Алина Наумова Итальянское кино, вечер с писателем и симфония при свечах Афиша на неделю с 29 сентября по 5 октября

Фильм «Моей маме Лидии Павловне посвящается. Вольные размышления сына Андрея» — размышление о семейной истории и её значении для будущих поколений. Главный герой, задавая себе вопросы о своей личности и жизненном пути, ищет ответы не только в собственном опыте, но и в воспоминаниях матери, брата и детей. Встречу проведут автор идеи, главный герой и оператор Андрей Ширшов, а также драматург, сценарист и автор концепции Елена Растянис.

Спектакль «Дома актёра» основан на случайно услышанных репликах и документальных интервью посетителей баров. Зритель в атмосфере бара «Совесть» сможет среди множества голосов сосредоточиться на историях реальных людей. В стоимость билета входит алкогольный или безалкогольный коктейль.

В рамках серии «10 удивительных историй», посвящённой 135-летию Пермского краеведческого музея, состоится встреча о становлении музеев Бориса Пастернака. «Дом Пастернака» в п. Всеволодо-Вильва Пермского края — место, где писатель провёл полгода в 1916 году. Татьяна Пастаногова, ведущий научный сотрудник и исследователь творчества Пастернака, расскажет об истории создания музеев писателя в Прикамье, Чистополе (Татарстан) и Переделкино (Подмосковье). Её усилия по установлению связи с потомками писателя сыграли ключевую роль в формировании экспозиций и экскурсионных программ.

С октября 2025 года фонтаны на пермской эспланаде уходят на «зимовку». 30 сентября состоится последнее в этом году светомузыкальное шоу: представление театрального фонтана пройдёт с 21:45 до 22:00, а у Заксобрания — с 22:45 до 23:00.

В рамках Международного дня музыки в большом концертном зале Пермской филармонии прозвучат симфонические шедевры великих русских композиторов. В программе — «Рассвет на Москве-реке» Модеста Мусоргского и два произведения Сергея Рахманинова — Второй фортепианный концерт и оркестровая сюита «Симфонические танцы». Композиции исполнит государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением главного дирижёра Алексея Рубина. Солист — пианист Энджел Вонг.

В гостинице «Урал» состоится встреча с писателем Алексеем Ивановым, ведущая — литературный агент Юлия Зайцева. На мероприятии будет анонсирован новый проект, а после пройдёт автограф-сессия. С 17:30 до 22:00 будет работать книжная лавка с произведениями Иванова и майка-бар, где можно принести толстовки и создать уникальный образ с термонаклейками по мотивам его книг. Гости, купившие билеты, могут стать соведущими. Подробности — в соцсетях продюсера Юлии Зайцевой.

Впервые с гастролями в Россию из Кении приедет джазовая певица Венди Кей. Её музыка объединяет восточноафриканское звучание с современными ритмами, сочетает вокальную выразительность с элементами соула, джаза, R/B и хип-хопа. Венди Кей, известная как «девушка с золотым голосом», исследует в своей музыке темы любви, жизненного опыта и личностного роста.

Проект «Одревлённости» — переосмысление канонов деревянного искусства, демонстрация, как вековое наследие резьбы по дереву может воплотиться в современном технологичном мире. В экспонатах запечатлены «вечные» образы и паттерны культуры — конь, дерево, чаша и др. На выставке зрители смогут увидеть, как эти образы воплощались в культуре в разных эпохах и техниках.

В деревне Чинагорт Юсьвинского муниципального округа работает Дом ремёсел, где в синильной мастерской (красильном цеху) возрождаются древние технологии верховой и кубовой набойки. Праздник «Бойкая набойка», посвящённый этому ремеслу, успел приобрести популярность среди мастеров и гостей округа. Программа праздника рассчитана на целый день: пройдут мастер-классы по набойке, конкурс мастеров и выставки.

В рамках «Итальянской недели» в Пермской синематеке пройдут показы фильмов режиссёров Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Бернардо Бертолуччи. 2 октября покажут фильм «Джульетта и духи», 3 октября — «Маменькины сынки», 5 октября — «Конформист». 4 октября в 14:30 киновед Евгений Майзель проведёт открытую лекцию, посвящённую итальянскому кинематографисту Микеланджело Антониони. Он рассмотрит отдельные направления оригинального феномена авторского кино, в центре которого — так называемая «трилогия отчуждения». После события в 16:20 состоится показ фильма итальянского режиссёра «Ночь».

Мировой симфонический оркестр CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Imagine Dragons + Coldplay» при свете свечей. В первом отделении — энергичная музыка Imagine Dragons в симфонических аранжировках, а во втором — лиричные и мелодичные композиции Coldplay.

В Центре городской культуры открылась выставка «Источники освещения», разделённая на два блока. Первый — документальный, посвящён архиву пермского художника Владимира Мейера. Второй блок представляет его работы 1960-х годов, где свет и цвет наряду с сюжетом играют ключевую роль. Выставка в ЦГК продлится до 30 октября 2025 года.

