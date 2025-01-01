Алина Наумова Новая точка притяжения У Парка Горького открылась кофейня Red Cup Поделиться Твитнуть

По соседству с парком Горького и дворцом спорта «Орлёнок», на ул. Сибирской, 47а, открылось новое пространство — уютная кофейня сети Red Cup. Заведение стало местом притяжения для работы и отдыха благодаря гармоничному сочетанию эстетики и функциональности. Редакция «Компаньон magazine» решила посетить новую кофейню и оценить её преимущества.

Продуманное пространство

Кофейня радует просторным интерьером в светлых, спокойных натуральных тонах, где каждая деталь продумана до мелочей. В кофейне достаточно посадочных мест — от мягких диванов и кресел до общего длинного стола. Большие окна открывают живописный вид на «Новый центр», а рядом с кофейней располагается удобная и широкая парковочная зона.

Основатели кофейни уделили особое внимание созданию комфортной рабочей зоны: обилие розеток возле каждого столика порадует фрилансеров и сотрудников «на удалёнке», которые смогут поработать за чашечкой кофе. Пространство идеально подходит как для уединения, так и для нешумных встреч с друзьями. Мамы могут заглянуть сюда в ожидании детей, занимающихся в творческих кружках и спортивных секциях, а также провести время с ребёнком после прогулки в парке. В целом заведение наполнено расслабленной и творческой атмосферой, что располагает к отдыху и даёт ощущение домашнего уюта.

Обширное кофейное меню

В кофейне можно найти разнообразие напитков, позволяющих удовле­творить запросы самых разных гостей. Важным плюсом является возможность выбора альтернативного молока, подходящего веганам и людям с непереносимостью лактозы. Из широкого ассортимента я выбрала раф с арахисовой халвой, где удачно сбалансирована кофейная горчинка и лёгкая сладость.

Помимо традиционного кофе, заведение предлагает интересные интерпретации холодных напитков, в том числе матчи, бамбл-кофе, а также освежающие лимонады. Кроме того, для настоящих ценителей кофе представлен широкий выбор свежеобжаренных зёрен, готовых наборов дрип-пакетов и фильтр-кофе, которые позволят воссоздать атмосферу любимой кофейни дома.

Неизменная сладкая классика

Десертная линейка представлена знакомыми и любимыми всеми сладостями. Я попробовала классический чизкейк, который оказался нежным и не приторно-сладким, а также фисташковый макарун, который порадовал приятной текстурой и вкусом. Помимо этого, здесь можно приобрести традиционную «картошку», вупи пай, орешки со сгущёнкой, сырники с топпингом, а также конфеты и батончики без добавления сахара. Если хочется перекусить поплотнее, то можно купить сэндвичи. Скоро в кофейне появится готовая еда с возможностью взять её с собой.

* * *

Новая кофейня Red Cup уже открылась и пользуется спросом у активных горожан. Скоро в кофейне начнут проводить кофе-рейвы — уникальные вечеринки для любителей здорового образа жизни, а также мастер-классы с кофе-брейками в мини-группах.

Пермь, ул. Сибирская, 47а

На правах рекламы.

