Алина Наумова Арт-ланч, открытие сезона в филармонии и ночной рейс-концерт Афиша уикенда 26-28 сентября Поделиться Твитнуть

Торжественное открытие 90-го концертного сезона Пермской филармонии пройдёт в Органном зале, где зрителям представят программу «Внимая музыки мгновеньям» с шедеврами хоровой и органной музыки. Концерт начнётся с мессы Луи Вьерна, впервые исполненной в Соборе Парижской Богоматери. Также будут представлены «Мелодия» Глюка, «Серенада» Шуберта, Salve Regina Пярта и «Лебедь» Сен-Санса. В программе уделено внимание современным российским композиторам — Кузьме Бодрову, Ефрему Подгайцу и Сергею Екимову. Произведения исполнит Уральский государственный камерный хор. За органом — Ольга Бестужева.

Музыкальный спектакль-прогулка исследует звучание города, его тон, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство. Маршрут протяжённостью около 5 км (примерно 7 тыс. шагов) проходит по улицам Ленина и Пермской, через Егошихинское кладбище и вдоль реки Егошихи. Зрители смогут услышать уникальные композиции улиц и зданий в наушниках. Проект создан Пермским театром оперы и балета и творческим объединением Audiodoc.

Спектакль посвящён открытию XIV театрального сезона Дома актёра после масштабного ремонта. Постановка состоит из отрывков спектаклей — зрители за один вечер смогут увидеть маленькие тизеры всего репертуара Дома актёра. В постановке, сопровождаемой живым звуком и музыкальными номерами, задействовано 20 артистов. Каждый из них самостоятельно выбирал отрывки, которые хотел бы сыграть.

В Центральном выставочном зале пройдёт финисаж выставки «Слово». В программе —лекция-медитация «Невозможное слово» от Дарьи Кричфалушей, кандидата филологических наук, доцента ПНИПУ, философа, сценариста и поэтессы. С помощью философской медитации она постарается уловить ускользающие смыслы представленных в экспозиции картин. После лекции пройдёт показ документального цикла «Живая поэзия», а на следующий день состоится завершающая экскурсия от куратора выставки «Слово» Юрия Шикина.

Первая выставка собак ребцентра «Островок надежды» — самого большого частного приюта для животных в Перми. В программе — активности для детей, благотворительная ярмарка-продажа сувениров, аквагрим, мастер-класс по изготовлению игрушек для питомцев, показательный ринг — знакомство с собаками, фотозона, лотерея и, конечно, общение с четвероногими подопечными приюта. Приветствуются пожертвования и подарки для животных.

Лекцию «Биография картины как детектив» в рамках проекта Art lunch проведёт Ксения Зубакина, хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры, лектор и экскурсовод. Она расскажет о пяти «биографиях» картин западноевропейской живописи, их владельцах и пути в Пермскую галерею. Она также поделится, как документы прошлого помогают современным специалистам раскрывать увлекательные истории музейных экспонатов.

Фильм Фрэнсиса Лоуренса — о молодых парнях, участвующих в игре на выживание. Им необходимо идти со скоростью не менее 5 км/ч, а замедление или остановка — смертельны. Единственный выживший получает огромный денежный приз и право на любые желания до конца жизни. После спецпоказа состоится обсуждение фильма с киноклубом «Психоанализ кино», где зрители смогут поговорить о том, на что человек готов ради выживания, как конкуренция влияет на психику и возможно ли сохранить человечность, когда цена ошибки — смерть.

Плейбэк-театр «Грани» приглашает вспомнить моменты ушедшего лета и оживить их на сцене. В уникальном перфомансе не будет заученных диалогов или заранее написанного сценария — актёры создадут живой театр, наполненный искренностью, юмором и настоящими эмоциями. Каждый зритель сможет поделиться своими историями, а исполнители превратят их в яркие сценические зарисовки.

Выставка «Индустриальное наследие: вчера, сегодня, завтра» приурочена к 50-летию Художественного отдела Соликамского краеведческого музея. Индустриальная история города представлена через живопись и графику, демонстрирует не только его архитектурное наследие, но и промышленное развитие. На картинах экспозиции запечатлены предприятия химической, целлюлозно-бумажной, металлургической отраслей, производства строительных материалов, деревообработки и пищевой промышленности.

Совместный проект «Нежный сентябрь» от филармонии «Триумф» и судоходной компании «Водоходъ» подходит к концу. В эти выходные можно в последний раз проплыть на тёплой закрытой палубе ретро-теплохода «Ягошиха» вдоль пермских осенних видов. Дополнением станет живое звучание фортепьяно в исполнении пианисткок Дианы Зубович и Кристины Рассадниковой.

Театр-Театр приглашает на последние показы спектакля «Раскольников», в котором постановщики размывают границы между романом Достоевского и современными реалиями. Мультижанровая постановка представляет собой новое видение главного героя, современного и бескомпромиссного Раскольникова, заметно отличающегося от оригинала. В центре сюжета — напряжённое противостояние между ним и Соней Мармеладовой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.