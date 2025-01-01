Алёна Бронникова «Путешествия для меня — это всегда праздник» Гид по Пермскому краю Татьяна Куприянюк — о любви к Прикамью и своей работе Поделиться Твитнуть

Гид и тревел-блогер Татьяна Куприянюк (закрутка) с детства путешествует по Пермскому краю, знает самые затаённые уголки и раскрывает путешественникам природную красоту Урала. Она объездила всю Россию от Калининграда до Камчатки, покоряла горы Австрии и пустыни Намибии. Путешествия для неё стали не просто образом жизни, а миссией — влюблять людей в жизнь и Пермский край.

Татьяна, расскажите, пожалуйста, о себе: как и когда вы начали путешествовать?

— Я большой фанат Пермского края. Я настолько люблю место, в котором живу, что сделала своей работой знакомство людей с его историей и красотой. Сегодня я являюсь аттестованным гидом, и для меня это не просто профессия, а настоящая миссия.

Любовь к путешествиям мне привили родители. Моё детство прошло в одном из самых живописных уголков — в селе Кын. Ни одно лето не обходилось без купания в реке Чусовой с её величественными камнями-бойцами. А мой папа часто брал меня с собой на сплавы. Именно там, среди скал, рек и лесов, я впервые открыла для себя магию путешествий по родному краю.

С тех пор моё любопытство и желание узнавать новое только росли. И, кажется, однажды начав этот путь, я уже не смогла остановиться.

Вы организуете туры по Пермскому краю — это основная работа или хобби?

— Всё начиналось как хобби. Сейчас это любимая работа.

Говорят, что путешествия меняют людей. Что для вас значат путешествия?

— Путешествия для меня — это всегда праздник! Иногда это возможность просто отдохнуть и сменить обстановку, иногда — шанс открыть новое и вдохновиться, а порой это ещё и способ совместить спорт с изучением новых мест, ну и как же без новых интересных знакомств.

Без чего не может состояться ни одна поездка?

— Прежде всего, без любопытства. Можно забыть зарядку для телефона или перекус, но если внутри нет желания удивляться и замечать, то и самые красивые виды не тронут душу.

Чем может удивить Пермский край, чем он уникален?

— Здесь полноценно раскрываются все четыре времени года. Зима — настоящая, снежная и сказочная. Лето — тёплое и щедрое на долгие дни. Весна и осень — яркие и насыщенные красками. И почти нет межсезонья, когда путешествовать некомфортно. Из 12 месяцев года, пожалуй, только два — апрель и ноябрь — можно назвать временем «передышки»: уже и не сухо, и снега ещё или уже нет.

Ещё одна особенность края — это хорошие дороги, благодаря которым до большинства природных и исторических достопримечательностей легко добраться на машине.

И, конечно, самое главное — это удивительное переплетение природы и истории. Здесь горы соседствуют с древними заводами, реки хранят легенды, а в каждом посёлке можно найти частичку живого прошлого, которое до сих пор дышит и вдохновляет.

Какие места вам приходится посещать часто, а до каких пока не удалось добраться, но хотелось бы?

— Так как я работаю гидом, чаще всего бываю в самых популярных местах Пермского края: Усьва, Каменный город, Кын, Красновишерск и Чердынь. Но в свободное время мы с друзьями любим искать менее известные уголки — и таких мест у нас в крае огромное количество! Особенно это чувствуется на севере: там можно хоть каждый день открывать для себя новые горы и тропы.

Но если говорить о каком-то конкретном месте, то, пожалуй, я бы хотела сходить на Басеги, там я ещё не была!

Какие достопримечательности можно выделить как самые по­пулярные?

— Пожалуй, первые по популярности и по посещению — Усьвинские столбы и Каменный город. В том же районе есть ещё один природный объект, менее популярный, но тоже очень интересный — Талицкая арка. Это природное образование, спрятанное в глубине леса, представляет собой арку и грот.

Популярен север Пермского края, Красновишерский район с Полюдом, Ветланом. На самом деле, там есть очень много красивых мест, но они менее доступны и требуют больше времени для путешествий. Чердынь — излюбленное место у пермяков. По­пулярное направление — Кунгур и Кунгурская пещера.

Какие маршруты подойдут для поездки выходного дня?

— Если никогда не путешествовали по Пермскому краю, то первое, куда надо поехать, это Каменный город, Усьвинские столбы: это всё-таки визитная карточка Пермского края, они находятся не так далеко и очень доступны. Если позволяет время и желание, можно отправиться на моторной лодке по Усьве дальше столбов — там самый живописный участок реки. Можно съездить в Красновишерск и посмотреть на Полюд и Ветлан.

Кому интересна история — это Чердынь. Можно проехать и севернее, до Ныроба, затем от Ныроба по всем маленьким деревенькам возвращаться к Чердыни — в этих деревнях очень красивые старинные церкви.

Ещё одно прекрасное место — село Кын. Там пересекаются история и природа, можно проехать на лодочке по живописной части реки Чусовой, сходить на экскурсию по Кыну.

Что в путешествиях по Пермскому краю необходимо делать и точно делать не надо?

— Здесь я скажу очень банальную вещь, но, к сожалению, некоторым людям приходится об этом напоминать: не оставлять мусор. Очень грустная история, когда туристы приносят с собой какие-то продукты, а вот обратно отнести почему-то не могут. Всё-таки нужно беречь место, в которое мы приходим.

Что необходимо делать? Необходимо путешествовать. Я бы сказала, необходимо посмотреть все популярные достопримечательности во все времена года. Тот же Каменный город зимой, летом и в золотую осень — три совершенно разные картинки.

На чём стоит и не стоит экономить путешественникам? Что нужно брать с собой в поездки и к чему готовиться?

— Сейчас появилось много возможностей проехать на лодках, на снегоходах и за один световой день увидеть максимальное количество мест. Я думаю, на этом экономить не стоит.

Нужно помнить, что вы находитесь на Урале, а Урал — это всегда каприз­ная и переменчивая погода. Поэтому обязательно нужно иметь с собой дождевик, кроссовки и сапоги, крем от загара, шапку от холода и кепку от жары. Может получиться, что утром будет дождливая погода, а к вечеру так распогодится, что придётся доставать солнечные очки. К этому нужно быть готовым. Как говорится, у природы нет плохой погоды, есть неправильная одежда.

Какие ещё города и страны вам удалось посетить?

— В России я посетила очень много городов. Из того, что сильно запомнилось и впечатлило, это, конечно, Камчатка — место, где можно бесконечно путешествовать и восторгаться, это Териберка (Мурманск), Калининград.

Что касается других стран, я успела попутешествовать по Европе. Больше всего меня впечатлила Норвегия — это тоже невероятная природа и мощь. Сильно впечатлили горы Австрии. Самый яркий момент — путешествие по Намибии в Африке. В моём сердце и Грузия, была там три раза и с большим удовольствием съезжу ещё раз.

На самом деле, я могу долго перечислять, потому что каждое место уникально и каждое место с чем-то ассоциируется.

Если сравнивать другие регионы или страны, как отличаются туристы и их запросы?

— Так как я гид по Пермскому краю и больше сталкиваюсь с туристами, которые приезжают к нам, я могу сказать, чем они отличаются, например, от тех туристов, которые едут на отдых в Турцию и Египет. У нас совершенно другой туризм. Как любит говорить мой коллега: на Урале не отдыхают, а путешествуют. Это немного другой отдых, это не про лежание с бокалом просекко у бассейна, это про постоянное перемещение, преодоление. Чтобы добраться до какого-то красивого места, нужно пройти гору, проплыть по реке. Это активный туризм для людей, которым любопытно, которым хочется узнать что-то новое и побывать в каких-то необычных местах.

Что самое сложное в работе гида, знакомо ли вам выгорание?

— Не хочу хвастаться, но пока что мне незнакомо такое понятие, как выгорание, я безумно люблю свою работу, я очень люблю людей, с которыми работаю.

Самое сложное в работе гида — когда у тебя группа состоит из незнакомых людей и тебе нужно, помимо того, что ты проводишь экскурсию, быстро объединить эту группу, сделать её одним целым, чтобы все были на одной волне, чтобы всем было комфортно. Приятно, когда люди после твоих туров начинают общаться вне рамок путешествий.

Наверное, просто нужно любить то, что делаешь. Когда ты на своём месте, ты просто кайфуешь от того, как светятся глаза людей от красоты, которую ты им показал, как исполняются их мечты. Меня это вдохновляет.

Случались ли в поездках форс-мажоры? Можете вспомнить самый необычный момент?

— Однажды мы с друзьями снимали видеоролик о маршрутах по Пермскому краю и решили добавить в него что-то необычное, красивое и немного экстремальное. Так родилась идея залезть на Чёртов Палец. Но не на тот, что в Усьве и который уже покоряли множество скалолазов и спортсменов, а на «палец» на Колчимском (Помянённом) Камне.

Задача оказалась не из лёгких: на подъём мы потратили целых четыре часа! За это время я успела пережить бурю эмоций — от слёз и мыслей «это слишком тяжело и страшно» до восторга и ощущения невероятной победы, когда мы всё-таки добрались до вершины.

Вы более 50 раз побывали на Маньпупунёре на вертолёте. Какие локации в Прикамье открыты для таких путешествий?

— 58 раз, если быть точными! Возможно, когда выйдет эта статья, уже будет 59-й. Я хочу заметить, что Маньпупунёр всё-таки находится в Респуб­лике Коми. Мы просто вылетаем из Ныроба в Пермском крае.

Наша компания сейчас постоянно в поисках новых маршрутов. В этом году мы запустили вертолётный маршрут по Пермскому краю — это обзорная прогулка над Вишерой, где мы облетаем Полюд, Ветлан, Говорливый, великолепный Помянённый Камень, пролетаем над красавицей Вишерой. Также в этом году мы летали на Кваркуш, Тулымский Камень.

Как вообще можно оценить сейчас туризм в Пермском крае, как он развивается и какие места ещё ждут своего развития?

— Интерес туристов к Пермскому краю растёт «семимильными шагами». Инфраструктура немного запаздывает. Конечно, развитие идёт, но турпоток растёт гораздо быстрее. Всё-таки чувствуется, что ещё не хватает комфортного жилья, точек питания, ещё многое нужно сделать на популярных природных объектах: комфортные тропинки, места для сбора мусора.

Мест для развития много. Самый быстроразвивающийся район — это Усьва. Хочется, чтобы так же развивался север, потому что там большая концентрация красивых природных мест, но пока что с инфраструктурой там сложновато. Работать есть над чем, и будем надеяться, что Пермский край станет очень комфортным местом для путешествий, которым мы и так гордимся и будем гордиться ещё больше.

