полугода. Данная норма применима ко всем компаниям, независимо от изменений в объемах выручки. Это касается кредитов, выданных банками, микрофинансовыми учреждениями и госкорпорацией ВЭБ РФ.

Ключевым условием является то, что заем должен быть оформлен с 1 марта 2024 года. В рамках данной меры возможно получение льготного периода по следующим лимитам:

— 10 млн рублей для самозанятых;

— 60 млн рублей для микропредприятий;

— 400 млн рублей для малых;

— 1 млрд рублей для средних предприятий.

Однако не каждый заемщик может воспользоваться этой привилегией — необходимо соответствовать ряду критериев, таких как отсутствие банкротства и задолженности.

Индексация окладов и пенсий военных

В октябре выплаты военнослужащим и госслужащим прибавятся на 7,6%. Зарплаты станут выше у военнослужащих (по контракту и призыву), сотрудников Росгвардии с полицейскими званиями, работников МВД, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и таможенных органов.

На такой же процент проиндексируют и зарплаты бюджетникам: сотрудникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений; гражданскому персоналу воинских частей, работникам органов исполнительной власти с военной или приравненной службой.

Внедрение цифрового рубля: начало выплат

С 1 октября 2025 года выплаты пенсий и социальных пособий будут осуществляться в цифровых рублях. Для этого гражданам нужно будет согласиться на открытие счета в данной валюте через мобильное приложение своего банка.

На первом этапе система будет работать в тестовом режиме и доступна только тем, кто хочет получать пенсию в новом формате. Центральный банк подтвердил, что обеспечит безопасность всех транзакций.

Электронные справки для пенсионеров

С 1 октября 2025 года пожилые граждане смогут получать электронные справки о назначении пенсии. Каждому человеку будет выдан уникальный QR-код, который подтверждает его пенсионный статус и имеет такую же юридическую силу, как и бумажное пенсионное удостоверение.

Эта услуга предоставляется Социальным фондом России через портал «Госуслуги». Когда оператор ЕСИА делает запрос, система передает необходимые данные из государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»: ФИО, СНИЛС, тип пенсии, дата её назначения, а также время формирования информации. На основании этой информации создается QR-код, который пенсионер может показывать уполномоченным лицам через мобильное приложение «Госуслуги» или распечатать из личного кабинета в формате PDF.

Приказ Минтруда России от 10 марта 2025 года № 98н устанавливает, что назначение пенсии может подтверждаться как в виде традиционного документа, так и в электронной форме. Новая система упрощает получение справок, делает их более доступными и снижает необходимость в личном посещении офисов Социфонда

Цифровая маркировка стройматериалов, спортивного питания и косметики

С 1 октября в систему «Честный знак» добавили новые категории товаров. Теперь производители и продавцы обязаны наносить уникальные коды на свои товары и передавать информацию в государственную базу данных, чтобы покупатели могли удостовериться в подлинности продукции.

Ключевое изменение — обязательная маркировка стройматериалов. В эту категорию входят цемент, бетон, гипс, различные строительные смеси и растворы. Кроме того, с начала октября маркировка станет необходимой и для косметики и бытовой химии: средств по уходу за кожей, декоративной косметики, зубных паст, а также товаров для маникюра и педикюра. Также вступает в силу обязательная маркировка спортивного питания.

Продажа немаркированных товаров разрешена до истечения их срока годности, а поставки могут продолжаться до 1 мая 2026 года. За нарушение данного порядка предусмотрены штрафы и иные меры ответственности для производителей и импортеров, которые не будут применять цифровую маркировку.

Основная цель инициативы — защита рынка от контрафакта, обеспечении возможности отслеживания пути каждой партии товара, от завода до конечного потребителя, а также в увеличении налоговой прозрачности. Любой покупатель сможет удостовериться в подлинности продукции, просто отсканировав QR-код с помощью приложения «Честный знак».

Дополнительные меры защиты от мошенников

С 1 октября Банк России введёт новые меры для защиты клиентов от мошенничества, включая возможность подачи заявлений о несанкционированных переводах через мобильные приложения. Банки обяжут тщательнее фиксировать действия пользователей и хранить данные об операциях. Это, по мнению законодателя, ускорит процесс расследования преступных махинаций и поможет вернуть деньги тем, кто стал жертвой мошенников.

В частности, крупные банки будут обязаны добавить в мобильные приложения функцию подачи заявлений о несанкционированных переводах. Кроме того, клиентам должны выдавать справку для расследования операций по таким заявлениям.

Добровольцам упростят получение воинских званий

С 10 октября упростится процесс присвоения воинских званий добровольцам, подписавшим контракт на выполнение задач для Вооружённых сил России. Например, гражданам, пребывающим в запасе и заключившим контракт, а также росгвардейцам смогут присваивать воинские звания без прохождения военных сборов.

