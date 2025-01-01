Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка — это жизнь Четвёртая встреча клуба «В КОмпании театралов» была посвящена жанру мюзикла Поделиться Твитнуть

Мюзикл в современном театре стал необходимостью. В наши дни, если театр, даже номинально драматический, не ставит музыкальные спектакли, значит, у него проблемы. Однако даже на фоне всеобщей «мюзикализации» российских театров Пермь выделяется: здесь этот жанр существует на особом уровне и играет особую роль.

Вечером 23 сентября в ресторане Тайная В. издательский дом «Компаньон» вновь собрал поклонников театрального искусства, чтобы встретиться со звёздами музыкального жанра — актрисой Театра-Театра Анной Сырчиковой, бывшим актёром ТЮЗа, участником независимых театральных проектов Евгением Замахаевым и автором и режиссёром цикла мюзиклов «Музыка жизни» (6+) Алёной Семериковой.

Речь пошла о необычных мюзиклах. Театр-Театр работает в собственных, очень трудных жанрах — драматический мюзикл, опера для драматических артистов; сложно найти что-то подобное на других сценах. «Музыка жизни» — пример «экологичной благотворительности», инклюзивный мюзикл, который создан благотворительным фондом «Берегиня» в интересах детей с тяжёлыми заболеваниями и детей с особенностями здоровья. Понятно, что тема эта необъятная, и разговор получился разнообразным.

У каждого из гостей вечера — свой путь в музыкальный театр. Анна Сырчикова училась в музыкальной школе, участвовала в детском музыкальном коллективе, но работать начинала как драматическая актриса. Ей повезло: она оказалась в правильном театре в правильное время — с 2005 года, фактически со своего нового «рождения», которым стала постановка музыкального спектакля Александра Журбина «Владимирская площадь» по мотивам прозы Достоевского, Театр-Театр разрабатывает собственную эстетику и философию мюзикла. Музыкальную квалификацию Анны здесь оценили по достоинству, и она стала важным участником этого процесса.

Евгений Замахаев тоже работал как драматический актёр, однако участие в «Музыке жизни» помогло ему настолько поверить в себя как в музыканта, что он сейчас выступает преимущественно как вокалист, в том числе в составе собственной кавер-группы.

Алёна Семерикова — руководитель Центра развития кинопроизводства, «железная леди» пермского кино, которая рулит важной для экономики Прикамья отраслью. По её собственному признанию, когда она выходит из сферы интересов бизнес-вумен и включается в творчество, она фактически становится другим человеком.

Гости поделились воспоминаниями о тех моментах, когда впервые влюбились в мюзиклы. Для Алёны Семериковой таким моментом стала поездка в Лондон, где она увидела постановку «Кошек» Эндрю Ллойда Уэббера, для Евгения Замахаева — знакомство c видеозаписями Jesus Christ Superstar и Notre-Dame de Paris, для Анны Сырчиковой — французский мюзикл «Ромео и Джульетта» в исполнении актёров венгерской оперетты.

Все они говорили о том, что мюзикл стал для них областью самореализации, способом выступить более лично, чем принято в драматическом театре.

На встрече «В КОмпании театралов» тоже говорили о личном. Анна Сырчикова — коми-пермячка родом из Кудымкара, и она рассказывала о том, как любит бывать в родном городе, хотя длительное отсутствие в коми-пермяцкой языковой среде не позволяет ей называть себя наследницей аутентичной культуры. Евгений Замахаев рассказал о том, как его четырёхлетняя дочь после знакомства с «Музыкой жизни» защищает в детском саду сверстников с особенностями здоровья от обидчиков. Алёна Семерикова призналась, что, несмотря на то что является попечителем благотворительного фонда «Берегиня», не может бывать в детском онкоцентре — единственное посещение произвело не неё слишком сильное впечатление.

К разговору присоединилась директор фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева, которая рассказала, как рождался замысел шоу «Музыка жизни». Поначалу фонд просто устраивал благотворительные концерты, приглашал известных музыкантов и собирал средства на благотворительные нужды, однако «экологичная благотворительность» — концепция, которая появилась в содружестве с Алёной Семериковой, — оказалась гораздо эффективнее. Жизнеутверждающие мюзиклы, рассказывающие вдохновляющие истории, не только позволяют аккумулировать благотворительные средства, но и оказывают терапевтический эффект. Особенно это заметно в спектакле «Музыка жизни 3: Это наше шоу!», в котором наряду с профессиональными актёрами и музыкантами участвуют любители, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Герои вечера покидали встречу с подаренными им растительными композициями от цветочной студии «Цветтучино» — настоящими театральными букетами. Впереди у участников встречи — напряжённый театральный сезон. Анна Сырчикова вместе с Театром-Театром будет много гастролировать и играть спектакли на дружественных площадках, пока в большом зрительном зале театра будет идти реконструкция. Евгений Замахаев планирует выступления с оркестром Agidel и задумывает совместный проект с известнейшим пермским шоуменом Александром Смирновым. Алёна Семерикова вместе с Татьяной Голубаевой уже разрабатывают сценарий «Музыки жизни 4», а этой осенью готовятся к показу полного цикла мюзиклов. На сцене ПДНТ «Губерния» можно будет увидеть постановку «Музыка жизни: Путь героя», а в ДК им. Солдатова — «Музыка жизни: Первый концерт» и «Музыка жизни: Это наше шоу!».

