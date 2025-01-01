Анна Больярова «ИИ — это только инструмент» Профориентолог, руководитель управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ Ольга Максютенко рассказала «Компаньон magazine», насколько востребовано высшее образование сегодня, как эффективно совершить карьерный переход и как ИИ изменит рынок профессий в ближайшие пять лет Поделиться Твитнуть

Нужно ли сегодня получать высшее образование — первое или второе, или достаточно пройти какие-то курсы, чтобы быть успешным в современном мире?

— Университет — это первый шаг во взрослую жизнь, здесь приходится самостоятельно преодолевать трудности, выстраивать отношения с новым коллективом и преподавателями, уметь договариваться, учиться не упускать шанс, быть многозадачным — совмещать учёбу, спорт, науку, творчество, волонтёрство, искать работу и многое другое. Как итог, пройдя через студенчество, человек взрослеет, становится другим.

Когда студент попадает в вуз, он попадает в среду, которая развивает его разносторонне. Учёба в университете — это не только получение знаний, которое в дальнейшем станет фундаментом для профессионального роста, но и комплексное развитие целого ряда надпрофессиональных компетенций.

Высшее образование остаётся фундаментом для профессионального роста и личностного развития. Оно даёт системное понимание предмета, развивает критическое мышление, аналитические навыки и умение решать сложные задачи.

В условиях быстро меняющегося рынка труда диплом служит подтверждением квалификации и открывает двери к более высоким позициям, а в ряде случаев невозможно занять определённую должность, не имея диплома государственного образца. Навряд ли вы бы легли под нож хирурга, который сходил только лишь на курсы. Было бы у вас доверие судье, прошедшему онлайн-курсы? В современных реалиях действует законодательное ограничение, запрещающее занимать определённые должности без диплома о высшем образовании.

Курсы могут позволить доучиться, научиться и переучиться, но они не дают самое главное — среду. Хотя онлайн-курсы и профессиональные тренинги важны для дополнения знаний, они не заменяют глубокого академического образования. Высшее образование — это инвестиция в ваше будущее, которая окупается через возможности, которые оно открывает.

Какие бонусы даёт диплом о высшем образовании и насколько вузы успевают сегодня за реальностью, дают актуальные знания и навыки?

— Диплом — это официальный документ, подтверждающий наличие у человека определённого уровня знаний и компетенций. Он повышает доверие работодателей и расширяет карьерные возможности. В условиях глобальной конкуренции наличие высшего образования становится важным конкурентным преимуществом. Современные университеты всё больше интегрируют практико-ориентированные программы, современные технологии и актуальные навыки в учебный процесс. Например, многие вузы сотрудничают с индустрией для внедрения новых дисциплин по ИИ, кибербезопасности и так далее. Однако важно помнить: чтобы оставаться востребованным специалистом, необходимо постоянно дополнять своё образование, тренд на непрерывное образование уже плотно вошёл в нашу жизнь.

Надо ли вообще получать фундаментальное образование, если сейчас телефон с ИИ всегда под рукой и можно задать любой вопрос и получить ответ?

— Фундаментальное высшее образование важно, потому что оно формирует основу системного мышления, аналитических способностей и умения учиться самостоятельно — навыков, которые невозможно полностью заменить ИИ или быстрыми справочными сервисами. ИИ помогает получать информацию мгновенно, но критическое мышление и способность интерпретировать знания остаются за человеком. Как говорил Альберт Эйнштейн: «Образование — это то, что остаётся после того, как забываешь всё выученное».

Высшее образование учит не только фактам, но и тому, как их искать, анализировать и применять, что особенно важно в условиях постоянных изменений.

ИИ — это только инструмент. Лишь составив правильный промт, можно получить качественный результат. А качество результата работы напрямую зависит от того, кто работает с этим инструментом.

Насколько изменился баланс софт скиллз, так называемых мягких навыков, и хард скиллз в профессиях? Почему мягкие навыки стали очень важны?

— Сегодня работодатели ценят специалистов с высоким уровнем коммуникации, лидерства, командной работы, эмоционального интеллекта и так далее. Процентное соотношение тех или иных навыков зависит от конкретной должности, компании, перспективы роста и других факторов.

Мягкие навыки стали особенно важны, потому что автоматизация легко заменяет рутинные операции, а человеческое взаимодействие остаётся уникальным ресурсом. Так, например, в одном ряду с такими профессиями будущего, как инженеры в области возобновляемой энергетики, специалисты по кибербезопасности и т. д., стоит профессия психолог, так как только человек обладает эмпатией, способен сочувствовать и сопереживать.

Высшее образование помогает развивать гибкие навыки через межличностное общение, работу над проектами, участие в научных конференциях, через работу над групповыми проектами, презентациями, в ходе дискуссий в рамках творческой и волонтёрской деятельности. Топ-менеджеры многих компаний отмечают: без развитых гибких навыков невозможно эффективно управлять командами или вести стратегические инициативы. Поэтому высшее образование — это не только о знаниях по предмету, но и о формировании личности лидера будущего.

Как меняются профессии и успевает ли образование подстроиться под эти перемены?

— Да, действительно, профессии постоянно эволюционируют под влиянием технологий.

Высшие учебные заведения стараются идти в ногу со временем, внедряют новые программы. Однако зачастую системе образования требуется время для адаптации.

Но надо помнить, что учебный план включает практику, то есть выход студентов непосредственно к работодателю и знакомство с актуальными задачами, оборудованием, на котором работают специалисты и др. Сейчас нередки случаи, когда студенты участвуют в кейс-чемпионатах от компаний, соревнованиях по решению реальных задач и хакатонах, где работают над актуальными проблемами бизнеса и тем самым обновляют свои знания.

Как выстроить карьерную стратегию тем, кто уже давно работает и хотел бы пересмотреть сферу деятельности или сменить профессию?

— Во-первых, необходимо чётко ответить себе на вопрос: «Точно ли я хочу сменить именно сферу деятельности, а, например, не компанию, коллектив или условия труда?» Так бывает, человек чувствует усталость, выгорание не от конкретной сферы деятельности, а от того, в каких условиях он работает.

Если вы решили сменить сферу деятельности — на профессиональном языке это называется «карьерный переход», — стоит учитывать ряд рекомендаций.

Почему нынешним кадрам придётся постоянно учиться? Как ИИ и автоматизация труда будут влиять на этот процесс?

— За последнее десятилетие мир изменился сильнее, чем за предыдущее столетие, и это утверждение верно во многих отношениях. Технологический прогресс, произошедший только за последнее десятилетие, изменил наш образ жизни, и это не может не влиять на рынок труда и постоянно меняющиеся требования к кандидатам.

Многие профессии уже заменены роботами. Рынки ушли в прошлое, а вещи, так же как и продукты и многое другое, можно покупать, не выходя из дома. Многие функции бухгалтера автоматизированы. Количество банковских работников тоже значительно сократилось, так как и банки частично ушли в онлайн-пространство. Этот перечень можно продолжать ещё долго.

Именно поэтому подросткам, с которыми я занимаюсь, я всегда говорю, чтобы они спрогнозировали дату выхода на рынок труда и подумали о потенциальных изменениях в обществе и о том, как они повлияют на изменение профессий и их функционал. Это позволяет не строить ошибочных гипотез и выстроить более реалистичный план на будущее.

Новые технологии неизбежно рождают новые требования к соискателям. Несмотря на то, что технологии приходят в нашу жизнь постепенно, важно понимать зарождающийся тренд, понимать, какая из функций, которую вы сейчас выполняете, будет с лёгкостью заменена искусственным интеллектом или другими новыми технологиями. Важно понять, что в таком случае стоит усилить.

Какие профессии будут самыми быстрорастущими в ближайшие пять лет? Какие потеряют актуальность?

— Самыми быстрорастущими, актуальными станут профессии, связанные с ИИ, машинным обучением и обработкой данных.

Что касается профессий, которые будут терять актуальность, то спрос на них будет снижаться из-за автоматизации, ИИ и перехода к цифровым процессам. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на эти профессии снизится на 10—50%. Это операторы по вводу данных и административные помощники, кассиры и розничные продавцы, которых заменит автоматизация платежей и онлайн-торговля, сборщики и операторы на производстве, специалисты по устаревшим технологиям.

Пять шагов для эффективного карьерного перехода:

Проанализируйте текущую ситуацию. Оцените свои навыки и опыт. Какие навыки, знания и компетенции у вас есть? Какие из них универсальны и могут быть применимы в другой интересующей вас сфере? Определите мотивацию. Почему вы хотите сменить профессию? Какие цели преследуете — развитие, новые вызовы, лучшее материальное положение или личное удовлетворение? Проанализируйте текущие ограничения, выявите, какие есть препятствия — финансовые, временные, семейные или связанные с образованием? Исследуйте новую сферу. Изучите рынок труда. Какие профессии востребованы? Изучите сайты с вакансиями. Выясните, какие требования предъявляются к кандидатам. Проведите информационный сбор, посмотрите статьи, форумы, отзывы специалистов. По возможности познакомьтесь с представителем профессии и узнайте «из первых уст» всё о рассматриваемой профессии. Определите ключевые навыки и знания: что нужно освоить для входа в новую сферу? Подготовьтесь. Запланируйте получение необходимого образования. Сделайте упор на практику: постарайтесь найти стажировки, волонтёрские проекты или фриланс, чтобы получить практический опыт. Обновите резюме. Сделайте акцент на уже имеющихся у вас навыках, которые можно применить в новой сфере. Разбейте переход на этапы. Двигайтесь к цели постепенно, шагами, или разбив процесс на этапы. Можно начать совмещать текущую работу с обучением или проектами в новой сфере. Создайте финансовую подушку: обеспечьте финансовую стабильность на время перехода. Разработайте временные рамки, определите, за какой срок хотите полностью сменить профессию. Нетворкинг. Займитесь продвижением себя и своих компетенций. Общайтесь с профессионалами в новой сфере, посещайте мероприятия, участвуйте в профессиональных сообществах. Начинайте искать вакансии, стажировки или проекты, соответствующие новым навыкам.

Самыми востребованными в ближайшие пять лет станут:

Специалисты по данным. Спрос на анализ больших данных для бизнеса и ИИ. Прогнозируется рост спроса на этих специалистов на 30–50% из-за необходимости принятия решений на основе данных.

Инженеры по искусственному интеллекту и машинному обучению. Разработка и внедрение ИИ в продукты.

Специалисты по кибербезопасности. Защита от киберугроз и мошенников онлайн.

Специалисты по устойчивому развитию и зелёной энергетике. Работа с возобновляемыми источниками и экологией.

Онлайн-учителя и разработчики образовательного контента. Создание курсов и платформ для удалённого обучения.

Специалисты по телемедицине и цифровому здравоохранению. Управление виртуальными консультациями.

Контент-креаторы и цифровые маркетологи. Производство креативного контента для соцсетей, видео и брендов.

UX/UI-дизайнеры и графические дизайнеры (UX/UI Designers, Graphic Designers). Дизайн пользовательских интерфейсов и визуального контента.

Психологи и коучи по ментальному здоровью. Поддержка психического благополучия и стресс-менеджмента.Специалисты по диетологии и здоровому образу жизни. Консультации по питанию и wellness.

Тренеры и специалисты по EdTech (Corporate Trainers, EdTech Specialists). Разработка программ обучения и корпоративных тренингов.

