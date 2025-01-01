Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Балет — часть культурной атмосферы Перми» Директор Пермского государственного хорео­графического училища Дарья Соснина — о том, правдивы ли стереотипы о балете, о своём пути в профессии и о том, какой была дома её бабушка Людмила Павловна Сахарова Поделиться Твитнуть

Пермское государственное хорео­графическое училище отмечает 80-летие. Вся Пермь следит за тем, как завершается реконструкция учебного корпуса, как преображается учебный театр, какие спектакли готовят воспитанники балетной школы… Пермь — балетоцентричный город, и существенную роль в создании этого статуса играет хореографическое училище, а следовательно, и его директор — Дарья Соснина.

Специалисты много говорят о свое­образии пермской балетной школы, её стилистики. В чём, по-вашему, её особенности и где истоки этого своеобразия?

— Хореографические училища страны работают по единому стандарту, по одним и тем же учебникам, у нас единые профессиональные требования, но стиль танца, особый танцевальный почерк насмотренный специа­лист всегда различит. Есть питерская балетная школа, московская школа… А пермская школа — это что-то совсем другое.

Основу, фундамент заложила Екатерина Николаевна Гейденрейх. Она была выдающейся балериной Мариинского театра и выдающимся педагогом, методистом Ленинградского хореографического училища, правой рукой Агриппины Яковлевны Вагановой. Свои педагогические приёмы она смогла передать преподавателям следующего поколения, своим ученикам, среди которых была и Людмила Павловна Сахарова. Именно Гейденрейх пригласила Сахарову преподавать в училище.

Людмила Павловна представляла другую школу хореографии — московскую, но не это сделало её особенным педагогом, а её новаторство, её личный интерес к новым методикам. Именно она впервые в российской и, наверное, в мировой практике ввела в балетной школе регулярные занятия гимнастикой и акробатикой: она дружила с профессиональными спортсменками и видела, что в их тренировках есть много того, что было бы полезно для балета. Она стала это применять, и именно благодаря гимнастическим приёмам появился знаменитый прыжок Надежды Павловой. Появилась новая свобода движений, широкая амплитуда ноги — всё то, что сделало учениц Людмилы Павловны балетными звёздами, благодаря чему Надя Павлова получила Гран-при на международном конкурсе.

Гран-при ведь присуждают очень редко, далеко не на каждом конкурсе…

— Да, это настоящая сенсация! Это было не просто единичное событие, но новый виток в развитии советского балета. Я недавно пересматривала видеозаписи того времени и подумала: за прошедшие полвека балетные стандарты сильно изменились, но дуэт Надежды Павловой и Вячеслава Гордеева по-прежнему в чём-то никем не превзойдён.

Людмила Павловна всегда была открыта новому. Она интересовалась современной хореографией, дружила и сотрудничала с Евгением Панфиловым, именно с её подачи впервые состоялась коллаборация между Пермским балетом и театром Панфилова, когда в спектакле современной хорео­графии появлялись балерины на пуантах.

Вы — внучка Сахаровой, но никогда не называете её «моя бабушка», всегда говорите «Людмила Павловна». Почему?

— Знаете, у меня не было бабушки. Ну, то есть она, конечно, была; её было очень много в моём детстве, одно время мы даже жили с ней в одной квартире, но у меня никогда не было того, что было у сверстников — ну, знаете, пойти в гости к бабушке, поехать на выходные к бабушке, попить чаю у бабушки… Она и дома-то бывала редко — вся в работе. В училище родных, родственников, даже родителей всегда принято было называть официально, вот и прижилось имя-отчество, вошло в привычку.

К тому же Людмила Павловна с её каблуками и ярким маникюром никак не похожа на бабушку!

— Она всегда была очень яркой! У неё были интересные, броские украшения. Она могла сделать украшение буквально из ничего. Мы как-то поехали в Москву, и она забыла дома свою бижутерию; и вот она заходит в сувенирный магазин, покупает две палеховские брошки и вдевает их в уши. Все восхищаются: «Какие у вас оригинальные серьги!» Кто бы знал…

Ходят легенды о сложном характере Сахаровой, о её трудных взаимоотношениях с ученицами, о том, как она отшивала журналистов… А какой она была на самом деле?

— Она действительно была жёсткой и требовательной, но в то же время очень заботливой. Помню несколько раз, когда она забирала к себе домой девочек из других городов и деревень, ту же Надю Павлову, Олю Ченчикову, — если у них случались травмы или почему-то закрывалось общежитие; как она возила отдыхать на юг своих учениц. Журналистов она действительно не любила, но делала исключение для Татьяны Петровны Черновой, с которой дружила. Заслужить её расположение и доверие было очень непросто.

Она всегда добивалась результата. Выгнать её из класса было невозможно, она постоянно задерживалась и задерживала учениц, заставляла повторять раз за разом, пока не получится идеальное движение. Она была трудоголиком в квадрате.

Ваша бабушка — великий балетный педагог, ваш дядя Александр Сахаров — известный солист Пермского балета, ваша мама в детстве училась балету, хотя и не пошла в эту профессию… Балет окружает вас с детства. Можно сказать, что ваш выбор профессии был предопределён?

— Хороший вопрос, и мне всегда на него очень сложно отвечать. Конечно, я хотела танцевать, как многие девочки, тем более что я всё время была рядом с танцем, рядом с красотой. Многие дети воспринимают поступление в балетное училище, вступительные испытания, вступительную комиссию как важнейший этап в своей жизни, а у меня не было такого яркого момента. У меня всё детство прошло за кулисами, я в училище бывала с пелёнок, и для меня поступление туда не стало чем-то ярким и необычным. Мне кажется, я даже не восприняла это как судьбу, как выбор профессии на всю жизнь.

Вы артистка балета в третьем поколении, вы прошли в этой профессии, наверное, всё — от балетного ребёнка до руководителя балетной школы. Наверняка вы сможете ответить на те вопросы о балете, которые можно назвать «стыдными». Существует очень много мифов вокруг этой профессии. Особенно их тиражирует кино, вроде фильма «Большой» Валерия Тодоровского или новеллы Григория Константинопольского «Бешеная балерина», где балерину играет Михаил Ефремов. Неужели эта профессия действительно такая жёсткая? Неужели карьера балерины полностью зависит от партии, которую она станцует в выпускном спектакле, а к 35 годам она уже списана в утиль? Неужели конкурентки действительно подкладывают друг другу стекло в пуанты?

— Во всех этих мифах есть рациональное зерно, не будем скрывать. Конечно, от роли в выпускном спектакле зависит не всё, но кое-что зависит, потому что карьера артиста балета складывается из многих факторов. Здесь мало одной одарённости, никакой талант в балете не проявится, если у артиста не будет упорства и огромного трудолюбия. Не стоит думать, что, если ты такой талантливый, твоя карьера случится сама собой.

Ещё важны удача и верный взгляд педагога. Бывает, что очень талантливого артиста руководитель труппы просто не видит, не даёт достойных ролей. Ещё важно здоровье и физическая сила, как это ни прозаично звучит. Есть много грустных историй о том, как балерина, которой прочили огромное будущее, ломалась и уходила из профессии, не реализовавшись, потому что у неё были слабые колени или лёгкие.

Но я должна развеять миф о том, что в балете солисты главные. Кордебалет — это очень важное звено каждой труппы и каждого спектакля. Я помню, как в пермской балетной труппе было шесть балерин, которые всегда стояли в первой линии кордебалета, и руководитель ни за что не соглашался давать им сольные партии, потому что это был опорный костяк всего хореографического рисунка. Их буквально на руках носили, так они были важны.

В то же время конкуренция за ведущие партии, за премьерские позиции действительно существует, и очень жёсткая. И, действительно, формально мы выходим на пенсию в 35 лет; к этому времени мы должны полностью проявить свой потенциал, чтобы заслужить право танцевать и после этого возраста, а потом стать педагогами-репетиторами.

Помню историю, которую мне рассказала Нинель Александровна Кургапкина, великая балерина, парт­нёрша Рудольфа Нуреева. Она очень дружила с Людмилой Павловной, они вместе ездили в отпуск, много общались… Как-то она рассказала, что должна была танцевать правительственный спектакль, а у неё случилась травма, которая не мешала движениям, но причиняла ужасную боль. И что вы думаете? Она вышла и станцевала, потому что прекрасно понимала: стоит ей отказаться от одного выхода в таком статусном спектакле, и любая конкурентка с радостью займёт её место.

Не зря Большой и Мариинский театры называют «кладбище балерин»: туда съезжаются лучшие выпускники всех российских балетных школ, а известность и хорошие роли получает малая часть из них.

Что же касается стекла в пуантах… В нашем пермском коллективе никогда ничего подобного не было. У нас тоже существует конкуренция внутри труппы, но при этом всегда остаются корректные профессиональные отношения. Вообще, у нас не серпентарий единомышленников, а очень достойный коллектив. Возможно, традиции пермской балетной школы, те самые правила, о которых вы говорите, — когда дети здороваются с теми, кто приходит в училище, девочки делают книксен, а мальчики — поклон, вот это воспитание способствует тому, что труппа, больше чем наполовину состоя­щая из наших выпускников, остаётся очень здоровым коллективом.

Вы возглавляете школу с очень славной историей. Удаётся ли сохранять традиции, которые сделали Пермское хореографическое училище таким востребованным?

— Наши выпускники работают во всех профессиональных балетных компаниях России. Во всех, без исключений. Все они до одного очень востребованы. Все выпускники этого года получили по несколько предложений о работе, иногда им приходилось делать очень сложный выбор. Более того: руководители балетных трупп уже присматриваются к следую­щему выпуску, уже примечают для себя талантливых детей.

Мы очень стараемся сегодня сохранять традиции нашей школы, традиции Гейденрейх и Сахаровой, держать высокую профессиональную планку. Мы знаем, что балет для Перми — это больше, чем балет. В этом городе мы — часть культурной атмо­сферы. Пермяк может вообще не ходить в театр, не посмотреть ни одного балетного спектакля, но он всё равно будет дышать этим воздухом, который отличается от воздуха любого другого города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.