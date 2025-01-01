Алёна Морозова Соглашение и развитие На осенней пленарке депутаты Пермской городской Думы приняли ряд значимых для столицы Прикамья решений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

На заседании Пермской городской думы, которое состоялось 23 сентября, депутаты обсудили готовность города к отопительному сезону, ход реализации концессионных соглашений с ПАО «Т Плюс» и ООО «Новогор-Прикамье». Также продлили расходные обязательства по благоустройству дворов, отдельной темой стало развитие территории Орджоникидзевского района.

Многомиллиардные концессии

Первый вопрос, который рассмотрели депутаты, был посвящён итогам реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание было уделено отчётам о работе в области тепло- и водоснабжения. О результатах работы мэрии в этой сфере рассказал заместитель главы администрации Перми Артём Балахнин.

Он напомнил, что соглашение с компанией «Новогор-Прикамье» действует с 2013 года и рассчитано на 41 год. Согласно условиям соглашения, коммунальный оператор обязан инвестировать средства в обновление, реконструкцию и модернизацию изношенных сетей, а также в очистку сточных вод. В управление компании переданы сети водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 2,2 тыс. км, включая Чусовской водозабор и водозабор в Новых Лядах, биологические очистные сооружения.

По соглашению с городскими властями предусмотрены ежегодные инвестиции концессионера в размере не менее 250 млн руб. с 2023 по 2054 год. С начала действия соглашения и по 1 января 2025 года вложено 8 млрд руб. в строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения. Из этой суммы 4,4 млрд руб. направлены на объекты питьевого водоснабжения, а 3,6 млрд руб. — на капитальный ремонт.

Главный управляющий директор «Новогора» Сергей Касаткин сообщил о планах завершить к концу 2025 года внедрение технологий ультрафиолетового обеззараживания стоков и реконструкцию ГНС-5 «Вишерская». Будет также выполнено технологическое присоединение более 140 объектов на сумму 806 млн руб. Подчёркнута значимость федерального финансирования, благодаря которому одобрено привлечение 540 млн руб. на реконструкцию водоводов на Гайве и 2,5 км сетей на правом берегу Камы. Начиная с 2022 года, отмечено снижение аварийности системы водоснабжения.

Во время доклада о результатах работы по концессионным соглашениям был также представлен отчёт о деятельности ПАО «Т-Плюс». Городская администрация заключила с компанией два концессионных соглашения (в 2019 и 2022 годах), и сейчас идёт работа по их объединению для увеличения инвестиций.

Директор пермского филиала ПАО «Т-Плюс» Сергей Кругляков пояснил, что в концессии находятся 23 котельные, около 400 км тепловых сетей и 70 ЦТП. За последние пять лет вложено около 8 млрд руб., обновлено 258 км сетей, построена насосная и реконструированы или построены 10 новых водогрейных котельных.

Во время обсуждения депутаты задавали вопросы о сроках завершения ремонтных работ и актуализации схем водоснабжения и водоотведения. Представители мэрии отметили, что работа с концессионерами становится более системной и прогнозируемой.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул важность концессионных соглашений и обратил внимание коллег на необходимость оперативного решения проблем.

«Мы видим, что работа по взаимодействию налажена. В частности, работы за прошлый год приняты, обязательства концессионера исполнены. Однако есть проблемы, они объективные, по своевременной приёмке работ у ПАО «Т Плюс». Одна из них связана с корректировкой концессионных соглашений в части состава работ, требующих срочного выполнения. Это задача, которая стоит перед администрацией, её необходимо оперативно и качественно решать», — подчеркнул Дмитрий Малютин.

Тепло приходит в дома пермяков

Артём Балахнин сообщил, что на 15 сентября готовность объектов жилищно-коммунального сектора и социальной инфраструктуры к отопительному периоду 2025-2026 годов оценена в 97,4%. Часть домов на тот момент не имели полного пакета документов, необходимого для начала отопительного сезона. В связи с этим городская администрация обратилась в контролирующие органы с просьбой обязать управляющие компании и товарищества собственников жилья в кратчайшие сроки устранить выявленные недочёты.

«Администрация говорит о том, что работа ведётся успешно, цифры прозвучали на уровне 97% готовности города к отопительному сезону. Но возникают вопросы к управляющим организациям. Не все из них фактически работу выполняют своевременно и с должным качеством. Есть вопросы и по сдаче документации, которая необходима. Также оставались задержки, когда гидравлические испытания проводятся не в две недели, а растягиваются на более длительное время. Будем с коллегами-депутатами этот процесс контролировать», — отметил заместитель спикера гордумы Максим Спиридонов.

В числе основных проблем, возникающих во время подготовки объектов к зиме, Артём Балахнин выделил невыполнение отдельными управляющими компаниями обязательств, несвоевременное предоставление документации, переносы сроков гидравлических испытаний тепловых сетей и задержки в устранении дефектов, выявленных в ходе этих испытаний.

Отдельное внимание он обратил на вопрос о задолженности потребителей за коммунальные ресурсы. С 2023 по 2025 годы общий долг сократился с 3,9 млрд до 3,3 млрд руб. Однако задолженность населения за отопление выросла за последние два года с 2,1 млрд до 2,2 млрд руб., в то время как долги управляющих организаций снизились — с 1,8 млрд до 1,1 млрд руб.

Из презентации Артёма Балахнина

Сотрудники территориальных органов администрации составили 358 протоколов о нарушениях, а общая сумма штрафов по ним составила около 860 тыс. руб.

Всего на подготовку к зимнему периоду в Перми было выделено около 1,5 млрд руб.

На сегодняшний день в краевой столице насчитывается более 5,8 тыс. многоквартирных домов, которые подключат к системе теплоснабжения. Более 5,6 тысячи зданий, или 96,4 % от плана, уже подключены. Помимо жилых домов, идёт подключение к теплоснабжению социальных объектов, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, котельных, ТЭЦ и очистных сооружений.

Из презентации Артёма Балахнина

Новые дороги и пространства

Важным вопросом повестки заседания Пермской городской Думы стал отчёт главы администрации Орджоникидзевского района Светланы Ломаевой. Она рассказала о ключевых направлениях развития территории. В этом году район отметил своё 85-летие. Сейчас там живут более 113 тыс. (около 11% от численности города). Район занимает 22% территории Перми и включает 25 микрорайонов.

В приоритете районных властей – взаимодействие с населением. Жители обращаются в администрацию Орджоникидзевского района различными способами. Самым популярным каналом в последнее время стал портал «Управляем вместе».

По словам Светланы Ломаевой, основное внимание администрация уделяет благоустройству. Так, за последние три был выполнен масштабный ремонт дорог на улицах Лянгасова, Корсуньской, Куликовской и Генерала Доватора. За это время появились скверы на улицах Корсуньской и Генерала Черняховского. В рамках муниципальной программы по развитию ЖКХ приведены в порядок 36 дворов.

Регулярно проводятся спортивные мероприятия: соревнования по гребле на лодках «Дракон», фестиваль «В кругу друзей» и семейный фестиваль «Движение на опережение». Организованы круглогодичные занятия с тренером на спортплощадках. В районе работают четыре музыкальные школы, четыре библиотеки и пять домов культуры, оснащённых социальными кинозалами.

В районе реализуется проект «Единая культура», объединяющий учреждения культуры. Молодёжный совет администрации проводит мероприятия и участвует в благотворительных акциях. Активная помощь оказывается участникам СВО: проводится сбор гуманитарной помощи, волонтёры изготавливают маскировочные сети и окопные свечи.

Задействованы и ТОСы, которые активно реализуют проекты с участием жителей. С начала конкурса реализовано 16 проектов, включая ремонт фасада школы №101 и благоустройство аллеи имени Шокина. В этом году создан социокультурный «Арт-дворик» на территории Дворца культуры.

Во время обсуждения депутат Эдуард Мирзамухаметов поинтересовался ситуацией с несанкционированными свалками. По словам Светланы Ломаевой, администрация оперативно их устраняет. Она также сообщила, что участок ул. Репина будет включен в заявку на содержание в зимний период и передан в муниципальную собственность до конца 2025 года.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник отметила, что район успешно развивается, хорошо продвигаются ремонты дорог, строятся новые скверы, а у жителей есть места, где можно отдыхать.

«В районе работает восемь общественных центров, в которых неравнодушные жительницы района оказывают очень серьёзную помощь участникам СВО», — подчеркнула Наталья Мельник.

Благоустройство дворов будет продолжено

Значимым фактором комфортной городской среды является состояние придомовых территорий. Поэтому на пленарном заседании депутаты решили продлить расходные обязательства по благоустройству придомовых территорий. Программа будет действовать до 2028 года.

За счёт этого пермяки смогут получить финансирование из городской казны на асфальтирование придомовой территории, ремонт тротуаров либо создание парковочной зоны. Кроме того, в краевой столице продолжают приводить в порядок детские и спортивные площадки. В этом году работы закончены уже на 32 объектах, на 14 объектах еще ведутся.

Как пояснил депутат Николай Булатов, решением думы продлены расходные обязательства города на предоставление субсидий всем многоквартирным домам, которые подают заявки в территориальный орган на обустройство придомовой территории.

«То есть, каждый дом теперь, как и в предыдущие годы, подаёт заявку на получение субсидии на обустройство парковок, благоустройство дворовых проездов, подходов к домам, детских площадок. Все это можно сделать за счёт города», — заявил депутат.

По словам его коллеги Василия Кузнецова, по этой программе ежегодно в бюджете запланировано 97 млн руб.

«Также речь идёт о программе обустройства детских и спортивных площадок на придомовых территориях. На эти цели мы предусмотрели 140 млн руб. ежегодно до 2028 года. И та, и другая программа непосредственно в каждом дворе — это инструмент для того, чтобы улучшать качество и комфорт жизни людей», — рассказал Василий Кузнецов.

Людям с инвалидностью обеспечат дополнительную поддержку

Ещё одно расходное обязательство городских властей — премия «Преодоление», которая с 2008 года вручается людям с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты поддержали проект решения, согласно которому размер премии увеличивается вдвое – с 50 до 100 тыс. руб.

Фото: Эдуард Соснин

Уже на протяжении 17 лет пермяки с ОВЗ и те, кто вносит свой вклад в создание условия для улучшения качества жизни инвалидов, получают награду за значительные достижения. Как рассказал заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева, которая выступила перед депутатами с докладом, размер премии предлагается индексировать впервые.

По словам депутата Александра Ивонина, изначально было пять номинаций премии, но в 2020 году добавили новую: «Чувствую сердцем». В этом году появилась ещё одна — для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

«Премия очень востребована у инвалидов. Я 30 лет занимаюсь развитием адаптивного спорта в Пермском крае и в городе Перми и России, и многие мои воспитанники и коллективы становились лауреатами. Вручение премии проходит очень ярко, масштабно, красочно, красиво и торжественно. Сам присутствовал много-много-много раз, и даже был лауреатом этой премии», — подчеркнул Александр Ивонин.

В итоге единогласным решением депутаты поддержали увеличение премии.

